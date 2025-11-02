BZL Nord: SVW souverän – Remis in Rohrbach und Garching – 54 siegt

Im Verfolgerduell zwischen dem VfR Garching und dem FC Moosinning konnte keine der beiden Mannschaften die drei Punkte einfahren, obwohl die Hausherren kurz vor Schluss noch in Führung waren.

In der 42. Minute brachte David Kamm den FCM mit 1:0 in Führung. Noch vor dem Seitenwechsel gelang Leon Fellner der Ausgleich. Kurz nach Wiederanpfiff schädelte Altmeister Dennis Niebauer zum 2:1 ins Netz der Gäste ein. Doch kurz vor Schluss ergatterte die Elf von Christoph Ball doch noch einen Punkt: Christian Häusler erzielte den Treffer zum 2:2-Endstand.

Garching steht nach 16. Spieltag mit 27 Punkten auf Rang drei. Moosinning hat als Sechster nur einen Zähler weniger auf dem Konto.

VfR Garching – FC Moosinning 2:2

VfR Garching: Korbinian Dietrich, Oliver Stefanovic, Nikolaos Salassidis (75. Marcel Matkowitz), Dominik Eisl, Mike Niebauer (86. Luiz Landler), Oliver James, Leon Sternke, Philipp Strube, Dennis Niebauer, Paulo Sostaric (71. Christoph Thoss), Leon Fellner - Spielertrainer: Nikolaos Salassidis - Spielertrainer: Mike Niebauer

FC Moosinning: Aaron Siegl, Maximilian Schmid (86. Nicolai Brugger), Maximilian Voelke, Georg Ball, Fabian Ulitzka, Felix Meier, Marco Esposito, Tobias Killer (70. Maximilian Lechner), Maximilian Siebald, David Kamm (75. Liam Fitzpatrick), Christian Häusler - Trainer: Christoph Ball

Schiedsrichter: Niklas Großmann (Pfaffenhofen ) - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 David Kamm (42.), 1:1 Leon Fellner (45.), 2:1 Dennis Niebauer (51.), 2:2 Christian Häusler (86.)