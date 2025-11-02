BZL Nord: SVW souverän – Remis in Rohrbach und Garching – 54 siegt

Zwei der vier geplanten Spiele am heutigen Sonntag wurden abgesagt. Walpertskirchen setzte sich klar in Ingolstadt durch. Rohrbach und Gaimersheim trennten sich wie Garching und Moosinning unentschieden. München 54 holte wichtige Punkte im Tabellenkeller. Der 16. Spieltag im Überblick.
Im Verfolgerduell zwischen dem VfR Garching und dem FC Moosinning konnte keine der beiden Mannschaften die drei Punkte einfahren, obwohl die Hausherren kurz vor Schluss noch in Führung waren.
In der 42. Minute brachte David Kamm den FCM mit 1:0 in Führung. Noch vor dem Seitenwechsel gelang Leon Fellner der Ausgleich. Kurz nach Wiederanpfiff schädelte Altmeister Dennis Niebauer zum 2:1 ins Netz der Gäste ein. Doch kurz vor Schluss ergatterte die Elf von Christoph Ball doch noch einen Punkt: Christian Häusler erzielte den Treffer zum 2:2-Endstand.
Garching steht nach 16. Spieltag mit 27 Punkten auf Rang drei. Moosinning hat als Sechster nur einen Zähler weniger auf dem Konto.
VfR Garching – FC Moosinning 2:2
VfR Garching: Korbinian Dietrich, Oliver Stefanovic, Nikolaos Salassidis (75. Marcel Matkowitz), Dominik Eisl, Mike Niebauer (86. Luiz Landler), Oliver James, Leon Sternke, Philipp Strube, Dennis Niebauer, Paulo Sostaric (71. Christoph Thoss), Leon Fellner - Spielertrainer: Nikolaos Salassidis - Spielertrainer: Mike Niebauer
FC Moosinning: Aaron Siegl, Maximilian Schmid (86. Nicolai Brugger), Maximilian Voelke, Georg Ball, Fabian Ulitzka, Felix Meier, Marco Esposito, Tobias Killer (70. Maximilian Lechner), Maximilian Siebald, David Kamm (75. Liam Fitzpatrick), Christian Häusler - Trainer: Christoph Ball
Schiedsrichter: Niklas Großmann (Pfaffenhofen ) - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 David Kamm (42.), 1:1 Leon Fellner (45.), 2:1 Dennis Niebauer (51.), 2:2 Christian Häusler (86.)
Wichtiger Heimsieg für den TSV München 1954 im Kellerduell gegen den TSV Ober-/Unterhaunstadt. Durch den 3:1-Sieg bleibt die Elf von Spielertrainer Adam Puta auf Tuchfühlung zum ersten Nichtabstiegsplatz.
Korab Rusti brachte die Hausherren nach einer halben Stunde in Führung und sorgte für den Halbzeitstand. Im zweiten Durchgang legte Manuel Exner das 2:0 nach (65.), ehe Kilian Sherry Pastor die Gäste in der Schlussphase noch einmal hoffen ließ (83.). Berkan Altug machte dann aber endgültig alles klar.
Die Gastgeber stehen mit 20 Punkten auf Rang 13 und haben einen Zähler Rückstand zum ersten Nichtabstiegsplatz. Ober-/Unterhaunstadt ist Vorletzter und hat zehn Punkte weniger als 54 gesammelt.
TSV München 1954 – TSV Ober- Unterhaunstadt 3:1
TSV München 1954: Markus Blohmann, Samet Bastürk, Manuel Exner, Mustafa Yemin, Dennis Appiah, Berkan Altug, Adam Puta, Korab Rusiti (77. Collin Appiah), Marcel Scheingraber (88. Omar Seni Worogo), Ahmet Ünal (80. Robert Pechkovski), Florian Morina (89. Jorame Zitoto Dembo) - Spielertrainer: Adam Puta
TSV Ober- Unterhaunstadt: Baran Cakir, David Romanow, Killian Sherry Pastor, Dogan Tiryaki, David Polster, Fabio Udella, Cem Hezer (63. Angelo Boharu), Oliver Günther, Ramazan Kurnaz, Nail Dizdarevic, Alem Husejnovic (67. Tarik Ahmetovic) - Trainer: Servet Mengilli
Schiedsrichter: Markus Steingruber - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Korab Rusiti (30.), 2:0 Manuel Exner (65.), 2:1 Killian Sherry Pastor (83.), 3:1 Berkan Altug (90.)
Keinen Sieger gab es am Sonntagnachmittag im Duell zwischen dem TSV Rohrbach und dem TSV Gaimersheim. Kurz vor dem Seitenwechsel gingen die Gastgeber vor 150 Zuschauern durch den Treffer von Daniel Rückert mit 1:0 in Führung.
Nach der Pause dauerte es eine Weile, ehe die Mannschaft von Manfred Kroll wieder auf Augenhöhe war. Nico von Swiontek Brzezinski traf vom Punkt zum 1:1-Endstand. Rohrbach bleibt knapp über dem Strich. Gaimersheim hat fünf Zähler mehr auf dem Konto und ist mit 25 Punkten Achter.
TSV Rohrbach – TSV Gaimersheim 1:1
TSV Rohrbach: Marco Zieglmeier, Maximilian Merkl, Thomas Hammerschmid, Michael Humbach, Daniel Rückert, Jonas Prawda (61. Michael Sperrer), Philipp Federl, Thomas Vollnhals, Thomas Schwarzmeier, Kai Suzuki, Nico Elfinger (82. Julian Herzer) - Spielertrainer: Philipp Federl
TSV Gaimersheim: Benedikt Leixner, Zoltan Vati, Qendrim Hoti, Simon Bellinghausen, Dennis Hüttinger, Nicolae Nechita (78. Eron Dervisi), Marcus Keilwerth (86. Tim Kriegl), Hakan Düzgün (78. Luca Mancini), Philipp Stipic, Nico von Swiontek Brzezinski, Domenic Raimann (67. Denis Janjic) - Trainer: Manfred Kroll
Schiedsrichter: Felix Schickinger (Günding) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Daniel Rückert (43.), 1:1 Nico von Swiontek Brzezinski (72. Foulelfmeter)
Keine Mühe hatte der SV Walpertskirchen beim nach wie vor punktlosen FC Fatih Spor Ingolstadt. Vor 60 Zuschauern brachte Christian Käser seine Farben nach 35 Minuten in Front. Drei Minuten später legte Luca Fellermeier zum 2:0-Pausenstand nach.
Im zweiten Durchgang war es erneut Fellermeier, der die Weichen nach 77 Minuten mit dem 3:0 endgültig auf Sieg stellte. Florian Baumann sorgte noch für den 4:0-Endstand. Walpertskirchen führt die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung an, hat allerdings ein Spiel mehr als der ASV Dachau absolviert.
FC Fatih Spor Ingolstadt – SV Walpertskirchen 0:4
FC Fatih Spor Ingolstadt: Ömer Ilgen, Boubacarr Saho, Faruk Rencber, Sebastian Rutkowski, Muhammed Can Tural, Aaron Toski, Faniel Brhane (73. Murat Emre Sucuoglu), Ugur Genc, Atilla Demir, Eray Genc (61. Robert Henemann), Bright Aikhionbare - Spielertrainer: Ugur Genc - Spielertrainer: Atilla Demir
SV Walpertskirchen: Florian Leininger, Martin Deutinger, Tobias Rauch, Raphael Hösl, Florian Baumann (84. Kilian Scheiel), Maximilian Spreitzer (70. Noah Baumann), Nils Wölken, Michael Gartner (76. Stefan Pfanzelt), Luca Fellermeier, Christian Käser, Paul Jäger (60. Benedikt Schuler) - Trainer: Josef Heilmeier
Schiedsrichter: Iris Spitaler (Moosburg) - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Christian Käser (35.), 0:2 Luca Fellermeier (38.), 0:3 Luca Fellermeier (77.), 0:4 Florian Baumann (80.)
Klarer Erfolg für den FC Gerolfing, der damit vorübergehend auf den dritten Platz der Bezirksliga Nord springt. Ein Doppelpack ebnete den Hausherren den Weg. AnastasiosPorfyriadis brachte Gerolfing in Führung (22.) und erhöhte dann sogar auf 2:0 (30.).
Kammerberg hatte keine Antwort parat und so konnte Gerolfing in der zweiten Halbzeit für die Entscheidung sorgen. Lukas Achhamer machte den Deckel drauf, stellte erst auf 3:0 (53.) und dann auf den 4:0-Endstand (71.).
FC Gerolfing – SpVgg Kammerberg 4:0
FC Gerolfing: Michael Oblinger, Den Lovric, Matthias Hamm (46. Armin Bortenschlager), Flaur Bashota, Bastian Heigl, Philipp Haunschild (70. David Wendrich), Niklas Nissl, Lukas Achhammer (73. David Simm), Ahmet Emir Altay (63. Max Seitle), Donat Bashota (77. Leonardo Lucic), Anastasios Porfyriadis - Trainer: Den Lovric - Spielertrainer: Christian Träsch
SpVgg Kammerberg: Nicolas Eicher, Alexander Nefzger, Justin Fauland (76. Daniel Seybold), Christof Pihale (59. Tim Hoffmann), Beren Mete, Robert Villand, Mario Stanić (59. Damjan Knetemann), Martin Reindl, Jonas Frevel (59. Lukas Fladung), Dario Stanić, Peter Graf (74. Luka Fantisch) - Trainer: Victor Medeleanu
Schiedsrichter: Maximilian Biertümpfel - Zuschauer: 160
Tore: 1:0 Anastasios Porfyriadis (22.), 2:0 Anastasios Porfyriadis (30.), 3:0 Lukas Achhammer (53.), 4:0 Lukas Achhammer (71.)
Freising spielt im Sechs-Punkte-Spiel gegen den SV Ampertal Palzing nur 1:1-Unentschieden und kommt nicht aus dem unteren Tabellendrittel raus. Damit liegen die Hausherren weiterhin nur knapp über dem Strich.
Den ersten Treffer der Partie erzielte ein Freisinger, allerdings in das falsche Tor. Kurz vor der Pause ging Palzing durch ein Eigentor von Osaro Aiteniora in Führung (45.+2). Für den späten Ausgleich sorgte Felix Fischer vom Punkt mit seinem fünften Saisontor (90.+6).
SC Eintracht Freising – SV Ampertal Palzing 1:1
SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Michael Schmid, Osaro Aiteniora (79. Iosif Racean), Rafael Wiesinger, Andreas Abstreiter, Maximilian Schaar, Felix Fischer, Maximilian Rudzki, Louis Goldbrunner (57. Johannes Grubmüller), Fabrizio Brandes, Florian Huber - Trainer: Heiko Baumgärtner
SV Ampertal Palzing : Mateja Kostić, Mathias Reinbacher, Tobias Wirth, Maximilian Berndl, Antonius Fischer-Stabauer, Marcel Radlmaier, Liam Russo (82. Andrej Valdivia), Michael Tafelmaier (65. Alexander Schneider), Fabian Radlmaier, Andre Bauer (90. Laurentino Contu), Ivan Rakonic (86. Samuel Thaler) - Trainer: Enes Mehmedovic
Schiedsrichter: Poul Kaminski (München) - Zuschauer: 350
Tore: 0:1 Osaro Aiteniora (45.+2 Eigentor), 1:1 Felix Fischer (90.+6)