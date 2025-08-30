 2025-08-28T05:22:00.927Z

BZL Nord 🗣: SVW trotz Pleite stolz – Gerolfing überzeugt gegen SEF

Die Reaktionen zum 7. Spieltag

Beim SV Nord München-Lerchenau stimmt die Moral, und weil Moosinning den Sack nicht zumacht, wird die Zeussel-Elf belohnt. In Walpertskirchen lobt Trainer Heilmeier trotz der Pleite gegen den ASV Dachau. Gerolfing schlägt den SE Freising, und fügt dem SEF die erste Auswärtspleite zu. Die ersten Stimmen zum 7. Spieltag der Bezirksliga Nord.

SV Nord München-Lerchenau bestraft Moosinning: »Moral hat gestimmt«

Heute, 13:00 Uhr
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
1
1
Abpfiff

Peter Zeussel, Trainer des SV Nord München-Lerchenau: »Heute haben wir uns sehr schwergetan gegen einen guten Gegner. Trotz vieler Ausfälle hat die Moral aber gestimmt. Am Ende haben wir in Unterzahl nach einer längeren Behandlung von einem Verteidiger unserer Mannschaft zurückgeschlagen. Fazit aus unserer Sicht: Wenn der Gegner das Spiel nicht zumacht , schlagen wir halt zu. Moosinning wünschen wir in der Saison viel Glück.«

Gerolfing zeigt starken Auftritt gegen SE Freising in Bezirksliga Nord

Heute, 16:00 Uhr
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
3
1
Abpfiff

Den Lovric, Trainer des FC Gerolfing: »Ein starker Auftritt von uns daheim. In der ersten Halbzeit machen wir zwei schön heraus gespielte Tore und ein Standardtor. Wir waren vorne brandgefährlich und haben unsere Treffer gemacht. In der zweiten Halbzeit haben wir nachgelassen und der Gegner drückte auf das Anschlusstor. Wir hatten aber auch Konterchancen, konnten diese aber nicht nutzen. Insgesamt ein verdienter Sieg, weil wir drei Tore geschossen haben und hinten gut gestanden sind.«

Walpertskirchen trotz Pleite zufrieden: »Riesenrespekt an meine Jungs«

Heute, 14:00 Uhr
SV Walpertskirchen
SV WalpertskirchenSV Walpertskirchen
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
1
3
Abpfiff

Sepp Heilmeier, Trainer des SV Walpertskirchen: »Großes Lob für meine Mannschaft. Das war ein sehr gutes Spiel auf Augenhöhe. Ich denke, wir hatten insgesamt sogar die besseren Chancen. Dachau war im Abschluss eiskalt. Drei Schüsse aufs Tor – drei waren drin. Ich möchte nicht von einem unverdienten Sieg sprechen. Heute hat einfach die abgeklärtere Mannschaft einen am Ende glücklichen Sieg errungen. Glückwunsch nach Dachau, aber auch Riesenrespekt an meine Jungs. Großer Kampf mit letztem Aufgebot.«

Gestern, 19:30 Uhr
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
FC Fatih Spor Ingolstadt
FC Fatih Spor IngolstadtFC Fatih Spor Ingolstadt
4
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
FC Langengeisling
FC LangengeislingFC Langengeisling
1
4
Abpfiff

