Der SV Walpertskirchen kann mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen. – Foto: Johannes Traub/Fupa
BZL Nord: Torfestivals am Sonntag –Walpertskirchen schnappt das Zepter
Am Sonntagnachmittag übernahm der SV Walpertskirchen die Tabellenführung der Bezirksliga Nord durch einen 6:0 Kantersieg. Genauso hoch gewann der TSV Rohrbach gegen den Letzten Fatih Ingolstadt. Eine Achterbahnfahrt fand beim Spiel zwischen Altenerding und Gaimersheim statt.