BZL Nord: VfR Garching überrumpelt Schlusslicht Fatih Spor Ingolstadt

Der VfR Garching war dem FC Fatih Spor Ingolstadt eine Nummer zu groß: Die Gastgeber bezwangen die Ingolstädter souverän mit 4:0. Der Live-Ticker zum Nachlesen.

Der Tabellenletzte Fatih Spor Ingolstadt hielt den Motoren des VfR Garching lange stand, am Ende stand konnte der Gastgeber jedoch einen klaren Heimsieg verbuchen. Gottfried Agbavon netzte kurz vor der Pause für den VfR (45.+1), nach dem Seitenwechsel erhöhte Dennis Niebauer (50.). In der Folge schwächte sich Ingolstadt mit der gelb-roten Karte von Sebastian Rutkowski selbst (55.), Garching nutzte die Überzahl kurze Zeit später: Mike Niebauer und Paulo Sostaric stellten auf 4:0 (69. und 80.). Garching klettert vorerst auf den fünften Platz.

VfR Garching – FC Fatih Spor Ingolstadt 4:0

VfR Garching: Korbinian Dietrich, Oliver Stefanovic, Maik Vogel (81. Marcel Matkowitz), Staas Mitko, Dominik Eisl (81. Luca Monetti), Lukas Wollny, Mike Niebauer, Oliver James (67. Leon Sternke), Philipp Strube, Dennis Niebauer (79. Paulo Sostaric), Gottfried Agbavon (85. Marcel Krautner) - Trainer: Nikolaos Salassidis

FC Fatih Spor Ingolstadt: Daniel Wolf, Faruk Rencber, Sebastian Rutkowski, Anton Rehberg (46. Murat Emre Sucuoglu), Aaron Toski, Faniel Brhane (77. Arda Torun), Ugur Genc, Atilla Demir, Robert Henemann (72. Zübeyr Güzel), Eray Genc (88. Semih Kaleli), Emre Kuvvet - Trainer: Ugur Genc

Tore: 1:0 Gottfried Agbavon (45.+1), 2:0 Dennis Niebauer (50.), 3:0 Mike Niebauer (69.), 4:0 Paulo Sostaric (80.)

Gelb-Rot: Sebastian Rutkowski (55./FC Fatih Spor Ingolstadt/)