 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

BZL Nord: SV Nord springt auf den zweiten Platz - Remis in Gaimersheim

19. Spieltag der Bezirksliga Nord

von Lara Marjanovic · Heute, 18:34 Uhr · 0 Leser
Der SV Nord München-Lerchenau holt drei Punkte gegen den ASC Dachau
Der SV Nord München-Lerchenau holt drei Punkte gegen den ASC Dachau – Foto: Valentin Hack

Verlinkte Inhalte

BZL Oberbayern Nord
VfR Garching
München 54
TSV Ober- Unterhaunstadt
Amp Palzing

Auch in der Bezirksliga Nord rollt der Ball wieder! Um 13 Uhr startete der 29. Spieltag direkt mit einem Kracher: der ASV Dachau empfing Nord Lerchenau. Um 14 Uhr trafen Gaimersheim und Gerolfing aufeinander

Spiele am Samstag

Heute, 13:00 Uhr
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
1
2
Abpfiff

Das Pflichtspieljahr wurde in der Bezirksliga Nord mit einem Kracher eröffnet: Der ASV Dachau empfing den SV Nord München-Lerchenau zum Top-Spiel. Bereits nach neun Minuten brachte Maximilian Bergner die Gastgeber in Führung. Lange tat sich nichts ehe Yasir Sami mit seinem Treffer auf 1:1 verkürzte (30.). Etwas später und kurz vor der Pause erhöhte Dominik Besel auf 1:2 (42.) und besiegelte so das Endergebnis der Partie. In der zweiten Hälfte vielen keine Tore. Durch die gewonnenen drei Punkte springt der SV Nord München-Lerchenau auf den 2. Platz und überholt somit die Gastgeber.

ASV Dachau – SV Nord München-Lerchenau 1:2
ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Tobias Erl, Luca Demmel (46. Felix Käser), Matthias Cebulla (85. Noah Bezjak), Sebastian Just, Maximilian Bergner, Thomas Rieger (73. Niklas Kiermeier), Sergen Retzep (73. Leon Schleich), Andreas Jerkovic, Sebastian Mack, Leonardo di Pasquale (73. David Dworsky) - Trainer: Matthias Koston
SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Alexander Rösler, Nikolaos Mangasaros, Yasir Ammar Sami, Jungne Chonker (84. Andreas Weiß), Edin Smajlovic, Thomas Winterer (77. Sebastian Bittner), Fabio Zöller (68. Matthias Angermeir), Dominik Besel (92. Ratko Ristic), Vukasin Pajic (74. Arbnor Segashi), Karl-Heinz Lappe - Trainer: Peter Zeussel
Schiedsrichter: Daniel Simon Schneider (Freising) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Maximilian Bergner (9.), 1:1 Yasir Ammar Sami (30.), 1:2 Dominik Besel (42.)

Heute, 14:00 Uhr
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
0
0

Der TSV Gaimersheim empfing den FC Gerolfing am Samstagnachmittag. Im Hinspiel triumphierten die Gastgeber mit 3:0 über ihre Gäste. Am 19. Spieltag kristallisierte sich kein Sieger heraus. Die Partie ging torlos aus und beide Parteien teilten sich die Punkte.

TSV Gaimersheim – FC Gerolfing 0:0
TSV Gaimersheim: Benedikt Leixner, Lucas Götz, Zoltan Vati, Qendrim Hoti, Simon Bellinghausen, Dennis Hüttinger, Nicolae Nechita, Philipp Stipic (80. Luca Mancini), Nico von Swiontek Brzezinski, Domenic Raimann (66. Denis Janjic), Benjamin Anikin (66. Eron Dervisi) - Trainer: Manfred Kroll
FC Gerolfing: Michael Oblinger, Bastian Heigl, Astrit Topalaj, Philipp Haunschild, Niklas Nissl, Christian Träsch, Lukas Achhammer (70. Timo Kraus), David Simm (61. Anastasios Porfyriadis), Ahmet Emir Altay (64. Max Seitle), David Wendrich (77. Levin Egredzija), Donat Bashota (61. Mamadou Diallo) - Trainer: Den Lovric - Spielertrainer: Christian Träsch
Schiedsrichter: Jonas Gewalt - Zuschauer: 250
Tore: keine Tore

Heute, 14:00 Uhr
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
FC Fatih Spor Ingolstadt
FC Fatih Spor IngolstadtFC Fatih Spor Ingolstadt
Abgesagt

Heute, 13:00 Uhr
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
Abgesagt

Spiele am Sonntag

Morgen, 15:00 Uhr
SV Walpertskirchen
SV WalpertskirchenSV Walpertskirchen
FC Langengeisling
FC LangengeislingFC Langengeisling
15:00

Morgen, 13:00 Uhr
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
13:00

Morgen, 15:00 Uhr
TSV München 1954
TSV München 1954München 54
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
15:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
14:00