BZL Nord: SV Nord springt auf den zweiten Platz - Remis in Gaimersheim

Das Pflichtspieljahr wurde in der Bezirksliga Nord mit einem Kracher eröffnet: Der ASV Dachau empfing den SV Nord München-Lerchenau zum Top-Spiel. Bereits nach neun Minuten brachte Maximilian Bergner die Gastgeber in Führung. Lange tat sich nichts ehe Yasir Sami mit seinem Treffer auf 1:1 verkürzte (30.). Etwas später und kurz vor der Pause erhöhte Dominik Besel auf 1:2 (42.) und besiegelte so das Endergebnis der Partie. In der zweiten Hälfte vielen keine Tore. Durch die gewonnenen drei Punkte springt der SV Nord München-Lerchenau auf den 2. Platz und überholt somit die Gastgeber.

ASV Dachau – SV Nord München-Lerchenau 1:2 ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Tobias Erl, Luca Demmel (46. Felix Käser), Matthias Cebulla (85. Noah Bezjak), Sebastian Just, Maximilian Bergner, Thomas Rieger (73. Niklas Kiermeier), Sergen Retzep (73. Leon Schleich), Andreas Jerkovic, Sebastian Mack, Leonardo di Pasquale (73. David Dworsky) - Trainer: Matthias Koston SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Alexander Rösler, Nikolaos Mangasaros, Yasir Ammar Sami, Jungne Chonker (84. Andreas Weiß), Edin Smajlovic, Thomas Winterer (77. Sebastian Bittner), Fabio Zöller (68. Matthias Angermeir), Dominik Besel (92. Ratko Ristic), Vukasin Pajic (74. Arbnor Segashi), Karl-Heinz Lappe - Trainer: Peter Zeussel Schiedsrichter: Daniel Simon Schneider (Freising) - Zuschauer: 80 Tore: 1:0 Maximilian Bergner (9.), 1:1 Yasir Ammar Sami (30.), 1:2 Dominik Besel (42.)

Der TSV Gaimersheim empfing den FC Gerolfing am Samstagnachmittag. Im Hinspiel triumphierten die Gastgeber mit 3:0 über ihre Gäste. Am 19. Spieltag kristallisierte sich kein Sieger heraus. Die Partie ging torlos aus und beide Parteien teilten sich die Punkte.

TSV Gaimersheim – FC Gerolfing 0:0

TSV Gaimersheim: Benedikt Leixner, Lucas Götz, Zoltan Vati, Qendrim Hoti, Simon Bellinghausen, Dennis Hüttinger, Nicolae Nechita, Philipp Stipic (80. Luca Mancini), Nico von Swiontek Brzezinski, Domenic Raimann (66. Denis Janjic), Benjamin Anikin (66. Eron Dervisi) - Trainer: Manfred Kroll

FC Gerolfing: Michael Oblinger, Bastian Heigl, Astrit Topalaj, Philipp Haunschild, Niklas Nissl, Christian Träsch, Lukas Achhammer (70. Timo Kraus), David Simm (61. Anastasios Porfyriadis), Ahmet Emir Altay (64. Max Seitle), David Wendrich (77. Levin Egredzija), Donat Bashota (61. Mamadou Diallo) - Trainer: Den Lovric - Spielertrainer: Christian Träsch

Schiedsrichter: Jonas Gewalt - Zuschauer: 250

Tore: keine Tore