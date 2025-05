BZL Nord 🗣: Waldecker "Fußballverweigerung" – SEF lobt SVU

Michael Westermeier, Trainer SV Nord: »Mit einem verdienten Auswärtssieg in Rohbach haben wir uns heute den Klassenerhalt gesichert. Das 3:0 geht auch in der Höhe in Ordnung. Kompliment an meine Mannschaft.

Nächste Woche werden wir nochmal alles geben, damit ich mich nach sechs erfolgreichen Jahren mit einem Heimsieg vom SV Nord verabschieden kann!«

Leon Hagen, Co-Trainer des TSV Rohrbach: »Es war eine verdiente Niederlage und kein gutes Spiel von uns. Das war heute in allen Belangen zu wenig für den Abstiegskampf, egal ob kämpferisch, läuferisch oder spielerisch. So kommt man im Abstiegskampf nicht weit. Wir müssen nächste Woche mehr als eine Schippe drauflegen, wenn wir in der Liga bleiben wollen. Glückwunsch an dieser Stelle an Lerchenau zum Klassenerhalt.«