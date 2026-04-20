BZL Nord 🗣: Viel los in Lerchenau – Freising überrollt Altenerding

Freising verbuchte gegen Altenerding einen 4:0-Auswärtssieg. Fabrizio Brandes brachte die Gäste in Führung (40.). Mit einem Zwischenstand von 1:0 verabschiedeten sich die beiden Mannschaften in die Pause. Johannes Kleindorfer erhöhte auf 2:0 (50.). Michael Schmid baute den Vorsprung der Freisinger weiter aus (65.). Kurz vor dem Abpfiff schoss Fabrizio Brandes den Siegtreffer zum 4:0 (81.).

Garching weitete seine Niederlagenserie gegen den TSV Rohrbach aus und verlor Auswärts mit 5:2. In der ersten Hälfte durften die knapp 100 Zuschauer bereits fünf Tore bejubeln. Michael Humbach eröffnete das Torfestival in der 10. Spielminute. Nico Elfinger, Michael Humbach und Erduart Rushiti erhöhten auf 4:0 (12./23./40.). Leon Sternke verkürzte durch seinen Treffer auf 4:1 (44.). Nach der Pause waren die Gäste wieder am Drücker. Gottfried Agbavon stellte auf 4:2 (74.). Erduart Rushiti erzielte das Tor zum 5:2 (84.). Damit reitet Rohrbach weiter auf einer Erfolgswelle und bleibt dieses Jahr ungeschlagen.

Christian Träsch, Spielertrainer des FC Gerolfing: "Wir sind heute zum Spitzenreiter Nord Lerchenau gefahren, um etwas zählbares mitzunehmen. Es war ein sehr intensives Spiel mit guten Chancen auf beiden Seiten. Wir gehen glücklich mit 1:0 in Führung, weil der gegnerische Torwart ausrutscht und können noch einen individuellen Fehler ausnutzen in dem Diallo mit einem Heber über den Torwart 2:0 macht.

Nord Lerchenau hatte einige Chancen, die wir entschärfen konnten. Den Anschlusstreffer von Nord Lerchenau ist meiner Meinung nach eine Abseitsstellung vorausgegangen, die der Schiedsrichter nicht sieht. Beim Ausgleich zum 2:2 nutzt der gegnerische Spieler eine leichte Berührung clever aus, die zum Elfmeter führt und dieser dann verwandelt wird. Wir hätten mit zwei klaren Chancen einmal durch Diallo und einmal Emir Altay das 3:0 beziehungsweise 4:0 machen können oder auch müssen, doch der Ball wurde auf der Linie von einem Feldspieler geblockt.

Das Spiel in der zweiten Halbzeit war sehr ausgeglichen. Wir hatten zweimal die Möglichkeit durch Timo Kraus, der relativ allein auf den Torwart zu lief und Anastasios, der ebenfalls die Möglichkeit hatte in einem fast eins gegen eins mit dem Torwart, den Führungstreffer zu erzielen. Nord Lerchenau bekam einen Elfmeter zugesprochen, der in meinen Augen auch einer war, und haben so souverän zum 3:2 verwandelt. Lukas Achhammer hat mit einer zweiten Gelben Karte folgerichtig Gelb-Rot gesehen. Nord Lerchenau wiederum hat eine Zehn-Minuten-Strafe bekommen. Wir konnten den in meinen Augen verdienten Ausgleich zum 3:3 machen, durch einen langen Ball von Emir weit in den Sechzehner, den Flaur Bashota quer legt und Nicki Nissel einnetzt. Felix Winkelmeyr hat in der letzten Minute noch Gelb-Rot gesehen, nachdem er einen Spieler von Nord Lerchenau beim Vorstoß gehindert hatte. Auf beiden Seiten waren Chancen zum Sieg da. Den Punkt nehmen gerne mit, vor allem weil wir ein 2:3 noch abwenden konnten."

Der FC Gerolfing holte einen Auswärtspunkt beim Spitzenreiter durch einen Last-Minute-Treffer. Ehe der Anpfiff ertönte brachte Mamadou Diallo die Gäste in Führung (1.). In der 24. Spielminute erhöhte er mit einem Doppelpack auf 2:0 (24.). Fabio Zöller und Dominik Besel glichen noch vor der Pause auf 2:2 aus (41./44.). Nach der Pause drehte Besel durch einen Elfmeter die Partie (88.). Zuvor wurde Lukas Achhammer mit gelb-rot des Platzes verwiesen (81.). Nichtsdestotrotz gelang Niklas Nissl der Ausgleich (90.+5) in der Nachspielzeit.

SV Nord München-Lerchenau – FC Gerolfing 3:3

SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Alexander Rösler, Nikolaos Mangasaros, Yasir Ammar Sami, Jungne Chonker, Edin Smajlovic (64. Vukasin Pajic), Thomas Winterer, Fabio Zöller (75. Achraf Ben Letaifa), Dominik Besel (89. Martin Angermeir), Andreas Weiß (94. Korbinian Hafner), Karl-Heinz Lappe - Trainer: Peter Zeussel

FC Gerolfing: Michael Oblinger, Armin Bortenschlager (75. Flaur Bashota), Felix Winkelmeyr, Dissan Mutyaba, Philipp Haunschild (78. David Wendrich), Niklas Nissl, Christian Träsch, Lukas Achhammer, Ahmet Emir Altay (97. Levin Egredzija), Anastasios Porfyriadis (60. Timo Kraus), Mamadou Diallo (60. Donat Bashota) - Trainer: Den Lovric - Spielertrainer: Christian Träsch

Schiedsrichter: Louis Starck - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Mamadou Diallo (1.), 0:2 Mamadou Diallo (24.), 1:2 Fabio Zöller (41.), 2:2 Dominik Besel (44. Foulelfmeter), 3:2 Dominik Besel (88. Foulelfmeter), 3:3 Niklas Nissl (90.+5)

Gelb-Rot: Lukas Achhammer (81./FC Gerolfing/)

Gelb-Rot: Felix Winkelmeyr (98./FC Gerolfing/)