BZL Nord 🗣: SVN-Serie reißt – "Gerechtes Unentschieden" für Gerolfing

Dennis Magro, Trainer des SVN München: "Das Spiel kann nicht besser starten, wir gehen in der 1. Minute in Führung. Ein Traumpass von Ceballos auf Gerhartsreiter, der dann in Torjäger-Manier vollstreckt. In den ersten 15 Minuten müssen wir zwei oder auch drei zu null führen. Ab der 15. Minute haben wir komplett den Faden verloren, erst wurde unser Kapitän Tokdemir hart aus den Socken gehauen und eine Minute später unser Spieler Köse. Für Tokdemir war das Spiel somit zu Ende. Ab diesem Zeitpunkt war es ein Spiel von einem schlechten Eichstätt gegen einen bodenlosen SV Neuperlach. Das traurige ist, dass wir an diesem Tag- drei ganz klare Elfmeter bekommen müssen, und jede 50/50 Entscheidung gegen uns gepfiffen wird. Am Ende des Tages ist es bitter, dass wir unsere Serie von 19 ungeschlagenen Spielen in Serie - gegen einen schlechten Gegner mit Vier Spielern aus der Bayernliga und mehreren hergeben mussten. Trotzdem sind wir am Ende selber schuld, wenn Emotionen wie Ärger oder Wut hochkochen, müssen wir trotzdem ruhig bleiben und dürfen nicht anfangen die ganze Zeit zu meckern oder zu nörgeln. Jetzt wird es nochmal brutal spannend im Titelrennen. Trotzdem Kompliment an meine Mannschaft, es war eine tolle Serie von 19 Spielen."