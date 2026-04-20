BZL Nord 🗣: Viel los in Lerchenau – Freising überrollt Altenerding

Freising verbuchte gegen Altenerding einen 4:0-Auswärtssieg. Fabrizio Brandes brachte die Gäste in Führung (40.). Mit einem Zwischenstand von 1:0 verabschiedeten sich die beiden Mannschaften in die Pause. Johannes Kleindorfer erhöhte auf 2:0 (50.). Michael Schmid baute den Vorsprung der Freisinger weiter aus (65.). Kurz vor dem Abpfiff schoss Fabrizio Brandes den Siegtreffer zum 4:0 (81.).
SpVgg Altenerding – SC Eintracht Freising 0:4
SpVgg Altenerding: Jonas Pamer, Ridwan Bello, Christoph Luberstetter, Ajdin Nienhaus, Pedro Flores, Samuel Kronthaler, Marco Baumann (73. Lukas Rymas), Leart Bilalli, Leonardo Tunjic, Jannik Obermaier (62. Juan Diego Gomez Moreno), Mario Dipalo (17. Alexander Weiher) - Trainer: Pedro Flores Locke
SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Michael Schmid, Johannes Kleidorfer, Osaro Aiteniora, Iosif Racean, Maximilian Schaar, Felix Fischer (68. Louis Goldbrunner), Bastian Lomp (87. Rafael Wiesinger), Jonathan Kleimann (74. Bastian Lommer), Fabrizio Brandes (83. Luca Stubenvoll), Florian Huber - Trainer: Mijo Stijepic
Schiedsrichter: Florian Menacher (Pfaffenhofen) - Zuschauer: 110
Tore: 0:1 Fabrizio Brandes (40.), 0:2 Johannes Kleidorfer (50.), 0:3 Michael Schmid (65.), 0:4 Fabrizio Brandes (81.)
Walpertskirchen trennte sich torlos und remis vom Kellerkind Kammerberg. Die Gastgeber verbleiben weiterhin auf dem zweiten Platz, während die Spielvereinigung mit 36 Zählern auf dem Konto auf den 12. Platz rutscht.
SV Walpertskirchen – SpVgg Kammerberg 0:0
SV Walpertskirchen: Deniz Erden, Martin Deutinger, Tobias Rauch, Noah Baumann (78. Felix Zehetmaier), Florian Baumann, Florian Rauch, Marius Orthuber, Maximilian Spreitzer (46. Paul Jäger) (77. Nikolaus Puschmann), Nils Wölken, Luca Fellermeier, Adrian Alexy (68. Christian Käser) - Trainer: Josef Heilmeier
SpVgg Kammerberg: Robin Anselment, Thomas Eichenseer (46. Marko Bilkić), Alexander Nefzger, Christof Pihale, Beren Mete (73. Damjan Knetemann), Robert Villand (63. Jan Lipovsek), Martin Reindl, Lukas Fladung (84. Luka Fantisch), Florian Machl, Domenik Kaiser (90. Peter Graf), Dario Stanić - Trainer: Victor Medeleanu
Schiedsrichter: Jonathan Wagner (München) - Zuschauer: 150
Tore: keine Tore
Garching weitete seine Niederlagenserie gegen den TSV Rohrbach aus und verlor Auswärts mit 5:2. In der ersten Hälfte durften die knapp 100 Zuschauer bereits fünf Tore bejubeln. Michael Humbach eröffnete das Torfestival in der 10. Spielminute. Nico Elfinger, Michael Humbach und Erduart Rushiti erhöhten auf 4:0 (12./23./40.). Leon Sternke verkürzte durch seinen Treffer auf 4:1 (44.). Nach der Pause waren die Gäste wieder am Drücker. Gottfried Agbavon stellte auf 4:2 (74.). Erduart Rushiti erzielte das Tor zum 5:2 (84.). Damit reitet Rohrbach weiter auf einer Erfolgswelle und bleibt dieses Jahr ungeschlagen.
TSV Rohrbach – VfR Garching 5:2
TSV Rohrbach: Tobias Lindlmaier, Andreas Maier (46. Daniel Rückert), Maximilian Merkl, Thomas Hammerschmid, Michael Humbach, Jonas Prawda (60. Michael Sperrer), Philipp Federl (86. Niklas Schabenberger), Thomas Vollnhals, Julian Herzer, Erduart Rushiti (90. Maximilian Amper), Nico Elfinger (71. Kai Suzuki) - Spielertrainer: Philipp Federl
VfR Garching: Korbinian Dietrich, Oliver Stefanovic, Nikolaos Salassidis, Nino Kardum (64. Dominik Eisl), Marcel Matkowitz (28. Leon Sternke), Maik Vogel (81. Patrick Hölzl), Dennis Niebauer, Paulo Sostaric (60. Gottfried Agbavon), Thomas Niggl, Filippos Koliantzas, Mike Niebauer - Spielertrainer: Nikolaos Salassidis - Co-Trainer: Patrick Hölzl - Spielertrainer: Mike Niebauer
Schiedsrichter: Julian Spies (Deisenhofen) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Michael Humbach (10.), 2:0 Nico Elfinger (12.), 3:0 Michael Humbach (23.), 4:0 Erduart Rushiti (40.), 4:1 Mike Niebauer (44.), 4:2 Gottfried Agbavon (74.), 5:2 Erduart Rushiti (84.)
Christian Träsch, Spielertrainer des FC Gerolfing: "Wir sind heute zum Spitzenreiter Nord Lerchenau gefahren, um etwas zählbares mitzunehmen. Es war ein sehr intensives Spiel mit guten Chancen auf beiden Seiten. Wir gehen glücklich mit 1:0 in Führung, weil der gegnerische Torwart ausrutscht und können noch einen individuellen Fehler ausnutzen in dem Diallo mit einem Heber über den Torwart 2:0 macht.
Nord Lerchenau hatte einige Chancen, die wir entschärfen konnten. Den Anschlusstreffer von Nord Lerchenau ist meiner Meinung nach eine Abseitsstellung vorausgegangen, die der Schiedsrichter nicht sieht. Beim Ausgleich zum 2:2 nutzt der gegnerische Spieler eine leichte Berührung clever aus, die zum Elfmeter führt und dieser dann verwandelt wird. Wir hätten mit zwei klaren Chancen einmal durch Diallo und einmal Emir Altay das 3:0 beziehungsweise 4:0 machen können oder auch müssen, doch der Ball wurde auf der Linie von einem Feldspieler geblockt.
Das Spiel in der zweiten Halbzeit war sehr ausgeglichen. Wir hatten zweimal die Möglichkeit durch Timo Kraus, der relativ allein auf den Torwart zu lief und Anastasios, der ebenfalls die Möglichkeit hatte in einem fast eins gegen eins mit dem Torwart, den Führungstreffer zu erzielen. Nord Lerchenau bekam einen Elfmeter zugesprochen, der in meinen Augen auch einer war, und haben so souverän zum 3:2 verwandelt. Lukas Achhammer hat mit einer zweiten Gelben Karte folgerichtig Gelb-Rot gesehen. Nord Lerchenau wiederum hat eine Zehn-Minuten-Strafe bekommen. Wir konnten den in meinen Augen verdienten Ausgleich zum 3:3 machen, durch einen langen Ball von Emir weit in den Sechzehner, den Flaur Bashota quer legt und Nicki Nissel einnetzt. Felix Winkelmeyr hat in der letzten Minute noch Gelb-Rot gesehen, nachdem er einen Spieler von Nord Lerchenau beim Vorstoß gehindert hatte. Auf beiden Seiten waren Chancen zum Sieg da. Den Punkt nehmen gerne mit, vor allem weil wir ein 2:3 noch abwenden konnten."
Der FC Gerolfing holte einen Auswärtspunkt beim Spitzenreiter durch einen Last-Minute-Treffer. Ehe der Anpfiff ertönte brachte Mamadou Diallo die Gäste in Führung (1.). In der 24. Spielminute erhöhte er mit einem Doppelpack auf 2:0 (24.). Fabio Zöller und Dominik Besel glichen noch vor der Pause auf 2:2 aus (41./44.). Nach der Pause drehte Besel durch einen Elfmeter die Partie (88.). Zuvor wurde Lukas Achhammer mit gelb-rot des Platzes verwiesen (81.). Nichtsdestotrotz gelang Niklas Nissl der Ausgleich (90.+5) in der Nachspielzeit.
SV Nord München-Lerchenau – FC Gerolfing 3:3
SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Alexander Rösler, Nikolaos Mangasaros, Yasir Ammar Sami, Jungne Chonker, Edin Smajlovic (64. Vukasin Pajic), Thomas Winterer, Fabio Zöller (75. Achraf Ben Letaifa), Dominik Besel (89. Martin Angermeir), Andreas Weiß (94. Korbinian Hafner), Karl-Heinz Lappe - Trainer: Peter Zeussel
FC Gerolfing: Michael Oblinger, Armin Bortenschlager (75. Flaur Bashota), Felix Winkelmeyr, Dissan Mutyaba, Philipp Haunschild (78. David Wendrich), Niklas Nissl, Christian Träsch, Lukas Achhammer, Ahmet Emir Altay (97. Levin Egredzija), Anastasios Porfyriadis (60. Timo Kraus), Mamadou Diallo (60. Donat Bashota) - Trainer: Den Lovric - Spielertrainer: Christian Träsch
Schiedsrichter: Louis Starck - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Mamadou Diallo (1.), 0:2 Mamadou Diallo (24.), 1:2 Fabio Zöller (41.), 2:2 Dominik Besel (44. Foulelfmeter), 3:2 Dominik Besel (88. Foulelfmeter), 3:3 Niklas Nissl (90.+5)
Gelb-Rot: Lukas Achhammer (81./FC Gerolfing/)
Gelb-Rot: Felix Winkelmeyr (98./FC Gerolfing/)
Spiele am Samstag
Moosinning weitete seine Mini-Erfolgsserie gegen Gaimersheim aus. Nach einer halben Stunde brachte Christian Häusler die Gastgeber in Führung (30.). Mit einem Zwischenstand von 1:0 ging es in die Pause. Abdelaziz Abdane erhöhte im zweiten Durchgang auf 2:0 (71.). Etwas später verkürzte Luca Mancini auf 2:1 (80.). Anschließend kassierten die Gäste gelb-rot. Zoltan Vati musste den Platz verlassen (81.). Doch auch Moosinning musste zwei Platzverweise in den letzten Minuten hinnehmen: Tobias Killer (84.) und Stefan Haas (92.) sahen ebenfalls gelb-rot. Die Gastgeber springen nichtsdestotrotz auf den zweiten Tabellenplatz.
FC Moosinning – TSV Gaimersheim 2:1
FC Moosinning: Daniel Auerweck, Tobias Hartmann, Maximilian Voelke, Nicolai Brugger, Stefan Haas, Abdelaziz Abdane, Mohamed Abdane (70. Lucas Hones), Marco Esposito, Tobias Killer, Maximilian Lechner (77. Maximilian Reisinger), Christian Häusler (90. Luca Stampfl) - Trainer: Christoph Ball
TSV Gaimersheim: Benedikt Leixner, Zoltan Vati, Qendrim Hoti, Simon Bellinghausen, Nicolae Nechita, Luca Mancini, Marcus Keilwerth (70. Benjamin Anikin), Philipp Stipic, Jan Jahnsmüller (31. Niklas Wolsdorff), Denis Janjic, Domenic Raimann (70. Tim Kriegl) - Trainer: Manfred Kroll
Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Christian Häusler (30.), 2:0 Abdelaziz Abdane (71.), 2:1 Luca Mancini (80.)
Gelb-Rot: Zoltan Vati (81./TSV Gaimersheim/)
Gelb-Rot: Tobias Killer (84./FC Moosinning/)
Gelb-Rot: Stefan Haas (90./FC Moosinning/)
Auch der ASV Dachau klettert in der Tabelle auf den vierten Platz. Am Samstag empfing der ASV München 54. Maximilian Bergner brachte die Gastgeber früh in Führung (11.). Cihan Öztürk machte das 2:0 (18.) und erhöhte im zweiten Durchgang sogar auf 3:0 (54.). Ahmet Ünal verkürzte auf 3:1 (65.). Etwas später traf Tobias Erl zum 4:1 (68.) Die Münchner trafen kurz vor Schluss erneut: Korab Rusiti netzte zum 4:2-Entstand (83.).
ASV Dachau – TSV München 1954 4:2
ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Tobias Erl (73. Sebastian Just), Luca Demmel, Leon Aust, Maximilian Bergner (73. Matthias Cebulla), Sergen Retzep (66. Niklas Kiermeier), Marco Demmel, Andreas Jerkovic, Sebastian Mack, Leonardo di Pasquale (31. Jonas Grundmann), Cihan Öztürk (60. Harun Mohamed) - Trainer: Matthias Koston
TSV München 1954: Markus Blohmann, Collin Appiah (73. Dani Sako), Manuel Exner (46. Dennis Appiah), Mustafa Yemin, Omar Seni Worogo (64. Admir Rramanaj), Benedikt Wellnhofer, Berkan Altug, Giuliano Rubenbauer (58. Korab Rusiti), Bleron Pirku (46. Florian Morina), Marcel Scheingraber, Ahmet Ünal - Spielertrainer: Adam Puta
Schiedsrichter: Vincenzo Tropeano (München)
Tore: 1:0 Maximilian Bergner (11.), 2:0 Cihan Öztürk (18.), 3:0 Cihan Öztürk (54.), 3:1 Ahmet Ünal (65.), 4:1 Tobias Erl (68.), 4:2 Korab Rusiti (83.)
Im Kellerduell konnte sich der FC Langengeisling durchsetzen. Held der Partie war Maximilian Birnbeck. Dieser bescherte den Gastgebern drei Treffer und somit den sicheren Heimsieg. Nach 19 Minuten fiel das 1:0 und binnen von Sekunden traf Birnbeck erneut und erhöhte auf 2:0 (21.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang ihm dann der Hattrick. Im zweiten Durchgang verkürzte Murat Sucuoglu auf 3:1 (58.). Damit springt Langengeisling mit 36 Punkten ans rettende Ufer.
FC Langengeisling – FC Fatih Spor Ingolstadt 3:1
FC Langengeisling: Michael Hierl, Lucas Seeholzer, Maximilian Maier, Kilian Stenzel, Severin Stenzel, Philipp Maiberger, Rafael Jorge, Fabian Kohlmann, Valentin Bachmeier (63. Paul Bucher), Maximilian Birnbeck, Sebastian Schubert (68. Karim Howlader) - Spielertrainer: Maximilian Hintermaier
FC Fatih Spor Ingolstadt: Can Djedović, Faruk Rencber, Sebastian Rutkowski, Muhammed Can Tural, Aaron Toski, Faniel Brhane (75. Emre Kuvvet), Atilla Demir, Robert Henemann, Deniz Aydin, Murat Emre Sucuoglu, Bright Aikhionbare - Spielertrainer: Ugur Genc - Spielertrainer: Atilla Demir
Tore: 1:0 Maximilian Birnbeck (19.), 2:0 Maximilian Birnbeck (21.), 3:0 Maximilian Birnbeck (45.), 3:1 Murat Emre Sucuoglu (58.)
Spiel am Freitag
Der SV Ampertal Palzing entscheidet das Kellerduell gegen den TSV Ober-/Unterhaunstadt mit 3:1 für sich. Kurz vor dem Pausenpfiff brachte Fabian Radlmaier die Hausherren in Führung (38.).
Per Elfmeter erhöhte Dominic Schermbach auf 2:0 (45.) und brachte Palzing auf die Siegerstraße. Philipp Götz machte in der zweiten Halbzeit alles klar (53.). Die Gäste kamen nur noch zum Treffer zum 1:3 durch Tarik Ahmetovic (61.).
SV Ampertal Palzing – TSV Ober- Unterhaunstadt 3:1
SV Ampertal Palzing : Christian Berghammer, Mathias Reinbacher, Tobias Wirth (78. Fabio Klersy), Maximilian Berndl, Laurentino Contu (46. Ivan Rakonic), Antonius Fischer-Stabauer (78. Ioannis Argiriadis), Philipp Götz (56. Alexander Schneider), Marzuk Shaban, Fabian Radlmaier, Andre Bauer (62. Liam Russo), Dominic Schermbach - Trainer: Enes Mehmedovic
TSV Ober- Unterhaunstadt: Ali Cakmakci, Baran Cakir, Amadeus Taubert (80. Ari Cacan), David Romanow, Dogan Tiryaki, David Polster, Oliver Günther, Baha Asici (60. Cem Hezer), Nail Dizdarevic (67. Angelo Boharu), Alem Husejnovic, Nikola Kamenjasevic (54. Tarik Ahmetovic) - Trainer: Servet Mengilli
Schiedsrichter: Mersad Brcaninovic - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Fabian Radlmaier (38.), 2:0 Dominic Schermbach (45. Foulelfmeter), 3:0 Philipp Götz (53.), 3:1 Tarik Ahmetovic (61.)