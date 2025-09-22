BZL Nord🗣: TSV mit "wichtigem Sieg" – Remis in "packendem Derby"

Der zehnte Spieltag in der Bezirksliga Nord. Garching bezwingt Langengeisling. Gaimersheim schlägt auswärts den SE Freising. Tabellenführer Kammerberg gewinnt gegen Palzing. Lerchenau trifft gegen München 1954 viermal und Gerolfing verliert in Rohrbach. Die Stimmen zum Spieltag.

Pedro Locke, Trainer der SpVgg Altenerding: : »Wir haben heute keine gute Leistung gezeigt, das war sicherlich nicht schön anzusehen. Trotzdem hat es am Ende zum 1:0-Sieg gereicht – und unterm Strich zählen die drei Punkte. Wir blicken nach vorne und freuen uns jetzt auf das nächste Spiel gegen den SE Freising. Da wollen wir ein anderes Gesicht zeigen.«

Douglas Wilson, Co-Trainer des FC Langengeisling: »Der VfR Garching war am Samstag die bessere Mannschaft und hat die Punkte verdient mitgenommen. In der ersten Halbzeit gab es auf beiden Seiten wenige Torchancen, die Ballbesitzphasen waren zwar ausgeglichen, führten aber zu nichts Zwingendem. Nach der Pause sind wir eigentlich gut reingekommen, konnten aus einem gelungenen Angriff jedoch kein Kapital schlagen. Stattdessen kassieren wir nach einer Ecke das 0:1, weil wir in der Standardsituation zu nachlässig verteidigt haben. Im Anschluss wurde das Spiel etwas zerfahrener. Garching hatte viel Ballbesitz, trat strukturiert auf und präsentierte sich spielerisch sehr stark. Trotz des 0:2 hatten wir noch die Möglichkeiten zum Anschluss, konnten unsere Chancen aber nicht nutzen. Am Ende geht das Ergebnis so in Ordnung.«

Josef Heilmeier, Trainer des SV Walpertskirchen: »Es war ein packendes Derby mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten. In der ersten Hälfte haben wir klar dominiert und hätten mit etwas mehr Effizienz gut und gerne 3:0 führen können. Leider mussten wir zur Pause verletzungsbedingt zweimal wechseln, was unserem Spiel sichtbar den Rhythmus genommen hat. In der Phase des Umbruchs war Moosinning dann drückend überlegen. Umso wichtiger war unser Treffer zum 2:1 mit dem ersten Konter in dieser Phase. Danach hatten wir die Partie wieder im Griff und standen stabil. Umso ärgerlicher ist der Gegentreffer in der Nachspielzeit, den wir defensiv leider nicht bezirksligatauglich verteidigen. Das Unentschieden geht unter dem Strich in Ordnung, fühlt sich für uns aber dennoch bitter und unnötig an. Alles Gute an unsere Nachbarn aus Moosinning.«

Daniel Hofmann, Co-Trainer des TSV Gaimerhseim: »Ein unheimlich wichtiger Sieg für uns! In Freising herrscht immer eine richtig geile, hitzige Stimmung – am Ende aber stets fair. Wir haben heute sehr diszipliniert gespielt. Gegen eine spielstarke Freisinger Mannschaft darf man sich keine Fehler erlauben. Die erste Halbzeit war aus meiner Sicht sehr ausgeglichen, ohne zwingende Abschlüsse auf beiden Seiten. Wir gehen vorne gut drauf, und durch einen geblockten Ball von Nechita gehen wir dann etwas kurios in Führung. In der zweiten Halbzeit hatten wir mehrfach die Chance, den Deckel draufzumachen. Freising kam erst in Überzahl zu ihren ersten echten Möglichkeiten. Insgesamt haben wir heute sehr stark verteidigt und uns vorne immer wieder Topchancen erarbeitet. Am Ende hatten wir dann auch das nötige Quäntchen Glück. Unterm Strich, über die gesamten 90 Minuten betrachtet, geht unser Sieg absolut in Ordnung.«