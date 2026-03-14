 2026-03-13T07:45:35.464Z

BZL Nord: Trotz langer Unterzahl - Rohrbach gewinnt in Moosinning

21. Spieltag der Bezirksliga Nord

von Paul Ruser · Heute, 16:00 Uhr
Konnte den FC Moosinning bezwingen: Der TSV Rohrbach (links). – Foto: Johannes Traub, Valentin Hack

Der TSV Rohrbach gewann sein Gastspiel beim FC Moosinning mit 2:0. Der Spieltag in der Übersicht.

FC Moosinning
TSV Rohrbach
0
2
Abpfiff

Der TSV Rohrbach konnte sein Gastspiel beim FC Moosinning mit 2:0 für sich entscheiden. Erduart Rushiti steuerte die beiden Treffer für die Gäste bei (18. und 36.). Zwei Minuten nach dem 2:0 flog Rohrbachs Daniel Rückert mit glatt Rot vom Platz, Moosinning konnte die lange Überzahl aber nicht in Tore ummünzen. In der Tabelle zieht Rohrbach an Moosinning vorbei und positioniert sich auf den fünften Platz, Moosinning ist nun Siebter.

FC Moosinning – TSV Rohrbach 0:2
FC Moosinning: Aaron Siegl (46. Daniel Auerweck), Liam Fitzpatrick (90. Elias Faust), Maximilian Voelke, Nicolai Brugger, Stefan Haas, Fabian Ulitzka, Abdelaziz Abdane (74. Maximilian Schmid), Mohamed Abdane (67. Christian Häusler), Tobias Killer, Maximilian Siebald, Lucas Hones (58. Mateus Hones) - Trainer: Christoph Ball
TSV Rohrbach: Marco Zieglmeier, Andreas Maier, Maximilian Merkl, Daniel Rückert, Gabriel Niedermeir, Philipp Federl, Alexander Huber, Thomas Vollnhals, Julian Herzer (90. Michael Sperrer), Erduart Rushiti (71. Jonas Prawda), Nico Elfinger (46. Thomas Hammerschmid) - Spielertrainer: Philipp Federl
Tore: 0:1 Erduart Rushiti (18. Foulelfmeter), 0:2 Erduart Rushiti (36.)
Rot: Daniel Rückert (38./TSV Rohrbach/)

Morgen, 13:00 Uhr
SpVgg Kammerberg
FC Langengeisling
13:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Ober- Unterhaunstadt
SpVgg Altenerding
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
TSV München 1954
SC Eintracht Freising
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Gaimersheim
VfR Garching
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Walpertskirchen
SV Nord München-Lerchenau
15:00

Verlegte Spielpaarung

Mi., 29.04.2026, 19:30 Uhr
SV Ampertal Palzing
ASV Dachau
19:30