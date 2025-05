BZL Nord: SVN mit 7:0 zum Titel – SK Srbija sieht viermal Rot

Der SK Srbija München verlässt den letzten und damit direkten Abstiegsplatz. Der nun Vorletzte trotzte dem SV Untermenzing am Sonntagnachmittag. Dabei ging der SVU früh durch Moritz Mösmang in Front. Milos Vasiljevic glich noch vor der Pause aus. Kurz nach Wiederanpfiff brachte Vanja Vranjes die Gäste sogar in Führung und nährte die Hoffnungen des SK auf einen Befreiungsschlag.

In der Schlussphase wurde es dann hitzig. Stefan Lazarevic und Dorde Jovic sahen zunächst die Ampelkarte. Zwei Zeigerumdrehungen vor dem regulären Ende rettete Lasse Peter Wippert das Heimteam. In der Nachspielzeit bekam auch noch Veljko Vulic seine zweite Karte. Milos Markovic musste sogar noch mit glatt-Rot vom Feld.

SV Untermenzing – SK Srbija München 2:2

SV Untermenzing: Anton Schlick, Philipp Simonides, David Marinkovic (64. Leon Dekorsy), Paul Greger, Tobias Halfmann, Maximilian Kriebel (34. Maximilian Heigl), Nico Rosenthal (78. Daniel Onnertz), David Müller (64. Julian Heigl), Moritz Mösmang, Luca Steinert (64. Alexander Berg), Lasse Peter Wippert - Trainer: Nico Formella

SK Srbija München: Savo Djuric, Stefan Lazarevic, Milos Hadzic, Dejan Bojic, Georgios Korosidis, Milos Vasiljevic, Dorde Jovic, Vanja Vranjes (96. Mario Dipalo), Veljko Vulic, Solomon Effiong (85. Mario Malinovic), Edward Johnson - Trainer: Zoran Mikerević

Schiedsrichter: Pascal Hohberger

Tore: 1:0 Moritz Mösmang (12.), 1:1 Milos Vasiljevic (42.), 1:2 Vanja Vranjes (54.), 2:2 Lasse Peter Wippert (88.)

Gelb-Rot: Stefan Lazarevic (75./SK Srbija München/)

Gelb-Rot: Dorde Jovic (84./SK Srbija München/)

Gelb-Rot: Veljko Vulic (91./SK Srbija München/)

Rot: Milos Markovic (98./SK Srbija München/)