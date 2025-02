BZL Nord Umfrage: Bei Eichstätt II hapert es – Srbijas Glaube wächst – Gerolfing selbstbewusst

Endlich rollt der Ball wieder in der Bezirksliga Nord! Während andere Ligen noch warten müssen, gab es am Sonntag bereits ein echtes Abstiegsduell: Der TSV Rohrbach unterlag dem BC Attaching .

Dieses Wochenende greift dann der Rest der Liga wieder ins Geschehen ein. Kammerberg und Lerchenau haben sich von den Relegationsplätzen abgesetzt. Dahinter kämpft Attaching gegen vier Verfolger um den sicheren Klassenerhalt. Feldmoching, Eichstätt und Rohrbach sind noch in Reichweite, während Gerolfing und Srbija München den direkten Abstieg vermeiden wollen.

Wir haben uns bei den Trainern der Bezirksliga Nord umgehört: Wie lief die Vorbereitung? Wo siehst du dein Team am Ende der Saison? Wer wird Meister?

16. SK Srbija München: Zehn Neuzugänge sollen SK in der Bezirksliga halten

Srjbija München ist mit nur sechs Punkten abgeschlagen Letzter. Vladimir Cudic glaubt trotzdem noch an den Klassenerhalt. Zehn Neuzugänge verstärken den Tabellenletzten.

Wie lief die Vorbereitung?: „Die Vorbereitung lief gut, die Jungs lernen sich immer besser kennen.“

Wo landet ihr am Ende?: „Wir glauben an den Klassenerhalt.“

Wer wird Meister?: „Der SVN München.“

15. FC Gerolfing geht in „Kampf um den Klassenerhalt mit viel Selbstvertrauen“

Die Vorbereitung des Vorletzten stimmt Den Lovric, Trainer des FC Gerolfing, optimistisch für die Rückrunde.

Wie lief die Vorbereitung?: „Die Vorbereitung lief sehr gut. Wir haben uns die nötigen Körner für die Rückrunde geholt und durch überzeugende Siege Selbstvertrauen zurückgewonnen. Nun waren wir zum Feinschliff im Trainingslager in Kroatien.“

Wo landet ihr am Ende?: „Unser realistisches Ziel ist es, nicht 16. zu werden und dann über die Relegation in der Liga zu bleiben. Wunschziel ist der 11. Platz.“

Wer wird Meister?: „SV Neuperlach macht es.“

14. TSV Rohrbach (Antwort steht aus)

Der Trainer des TSV Rohrbach hat auf Nachfrage von FuPa Oberbayern bislang nicht reagiert. Ggf. wird die Antwort nachgereicht..

13. VFB Eichstätt II will „kämpfen bis zum Schluss“ – Vorbereitung „nicht optimal“

Max Dörfler, Trainer des VfB Eichstätt, glaubt fest an den Klassenerhalt zur Not auch über die Relegation.

Wie lief die Vorbereitung?: „Unsere Vorbereitung läuft bisher leider nicht optimal. Wir haben mit Krankheiten, kleineren Verletzungen und Abwesenheiten zu kämpfen.“

Wo landet ihr am Ende?: „Wir hoffen, über den Abstiegs-Relegationsplätzen zu landen, was aber sehr schwer wird. Wir werden bis zum Schluss unser Bestes geben, um den Klassenerhalt, wenn nötig über die Relegation zu sichern.“

Wer wird Meister?: „Die ersten vier Teams werden den Meistertitel unter sich ausmachen.“

12. SpVgg Feldmoching: Neuzugänge sollen bei Mission direkten Klassenerhalt helfen

Daniel Maether, Trainer der SpVgg Feldmoching, ist „insgesamt sehr zufrieden.“ Der Verein will sich durch die eigenen Leistungen aus dem Abstiegskampf befreien.

Wie lief die Vorbereitung?: „Insgesamt sind wir sehr zufrieden. Wir hatten eine intensive Vorbereitung mit 20 Trainingseinheiten und sechs Vorbereitungsspielen. Zudem hatten wir ein lokales Trainingslager. Schlimmere Verletzungen blieben aus, jedoch hat uns eine Erkältungswelle erwischt, sodass wir nicht immer auf das gesamte Personal zugreifen konnten. Trotzdem haben wir in den letzten Wochen gute Fortschritte gemacht, viele Automatismen funktionieren, und wir konnten mehr Struktur ins Spiel bringen. Unsere Neuzugänge sollen uns helfen, den Klassenerhalt zu erreichen.“

Wo landet ihr am Ende?: „Unser Ziel ist der Klassenerhalt, bestmöglich über den Strich. Wir wollen die Relegation vermeiden. Wir haben aktuell noch sechs Punkte Rückstand ans rettende Ufer, aber unser oberstes Ziel bleibt es, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen. Wir haben unsere Situation in unserer eigenen Hand und wollen nicht darauf angewiesen sein, dass andere uns helfen.“

Wer wird Meister?: „Ich gehe davon aus, dass sich der SVN oben festsetzen wird. Die haben bisher eine super Runde gespielt und sind ungeschlagen. Natürlich wird es noch ein heißer Ritt zwischen zwei bis drei Kandidaten, aber ich denke, der SVN wird sich oben behaupten können.“

11. BC Attaching will den „aktuellen Platz verteidigen“ – Fürst „stolz auf die Jungs“

Stephan Fürst, Trainer des BC Attaching, feiert Big Points im Nachholspiel gegen den TSV Rohrbach.

Wie lief die Vorbereitung: „Unsere Vorbereitung war suboptimal, da wir keinen Kunstrasen zur Verfügung hatten. Wir haben improvisiert, viel auf der Tartanbahn trainiert und auch auf dieser Passübungen gemacht. Trotz der schwierigen Umstände bin ich stolz auf die Jungs, dass sie sich nicht hängen lassen haben und jeder voll durchgezogen hat. Mittlerweile sind wir wieder auf dem Rasen bei schwierigen Platzbedingungen.“

Zum Spiel gegen Rohrbach: „Es war das erwartet schwere Spiel auf schwierigem Platz. Beide Teams haben kämpferisch alles reingeworfen. Die erste Halbzeit war ausgeglichen, wir verschießen einen Elfmeter. In der zweiten Halbzeit war Rohrbach zunächst druckvoller. Unser Torwart hält uns mit einer überragenden Parade im Spiel, und dann machen wir aus dem Nichts das 1:0. Danach legen wir das 2:0 nach. Ein extrem wichtiger Auswärtssieg und ein starker Start nach der Winterpause.“

Wo landet ihr am Ende?: „Unser Ziel ist es, den Platz mindestens zu verteidigen, sprich den direkten Klassenerhalt zu schaffen. Da bin ich überzeugt, dass wir das packen.“

Wer wird Meister?: „Neuperlach wird sich den Titel nicht mehr nehmen lassen. Sie haben eine wahnsinnige Qualität und einen breiten Kader. Wenn sie gegen Freising gewinnen, können sie direkt Big Points sammeln gegen einen direkten Konkurrenten.“

10. SV Nord-Lerchenau: „Sicherer Mittelfeldplatz ist das Ziel.“

Michael Westermair, Trainer des SV Nord München-Lerchenau, ist zufrieden mit der Vorbereitung und will „im gesicherten Mittelfeld landen.“

Wie lief die Vorbereitung: „Wir können nicht klagen. Die Trainingsbeteiligung war krankheitsbedingt etwas geringer, aber insgesamt können wir mit der Vorbereitung zufrieden sein.“

Wo landet ihr am Ende?: „Am Ende der Saison hoffen wir auf einen Platz im gesicherten Mittelfeld.“

Wer wird Meister?: „Ich denke, Neuperlach wird Meister. Außer, es passiert noch etwas Unerwartetes.“

9. SpVgg Kammerberg: „Trainingslager hat den Teamgeist gestärkt.“

Victor Medeleanu und Thomas Eichenseer, Trainer und Co-Trainer, der SpVgg Kammerberg wollen, eine möglichst sorgenfreie Rückrunde spielen.

Wie lief die Vorbereitung: „Die Vorbereitung war durchwachsen, da wir mit einigen Verletzungen zu kämpfen hatten und das Wetter nicht immer mitgespielt hat. Oft mussten wir auf den Kunstrasen ausweichen, anstatt auf unserem Platz zu trainieren. Positiv hervorzuheben ist aber unser Trainingslager in Kroatien: Das war sportlich wertvoll und wir haben unseren Teamgeist gestärkt.“

Wo landet ihr am Ende?: „Wir gehen davon aus, dass wir uns im Mittelfeld der Tabelle einfinden werden.“

Wer wird Meister?: „Unser Tipp für den Titel ist Neuperlach München. Sie haben eine starke Mannschaft und die besten Voraussetzungen, um am Ende ganz oben zu stehen.“