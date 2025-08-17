BZL Nord: Steindorf mit Blitz-Hattrick ‒ Freising zerlegt Aufsteiger

Spiele am Sonntag: Verfolgerduell zwischen Kammerberg und Rohrbach

Ober-/Unterhaunstadt muss im Spiel gegen Freising ordentlich Lehrgeld bezahlen. Nach einer frühen Freisinger Führung durch Schmuckermeier liefen die Kreisliga-Aufsteiger und Hausherren ab Minute 11 einem Rückstand hinterher. Nach der Pause kamen dann die 15 Traum-Minuten von Joshua Steindorf. Der Freisinger traf innerhalb von einer Viertelstunde dreifach und ebnete seiner Eintracht den Weg zum Kantersieg. TSV Ober- Unterhaunstadt – SC Eintracht Freising 0:7

TSV Ober- Unterhaunstadt: David Romanow (69. Marko Grgosevic), Angelo Boharu (90. Cem Hezer), Tarik Ahmetovic (51. Ramazan Kurnaz) (69. Nail Dizdarevic), Manuel Hunner (66. Nail Dizdarevic) - Trainer: Servet Mengilli

SC Eintracht Freising: Marcel Hack, Andreas Abstreiter, Maximilian Schaar (68. Iosif Racean), Maximilian Rudzki (68. Jonathan Kleimann), Bastian Lomp (59. Luca Stubenvoll), Louis Goldbrunner (68. Johannes Grubmüller), Christian Schmuckermeier (59. Fabrizio Brandes), Joshua Steindorf - Trainer: Alexander Schmidbauer

Tore: 0:1 Christian Schmuckermeier (11.), 0:2 Joshua Steindorf (51.), 0:3 Joshua Steindorf (53.), 0:4 Joshua Steindorf (62. Foulelfmeter), 0:5 Andreas Abstreiter (67.), 0:6 Fabrizio Brandes (74.), 0:7 Fabrizio Brandes (78.)

Walpertskirchen bleibt weiter unschlagbar. Im vierten Spiel der Saison holt sich der SVW die Punkte zehn , elf und zwölf und behauptet die Tabellenführung. Nach einem Blitztor durch Rauch in Minute zwei sorgten die Tore von Käser und Fellermeier schnell für klare Verhältnisse.

SV Walpertskirchen – TSV Rohrbach 3:0

SV Walpertskirchen: Deniz Erden, Martin Deutinger, Tobias Rauch (80. Kilian Scheiel), Noah Baumann, Florian Baumann, Marius Orthuber (80. Michael Gartner), Maximilian Spreitzer (70. Raphael Hösl), Nils Wölken, Luca Fellermeier (85. Felix Zehetmaier), Christian Käser, Paul Jäger (30. Daniel Schuler) - Trainer: Josef Heilmeier

TSV Rohrbach: Tobias Lindlmaier, Thomas Hammerschmid, Michael Humbach (68. Simon Böhringer), Daniel Rückert, Maximilian Amper (46. Michael Sperrer), Gabriel Niedermeir (46. Enes-Fuat Mete), Philipp Federl (68. Thomas Schwarzmeier), Alexander Huber (52. Niklas Schabenberger), Thomas Vollnhals, Kai Suzuki, Julian Herzer - Trainer: Philipp Federl

Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Tobias Rauch (2. Foulelfmeter), 2:0 Christian Käser (29.), 3:0 Luca Fellermeier (59.)

Kammerberg gewinnt dank eines klassischen “Lucky Punch” von Dario Stanic knappe zehn Minuten vor Schluss sein Heimspiel gegen Altenenerding. Durch den Sieg überholt die Mannschaft von Coach Medeleanu Kontrahent Altenerding und findet Anschluss an die Spitzengruppe. SpVgg Kammerberg – SpVgg Altenerding 1:0

SpVgg Kammerberg: Robin Anselment, Alexander Nefzger, Christof Pihale, Tim Hoffmann, Thomas Eichenseer, Robert Villand, Mario Stanic, Jonas Frevel (81. Jan Lipovsek), Martin Reindl, Domenik Kaiser, Dario Stanić - Trainer: Victor Medeleanu

SpVgg Altenerding: Lukas Loher, Alexander Weiher (72. Nasim Khemissi), Ridwan Bello, Christoph Luberstetter, Pedro Flores, Samuel Kronthaler (79. Jannik Obermaier), Marco Baumann, Leart Bilalli, Wiam Takruri (82. Johannes Dangl), Leonardo Tunjic (85. Salomon Mwamba), Mario Dipalo (85. Advam Vital Rocha De Oliveira) - Trainer: Pedro Flores Locke

Tore: 1:0 (83.)

Der TSV München 1954 hat Moral bewiesen und im Spiel gegen Fatih Ingolstadt einen doppelten Rückstand gedreht. Nachdem die Gäste per frühem Elfmeter in Front gegangen waren, glichen erst Adam Puta (zum 1:1) und später Berkan Altug (zum 2:2) aus. In Minute 76 traf dann Korab Rusiti und brachte den Aufsteiger auf die Siegerstraße.

TSV München 1954 – FC Fatih Spor Ingolstadt 3:2

TSV München 1954: Markus Blohmann, Manuel Exner, Omar Seni Worogo, Dennis Appiah, Berkan Altug, Adam Puta, Giuliano Rubenbauer, Korab Rusiti (87. Chams Chbiki), Marcel Scheingraber, Halil Bursa (60. Johan Colin Feilscher), Ahmet Ünal - Trainer: Adam Puta - Trainer: Dennis Appiah

FC Fatih Spor Ingolstadt: Ömer Ilgen, Boubacarr Saho, Sebastian Rutkowski, Anton Rehberg, Aaron Toski, Faniel Brhane (79. Emil Kovacevic), Ugur Genc, Atilla Demir, Eray Genc, Bright Aikhionbare, Emre Kuvvet (46. Mert Karatas) - Trainer: Ugur Genc - Trainer: Atilla Demir

Tore: 1:1 Adam Puta, 2:2 Berkan Altug, 3:2 Korab Rusiti, 0:1 Ugur Genc (2.), 1:2 Bright Aikhionbare (28.)

Spiel am Samstag: