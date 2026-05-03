BZL Nord: SVN Lerchenau sichert Aufstieg - SVW trifft zweistellig

Am Sonntag feierte der SV Nord München-Lerchenau mit einem Sieg gegen das Schlusslicht den Aufstieg in die Landesliga und Walpertskirchen demontierte München 54. Der Spieltag in der Übersicht.
Die SpVgg Kammerberg gewann mit 3:2 gegen den TSV Gaimersheim. Dabei waren es die Gäste die nach 38 Minuten in Führung gingen. Benjamin Anikin erzielte das 1:0 (38.). Mit diesem Zwischenstand verabschiedeten sich beide Parteien in die Pause. Im zweiten Durchgang traf die Spielvereinigung dreifach: Florian Machl war der Torschütze zum Ausgleich (55.), Lukas Fladung und Robert Villand erhöhten auf 3:1 (57./83.). Auch Gaimersheim durfte sich in der zweiten Hälfte noch einmal freuen: Luka Jukic verkürzte mit seinem Treffer auf 3:2 (89.) , ehe der Schlusspfiff ertönte.
SpVgg Kammerberg – TSV Gaimersheim 3:2
SpVgg Kammerberg: Robin Anselment, Alexander Nefzger, Christof Pihale, Marko Bilkić, Beren Mete, Peter Graf (46. Jan Lipovsek), Robert Villand, Lukas Fladung (95. Marko Bilkić), Florian Machl, Domenik Kaiser (85. Luka Fantisch), Dario Stanić - Trainer: Victor Medeleanu
TSV Gaimersheim: Sebastian Hirschbeck, Lucas Götz, Zoltan Vati, Qendrim Hoti, Simon Bellinghausen, Dennis Hüttinger, Nicolae Nechita (62. Marlon Hochwart), Luca Mancini (75. Luka Jukic), Marcus Keilwerth (85. Samuel Ulrich), Tim Kriegl (62. Jan Jahnsmüller), Benjamin Anikin - Trainer: Manfred Kroll
Schiedsrichter: Louis Starck - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Benjamin Anikin (38.), 1:1 Florian Machl (55.), 2:1 Lukas Fladung (57.), 3:1 Robert Villand (83.), 3:2 Luka Jukic (88.)
Rohrbach und Freising trennten sich Remis. Die Gäste wurden früh durch den Treffer von Philipp Federl in Führung gebracht, konnten diese aber nicht weiter ausbauen. Louis Goldbrunner sicherte in den letzten zehn Minuten der regulären Spielzeit das Remis und glich auf 1:1 aus (80.). Für Freising steht nun fest: die Chance auf Relegation ist verpufft. Nur ein Sieg hätte den Traum am Leben gehalten.
TSV Rohrbach – SC Eintracht Freising 1:1
TSV Rohrbach: Tobias Lindlmaier, Maximilian Merkl, Thomas Hammerschmid, Michael Humbach, Daniel Rückert (61. Andreas Maier), Jonas Prawda, Philipp Federl, Thomas Vollnhals (8. Kai Suzuki), Thomas Schwarzmeier (74. Gabriel Niedermeir), Julian Herzer, Erduart Rushiti - Spielertrainer: Philipp Federl
SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Michael Schmid (67. Felix Fischer), Johannes Kleidorfer, Osaro Aiteniora (73. Marcel Hack), Andreas Abstreiter, Maximilian Schaar, Bastian Lomp (46. Bastian Lommer), Jonathan Kleimann, Louis Goldbrunner, Fabrizio Brandes, Florian Huber (46. Iosif Racean) - Trainer: Mijo Stijepic
Schiedsrichter: Lucas Jerlich (München) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Philipp Federl (13.), 1:1 Louis Goldbrunner (80.)
Für den SV Nord München-Lerchenau stand ein historischer Nachmittag an. Durch einen 9:0-Erfolg über Fatih Ingolstadt ist der Aufstieg in die Landesliga gesichert! Karl-Heinz Lappe eröffnete das Torspektakel der Gastgeber mit seinem Treffer zum 1:0 (8.). Anschließend trafen Thomas Winterer (27.) und Yasir Sami (38.) zum 3:0 Zwischenstand vor der Pause. Im zweitem Durchgang waren Andreas Weiß (47.), Dominik Besel (51./62./72.), Arbnor Segashi (89.) und Edin Smajlovic in letzter Sekunde (90.) die Torschützen.
SV Nord München-Lerchenau – FC Fatih Spor Ingolstadt 9:0
SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Nikolaos Mangasaros (56. Martin Angermeir), Yasir Ammar Sami, Jungne Chonker (65. Mats Gebelein), Edin Smajlovic, Thomas Winterer, Fabio Zöller, Dominik Besel, Vukasin Pajic (56. Korbinian Hafner), Andreas Weiß (65. Arbnor Segashi), Karl-Heinz Lappe (53. Achraf Ben Letaifa) - Trainer: Peter Zeussel
FC Fatih Spor Ingolstadt: Can Djedović, Boubacarr Saho, Faruk Rencber, Sebastian Rutkowski, Emre Kuvvet, Süheyl Kaleli (79. Daniel Wolf), Muhammed Can Tural, Ugur Genc, Atilla Demir, Deniz Aydin, Bright Aikhionbare - Spielertrainer: Ugur Genc - Spielertrainer: Atilla Demir
Schiedsrichter: Moritz Martin - Zuschauer: 160
Tore: 1:0 Karl-Heinz Lappe (7.), 2:0 Thomas Winterer (27.), 3:0 Yasir Ammar Sami (38.), 4:0 Andreas Weiß (47.), 5:0 Dominik Besel (50.), 6:0 Dominik Besel (61.), 7:0 Dominik Besel (72.), 8:0 Arbnor Segashi (89.), 9:0 Edin Smajlovic (90.)
Gelb-Rot: Can Djedović (79./FC Fatih Spor Ingolstadt/)
Der FC Gerolfing siegte souverän gegen den SVA Palzing. Bereits nach 10 Minuten fiel der erste Treffer. Timo Kraus brachte die Gerolfinger in Führung (10.). Etwas später erzielte Lukas Achhammer das 2:0 (17.). Im zweiten Durchgang waren erneut die Gäste am Drücker: Mamadou Diallo erhöhte auf 3:0 aus Sicht der Gäste (52.). Andre Bauer verkürzte noch auf 1:3 (65.), doch Doppelpacker-Achhammer netzte zum 4:1-Auswärtserfolg der Gerolfinger (82.)
SV Ampertal Palzing – FC Gerolfing 1:4
SV Ampertal Palzing : Christian Berghammer, Mathias Reinbacher (45. Samuel Thaler), Tobias Wirth, Maximilian Berndl (79. Fabio Klersy), Laurentino Contu (34. Alexander Schneider), Philipp Götz, Marcel Radlmaier, Liam Russo (53. Leon Steinkühler), Andre Bauer, Dominic Schermbach, Ivan Rakonic (79. Ioannis Argiriadis) - Trainer: Enes Mehmedovic
FC Gerolfing: Michael Oblinger, Den Lovric, Flaur Bashota, Bastian Heigl, Philipp Haunschild (59. David Wendrich), Niklas Nissl (88. Matthias Hamm), Christian Träsch (85. Felix Winkelmeyr), Lukas Achhammer, Timo Kraus (66. Anastasios Porfyriadis), Ahmet Emir Altay, Mamadou Diallo (77. Leo Zängler) - Trainer: Den Lovric - Spielertrainer: Christian Träsch
Schiedsrichter: Frank Mühlenberg (Georgensgmünd) - Zuschauer: 130
Tore: 0:1 Timo Kraus (10.), 0:2 Lukas Achhammer (16.), 0:3 Mamadou Diallo (52.), 1:3 Andre Bauer (65.), 1:4 Lukas Achhammer (82.)
Tore wie am laufenden Fließband gab es in Walpertskirchen. Die Gastgeber demontierten München 54 mit 10:1 Toren. Dabei waren es die Gäste die sich als erste freuen durften. Marcel Scheingraber brachte die Münchner nach drei Minuten in Führung. Luca Fellermeier glich schnell auf 1:1 aus (7.). Anschließend waren es Tom Simml (14./51./58./68./70.), Fellermeier (33.), Nils Wölken (44.), Nikolaus Puschmann (45.) und ein Eigentor durch Admir Rramanaj (37.), die die Gastgeber vor heimischer Kulisse zehnmal jubeln ließen.
SV Walpertskirchen – TSV München 1954 10:1
SV Walpertskirchen: Deniz Erden, Martin Deutinger, Tobias Rauch (60. Stefan Pfanzelt), Noah Baumann (55. Maximilian Spreitzer), Raphael Hösl, Marius Orthuber (46. Florian Rauch), Nils Wölken, Felix Zehetmaier (60. Florian Baumann), Luca Fellermeier, Tom Simml, Nikolaus Puschmann (70. Adrian Alexy) - Trainer: Josef Heilmeier
TSV München 1954: Markus Blohmann, Manuel Exner, Omar Seni Worogo, Admir Rramanaj, Dennis Appiah, Berkan Altug, Giuliano Rubenbauer, Korab Rusiti (50. Dani Sako), Marcel Scheingraber, Ahmet Ünal, Florian Morina - Spielertrainer: Adam Puta
Schiedsrichter: Timon Knorr - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Marcel Scheingraber (3.), 1:1 Luca Fellermeier (7.), 2:1 Tom Simml (13.), 3:1 Luca Fellermeier (33.), 4:1 Admir Rramanaj (37. Eigentor), 5:1 Nils Wölken (44.), 6:1 Nikolaus Puschmann (44.), 7:1 Tom Simml (51.), 8:1 Tom Simml (58.), 9:1 Tom Simml (67.), 10:1 Tom Simml (69.)
Der FC Moosinning gibt sich gegen den TSV Ober- Unterhaunstadt keine Blöße und gewinnt klar. Schon in der achten Minute erzielte Marco Esposito das 1:0 für die Hausherren. In der 18. Minute baute Nicolai Brugger den Vorsprung weiter aus, kurz vor der Pause erhöhte Fabian Ulitzka sogar auf 3:0 (45.). In der zweiten Hälfte ließen die Gastgeber nichts mehr anbrennen und fuhren am Ende einen ungefährdeten Sieg ein. Durch den Patzer des ASV Dachau schiebt sich Moosinning damit auf Tabellenplatz zwei.
FC Moosinning – TSV Ober- Unterhaunstadt 3:0
FC Moosinning: Daniel Auerweck, Tobias Hartmann, Maximilian Voelke, Nicolai Brugger, Christoph Ball, Stefan Haas (59. Felix Meier), Mohamed Abdane, Marco Esposito, Tobias Killer (14. Lucas Hones), Maximilian Lechner, Christian Häusler
TSV Ober- Unterhaunstadt: Ali Cakmakci, Baran Cakir, Amadeus Taubert, Killian Sherry Pastor, Dogan Tiryaki, Fabio Udella, Baha Asici (10. Cem Hezer), Ramazan Kurnaz (80. Raul Hirsch), Nail Dizdarevic (65. Manuel Hunner), Alem Husejnovic (80. Ari Cacan), Nikola Kamenjasevic (77. Marko Grgosevic)
Tore: 1:0 Marco Esposito (8.), 2:0 Nicolai Brugger (18.), 3:0 Fabian Ulitzka (45.+1)