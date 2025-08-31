BZL Nord: Tore-Wahnsinn in Gaimersheim und bei München 54

Nichts für schwache Nerven war das Kellerduell beim TSV Gaimersheim. Die Hausherren setzten sich in einer dramatischen Schlussphase mit drei Treffern ab der 87. Minute am Ende noch mit 4:3 gegen den SVA Palzing durch.

Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen durch Andre Bauer (6.) und Ivan Rakonic (18.) schnell mit 2:0 in Führung. Die Hausherren verkürzten vor dem Gang in die Kabine noch durch Hakan Düzgün (34.) auf 1:2.

Nach dem Seitenwechsel markierte Nico von Swiontek Brzezinski schnell das 2:2 (47.). Dabei blieb es, ehe es in der Schlussphase zur Sache ging. Zunächst jubelte die Mannschaft von Enes Mehmedovic durch Michael Tafelmaiers Treffer zum 3:2. Doch dann schlug der TSV zurück: Hakan Düzgün (88.) und von Swiontek Brzezinski mit ihrem jeweils zweiten Treffer drehten die Partie noch in einen 4:3-Heimsieg.

Palzing wartet weiterhin auf den ersten Sieg und hat bislang erst zwei Zähler gesammelt. Gaimersheim verbessert das eigene Punktekonto auf sieben, bleibt aber wie der SVA auf einem Relegationsplatz.

TSV Gaimersheim – SV Ampertal Palzing 4:3

TSV Gaimersheim: Sebastian Hirschbeck, Lucas Götz (46. Qendrim Hoti), Dennis Hüttinger, Nicolae Nechita, Luca Mancini (46. Denis Janjic), Marcus Keilwerth (74. Elias Burgfeld), Hakan Düzgün, Thomas Schreiner (46. Simon Bellinghausen), Michael Graßl, Nico von Swiontek Brzezinski, Eron Dervisi (61. Tim Kriegl) - Trainer: Manfred Kroll

SV Ampertal Palzing : Mateja Kostić, Mathias Reinbacher (64. Ioannis Argiriadis), Tobias Wirth, Mirnes Gurbeta (36. Michael Tafelmaier), Antonius Fischer-Stabauer, Marcel Radlmaier, Alexander Schneider (60. Liam Russo), Fabian Radlmaier, Andre Bauer (72. Tim Bausch), Dominic Schermbach (85. Simon Emmersberger), Ivan Rakonic - Trainer: Enes Mehmedovic

Schiedsrichter: Roland Rexha (München) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Andre Bauer (6.), 0:2 Ivan Rakonic (18.), 1:2 Hakan Düzgün (34.), 2:2 Nico von Swiontek Brzezinski (47.), 2:3 Michael Tafelmaier (87.), 3:3 Hakan Düzgün (88.), 4:3 Nico von Swiontek Brzezinski (90.)