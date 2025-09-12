 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Achtsamer Start im zweiten Bezirksliga-Jahr: Zehn Punkte nach acht Spielen fuhr die SpVgg Altenerding ein.
Achtsamer Start im zweiten Bezirksliga-Jahr: Zehn Punkte nach acht Spielen fuhr die SpVgg Altenerding ein. – Foto: Zlatko Dipalo

BZL Nord: Vier Tore & zwei Zeitstrafen in Garching – Altenerding siegt

9. Spieltag der Bezirksliga Nord

Verlinkte Inhalte

BZL Oberbayern Nord
VfR Garching
München 54
TSV Ober- Unterhaunstadt
Amp Palzing

Das Flutlichtspiel blieb bis zum Schluss spannend. Am Ende setzte sich die SpVgg Altenerding aber gegen Garching durch. Der 9. Spieltag der Bezirksliga Nord im Überblick.

Spiel am Freitag

Heute, 20:00 Uhr
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
1
3
Abpfiff

Spiele am Samstag

Morgen, 13:00 Uhr
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
13:00

Morgen, 16:00 Uhr
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
FC Langengeisling
FC LangengeislingFC Langengeisling
16:00

Morgen, 17:00 Uhr
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
SV Walpertskirchen
SV WalpertskirchenSV Walpertskirchen
17:00

Spiele am Sonntag

So., 14.09.2025, 13:00 Uhr
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
13:00

So., 14.09.2025, 14:00 Uhr
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
14:00

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
TSV München 1954
TSV München 1954München 54
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach
15:00

So., 14.09.2025, 17:00 Uhr
FC Fatih Spor Ingolstadt
FC Fatih Spor IngolstadtFC Fatih Spor Ingolstadt
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
17:00

Aufrufe: 012.9.2025, 21:59 Uhr
Boris ManzAutor