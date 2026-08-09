BZL Nord: Waldperlach schlägt Gaimersheim – auch Garching siegt

TSV Gaimersheim – SV Waldperlach 0:2

TSV Gaimersheim: Benedikt Leixner, Lucas Götz, Riza Gruber, Mykyta Sapunov, Gabriel Weiß (55. Daniel Sierck), Nicolae Nechita, Luca Mancini, Marcus Keilwerth, Marlon Hochwart, Michael Kraft, Tim Kriegl (78. Mika Schillig)

SV Waldperlach: Benedikt Heinrich, Thorsten Walfort, Umutcan Aksoy, Alexander Mrowczynski, Alessandro Contento (72. Dzenis Toskic), Roberto Valanzano, Patrick Röhrl (46. Amanuel Wodere), Semir Gracic, Sayfulla Khutsurov, Marko Todorovic, Philipp Schaefer (83. Hicham Bouraima)

Tore: 0:1 Roberto Valanzano (62. Foulelfmeter), 0:2 Umutcan Aksoy (75.)

Der FC Türk Sport Garching setzt sich gegen den FC Phönix München durch und kann sich in der Tabelle nach oben orientieren. Die Gastgeber gingen schon in der 13. Minute in Führung, in der 37. Minute erhöhte Kaan Aygün auf 2:0. Kurz vor der Pause konnte Dragoljub Dekanovic jedoch wieder verkürzen. Auch in der zweiten Hälfte blieb die Begegnung spannend, die Entscheidung fiel erst in der Schlussphase.

In dieser konnte Martin Molnar zunächst für die Gäste ausgleichen (80.). Das bessere Ende war dennoch Garching vorbehalten. Emanuel Gstettner gelang in der Nachspielzeit der Lucky Punch zum 3:2 für die Hausherren, die sich damit den zweiten Sieg der neuen Spielzeit sicherten.

FC Türk S. Garching – FC Phönix München 3:2

FC Türk S. Garching: Marius Anghelache, Bryan Stubhan, Emanuel Gstettner, Armin Krndzija, Thomas Schreiner, Emre Altunay, Harun Mohamed, Andreas Jerkovic, Cihan Öztürk (56. Özcan Özbek), Kaan Aygün, Baldwin Wilson (73. Abdulhamit Zorlu)

FC Phönix München: Cerruti Zola, Thomas Spychalski, Mouhcine Oumane (88. Maximilian Hafen), Stefan Lazarevic (63. Martin Molnar), Juro Blazevic, Domagoj Ticaric, Dragan Wagner (86. David Drakul), Constantin Knopp (46. Lukas Huber), Salim Hussein, Dragoljub Dekanovic (63. Finn Kopmann), Ugljesa Stevanovic

Tore: 1:0 Thomas Schreiner (13.), 2:0 Kaan Aygün (37.), 2:1 Dragoljub Dekanovic (43.), 2:2 Martin Molnar (80.), 3:2 Emanuel Gstettner (90.+1)