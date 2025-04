BZL Nord 🗣: SVN lobt Gegner – SEF siegt "auch in der Höhe verdient"

Alexander Schmidbauer, Trainer SE Freising: "Ein verdienter Sieg für uns - auch in der Höhe. Endlich auch wieder ein klarer Sieg. Feldmoching kann sich über das Ergebnis nicht beschweren. Das 0:0 zur Pause war schmeichelhaft für sie. Wir sind erneut lange an unserer eigenen - teils kläglichen - Abschlussschwäche gescheitert. Das 1:0 direkt nach der Pause war befreiend für uns, das hat man gemerkt. Das 2:0 war dann spielentscheidend, das hat man Feldmoching wiederum angemerkt. Trotzdem hätten wir mehrfach den Deckel früher drauf machen müssen. Das 3:0 zum Ende freut mich für Liam Russo. Er wird uns zum Ende der Saison verlassen und konnte noch sein 1. Saisontor erzielen. Ich hoffe, wir ziehen aus diesem Spiel nochmal Energie für die letzten Wochen, auch wenn es um Nichts mehr für uns geht."

Dennis Maggro, Trainer SVN München: "Ein gerechtes Ergebnis würde ich sagen. Attaching hat es sehr gut gemacht. Wir haben nichts so ins Spiel gefunden, wie wir es uns vorgestellt haben. Auf jeden Fall ein gerechtes Unentschieden. Und wenn Attaching die nächsten Spiele so gestaltet, dann müssen die gar keine Angst haben. Haben Sie sehr gut gemacht. Also Kompliment auch an Attaching, hochverdienter Punkt."

Stephan Fürst, Trainer BC Attaching: "Wir haben uns den Punkt absolut verdient. Wir haben in der ersten Halbzeit, ich glaube nach 15-20 Minuten, das Glück, dass Neuperlach nicht auf 2:0 stellt, weil dann wäre das Thema wahrscheinlich durch gewesen. Aber wir hatten auch in der ersten Halbzeit immer gute Nadelstiche, wenn wir da öfter die richtige Entscheidung treffen und nicht zu hektisch sind, können wir auch drei, vier sehr, sehr gute Chancen haben. Da hat wieder dieser sogenannte letzte Pass gefehlt.

Zweite Halbzeit war relativ ähnlich, da konnten wir aber nicht mehr ganz so viel Nadelstiche setzen. Aber meine Mannschaft hat alles super weg verteidigt und an sich geglaubt. Wir haben zum Schluss dann auch noch mal extrem Glück bei zwei Kopfbällen, die Neuperlach liegen lässt. Aber dieses Glück haben wir uns heute wirklich erarbeitet. Kompliment an meine Mannschaft."