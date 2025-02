BZL Nord Umfrage: SVU überrascht bei Meisterfrage – ASV setzt klares Ziel – Neuperlach angeschlagen

Die Rückrunde der Bezirksliga Nord steht an. Wir haben die Trainer gefragt, wie die Vorbereitung lief, wo sie ihr Team sehen und wer am Ende Meister wird.

Endlich rollt der Ball wieder in der Bezirksliga Nord ! Während am vergangenen Sonntag der TSV Rohrbach den BC Attaching im Nachholspiel mit 0:2 unterlag, darf der Rest der Liga an diesem Wochenende wieder ran. Der SVN möchte seine makellose Bilanz weiter ausbauen. Doch gleich vier Mannschaften lauern auf einen Patzer des Spitzenreiters. Gaimersheim und Dachau sind punktgleich. Freising und Aschheim lauern dahinter auf einen Patzer der Top 3. Fatih Ingolstadt, Untermenzing und Obermenzing stehen sicher im Tabellenmittelfeld und können befreit aufspielen.

8. SV Waldeck Obermenzing peilt „einstelligen Tabellenplatz“ an

Stefan Gutsmiedl, Trainer des SV Waldeck Obermenzing trifft mit seiner Mannschaft direkt im ersten Spiel auf den Lokalrivalen SV Untermenzing. Das Derby im Hinspiel verloren sie mit 1:4.

Wie lief die Vorbereitung?: „Wie überall war auch bei uns die Vorbereitung holprig. Das Wetter und die begrenzte Trainingszeit auf Kunstrasen machten es nicht einfach. Aber durch viele Spiele konnten wir die nötige Spielpraxis sammeln und auch A-Juniorenspieler im Herrenbereich einsetzen und sehen, was da alles so hochkommt – das tut uns gut!“

Wo landet ihr zum Saisonende?: „Zu Saisonbeginn wollten wir einen einstelligen Tabellenplatz und das sieht aktuell ganz gut aus. Unser Ziel bleibt es, in jedem Spiel unser Bestes zu geben und guten Fußball zu spielen.“

Wer wird Meister?: „Neuperlach haben wir von Anfang an auf dem Schirm gehabt – sie sind wirklich stark. Aber auch ASV, Freising und Gaimersheim sind in Lauerstellung. Am Ende wird sich wohl Neuperlach durchsetzen, aber im Fußball kann vieles passieren.“

7. SV Untermenzing beklagt Ausfälle in der Vorbereitung – Aufsteiger optimistisch

Nico Formella, Trainer des SV Untermenzing, überrascht als einziger Trainer bei der Meisterfrage. Mit seiner Mannschaft möchte er eine sorgenfreie Rückrunde spielen.

Wie lief die Vorbereitung?: „Die Vorbereitung lief sehr durchwachsen, sowohl qualitativ als auch quantitativ. Wir haben viele Verletzungen und krankheitsbedingte/arbeitsbedingte Ausfälle gehabt. Wir waren nicht so viel im Trainingsbetrieb wie in der Sommervorbereitung oder wie wir uns das erhofft haben. Dementsprechend war es schwierig, das mit guten Trainingsinhalten zu kombinieren.“

Wo landet ihr zum Saisonende?: „Ich denke, dass wir am Ende der Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz landen werden.“

Wer wird Meister?: „Ich glaube, Freising wird noch Meister.“

6. FC Fatih Ingolstadt

Der Trainer des FC Fatih Ingolstadt reagierte auf Nachfrage von FuPa Oberbayern nicht. Die Antwort wird ggf. noch nachgetragen.

5. FC Aschheim – Contento zufrieden: „Haben sehr guten Fußball gespielt“

Für Aschheim-Trainer Vincenzo Contento und seiner Mannschaft läuft bisher alles nach Plan. Mit einem Auge schielt der FCA nach der Hinserie nach oben.

Wie lief die Vorbereitung?: „Es läuft bisher alles nach Plan. Die Trainingsbeteiligung ist sehr gut. Wir haben trotz Niederlagen gegen Deisenhofen und Grünwald einen sehr guten Fußball gespielt.“

Wo landet ihr zum Saisonende?: „Wir wollen auf jeden Fall oben mitspielen.“

Wer wird Meister? „Neuperlach wird es am Ende.“

4. SC Eintracht Freising – Schmidbauer lobt Neuperlach: „Das muss man respektieren“

Alexander Schmidbauer, Trainer des SE Freising, weiß, dass sich seine Mannschaft „nicht so viele Patzer wie noch vor der Winterpause erlauben darf“, wenn sie ein Wort im Aufstiegskampf mitreden will.

Wie lief die Vorbereitung?: „Die lief gut, aber weder Ergebnisse noch Leistungen zählen in dieser Phase. Entscheidend ist, dass wir die wichtigen Komponenten in die Saison mittransportieren.“

Wo landet ihr zum Saisonende?: „Die Liga ist in der Spitze stark und extrem ausgeglichen. Wir dürfen uns nicht so viele Patzer erlauben wie vor der Winterpause. Natürlich wollen wir so lange wie möglich oben ein Wörtchen mitreden. Hierfür müssen wir uns allerdings im Vergleich zum letzten Jahr leistungstechnisch nochmal deutlich steigern.“

Wer wird Meister?: „Neuperlach hat die besten Karten – nach 18 Spielen ungeschlagen, das muss man respektieren. Dahinter gibt es fünf Teams inklusive uns, die alles versuchen, um ranzukommen.“

3. ASV Dachau: „Haben intern klare Ziele“

Matthias Koston, Trainer des ASV Dachau, sieht eine stetige Entwicklung seiner Mannschaft und steckt sich intern „klare Ziele.“

Wie lief die Vorbereitung?: „Die Vorbereitung lief insgesamt sehr ordentlich. Perfekt war sie nicht, da wir vor allem in den Anfangswochen einige Urlauber und Krankheitsfälle hatten. Aber es wurde von Woche zu Woche besser. Jetzt, kurz vor dem Start, merkt man, dass alle wieder an Bord sind, die Trainingsintensität steigt, das Tempo zieht an. Wir haben viele Inhalte eingebaut, die wir umsetzen wollten, und sind insgesamt auf einem guten Weg. Jetzt freuen wir uns darauf, dass es am Wochenende endlich wieder um Punkte geht. Nach einer langen Vorbereitung ist die Vorfreude groß, jetzt wird es wieder ernst.“

Wo landet ihr zum Saisonende?: „Wir landen dort, wo uns unsere Entwicklung hintreibt. Wenn die Spieler ihre Entwicklung weiterhin so vorantreiben, wie sie es in der Hinrunde getan haben, dann wird sich das in der Tabelle widerspiegeln. Einige Spieler haben sich in der Winterpause in den Fokus gespielt, die vorher vielleicht nicht auf dem Zettel waren. Eine offizielle Zielvorgabe gibt es nicht – wir setzen uns intern klare Ziele, aber die bleiben auch intern. Wer auf die Tabelle schaut, sieht, dass wir auf einem guten Weg sind.“

Wer wird Meister?: „Aktuell hat der SVN die besten Karten, aber es gibt drei, vier Teams, die noch oben anklopfen wollen. Es sind noch viele Punkte zu vergeben, und am Ende setzt sich das konstanteste Team durch. Der Zweitplatzierte geht in die Relegation, alle anderen müssen zuschauen – so ist das Geschäft.“

2. TSV Gaimersheim: „Platz 2 bis 5 ist das Ziel!“

Manfred Kroll, Trainer des TSV Gaimersheim möchte sich mit seiner Mannschaft im Vergleich zum letzten Jahr verbessern.

Wie lief die Vorbereitung?: „Es waren durchwachsene Wochen mit relativ viel Spielermangel, sodass wir sogar ein Testspiel absagen mussten. Dennoch geben meine Jungs in jedem Training Vollgas, um sich weiterzuentwickeln.“

Wo landet ihr zum Saisonende?: „Platz 2 bis 5. Letztes Jahr wurden wir Sechster – wenn wir uns verbessern, wäre das eine erfolgreiche Saison.“

Wer wird Meister?: „SVN München wird Meister.“

1. SVN München: „Wir müssen nicht – wir wollen!“

Dennis Magro, Trainer des SVN München, fehlen zum Auftaktkracher gegen Freising einige Leistungsträger. Der noch ungeschlagene Herbstmeister setzt auf den starken Zusammenhalt der Mannschaft

Wie lief die Vorbereitung?: „Leider suboptimal, da ich nach meiner schweren Verletzung im Rollstuhl sitze und nicht wie gewollt coachen kann. Die Testspielergebnisse waren durchwachsen, aber die Mannschaft hält zusammen. Der Start gegen Freising wird schwierig, da uns einige Leistungsträger fehlen.“

Wo landet ihr zum Saisonende?: „Wir haben ein Ziel! Aber wir schauen nur von Spiel zu Spiel und sehen dann, was am Ende dabei herauskommt. Der Unterschied zu anderen Teams: Wir müssen nicht – wir wollen!“

Wer wird Meister?: „Vorne ist noch alles offen. Am Ende werden es wir, Dachau, Gaimersheim oder Freising machen.“

