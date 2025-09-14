BZL Nord🗣: TSV kassiert "bittere Niederlage" – Gerolfinger Mentalität

Der FC Gerolfing dreht das Spiel gegen Langengeisling und setzt sich in der Spitzengruppe fest. Walpertskirchen gewinnt in Gaimersheim, trotz der besten Saisonleistung der Hausherren. Altenerding zeigt beim Auswärtssieg in Garching eine starke Mannschaftsleistung. Die ersten Stimmen zum Spieltag.

Daniel Hofmann, Co-Trainer des TSV Gaimersheim: »Ich muss ganz ehrlich sagen, mir fehlen gerade ein bisschen die Worte. Die erste Halbzeit war meiner Meinung nach ein gutes Bezirksliga-Spiel, was mit einem gerechten Unentschieden in die Pause geht. Gleich mit der ersten Aktion in der zweiten Halbzeit laufen wir alleine aufs Tor zu und vergeben. Danach dominierten wir das Spiel. Aber wir bekommen es einfach nicht fertig, den Ball ins Tor zu schieben! Wir spielen uns im Sechzehner des Gegners den Ball zehnmal hin und her und bekommen es nicht fertig. Bis auf den Abschluss war es super gespielt und wahrscheinlich unsere beste Leistung in der Saison. Und dann kam es wie es kommen musste: Ein Konter nach unserer kurz gespielten Ecke, du bist hinten und keiner weiß warum. Walpertskirchen hat nie aufgeben und alles rausgehauen. Für uns ist es eine bittere Niederlage am Ende!« Josef Heilmeier, Trainer des SV Walpertskirchen: »Zwei Mannschaften, zwei unterschiedliche Spielideen. Gaimersheim konnte die beste Elf aufbieten, diese Qualität muss am Ende eigentlich gewinnen. Gott sei Dank für uns ging ihr Plan nicht auf und wir konnten ihre Defensive nicht nur einmal überrumpeln. Ich bin so stolz auf mein letztes Aufgebot. Gaimersheim war immerhin letztes Jahr Dritter. Wir haben am Ende verdient gewonnen, weil wir in den entscheidenden Momenten besser waren.«

Den Lovric, Trainer des FC Gerolfing: »In der ersten Halbzeit kam zu wenig von uns. Wir hatten keine Durchschlagskraft und geraten in Rückstand. In der Kabine hat es die richtige Ansprache gegeben. Wir sind wacher und aktiver in die zweite Halbzeit raus. Durch die deutliche Leistungssteigerung gewinnen wir am Ende verdient. Wir haben sogar einen Elfmeter verschossen und trotzdem niemals aufgegeben. Nach jedem Rückschlag sind wir aufgestanden und haben weiter gemacht. Respekt an die starke Mannschaftsleistung und an die starke Mentalität.« Douglas Wilson, Co-Trainer des FC Langengeisling: »In der ersten Halbzeit haben wir ein gutes Spiel gezeigt, wenig zugelassen und unsere Chancen konsequent genutzt. Folgerichtig sind wir mit einer 1:0-Führung in die Pause gegangen. Uns war klar, dass der Gegner nach dem Seitenwechsel reagieren würde – diese Druckphase haben wir jedoch nicht gut überstanden. Im Aufbauspiel leisteten wir uns zu viele Ballverluste, standen mit der Kette zu hoch und gerieten dadurch unter Druck. Trotz eines gehaltenen Elfmeters haben wir nur zwei Minuten später den Ausgleich kassiert, weil wir in dieser Situation nicht wach genug waren. Der Gegner nutzte seine Möglichkeiten konsequent. Am Ende müssen wir uns ankreiden lassen, dass wir eine Auswärtsführung nicht über die Zeit bringen konnten. Das müssen wir in Zukunft besser machen.«