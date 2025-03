BZL Nord: Srbija siegt erstmals seit September – Remis im Topspiel

Am Sonntag trennen sich Rohrbach und Gerolfing im Keller-Duell ebenso mit 1:1 wie Fatih Ingolstadt und der ASV Dachau im Topspiel. Tabellenschlusslicht Srbija München gewinnt erstmals seit September 2024. Der gesamte Spieltag in der Übersicht.

Ebenfalls mit 1:1 trennten sich der TSV Rohrbach und der FC Gerolfing im Kellerduell. Schabenberger (53.) brachte die Hausherren in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit in Führung, Porfyriadis (83.) glich für die Gäste in der Schlussphase aus.

Gaimersheim kann den Ausrutscher von Tabellenführer Neuperlach nicht wirklich nutzen und kommt in Untermenzing nicht über ein Remis hinaus. Mancini (17.) brachte die Gäste in Führung, Halfmann (59.) glich nach etwa einer gespielten Stunde für den SVU aus.

Auf dem Eichstätter Kunstrasen führte der Gast aus München schnell. Schon in der ersten Spielminute besorgte Rudi Gerhartsreiter das 1:0 für den SVN. Es sah alles nach dem gewohnten Spielverlauf in Spielen der Münchner aus. Aber Fehlanzeige. Noch vor der Pause glich der VfB in Person von Senih Fazlji aus (30'), bevor Darko Lukic die Lokalmatadoren in Minute 56 in Führung schoss. Im Anschluss schwächte sich der SVN selbst, musste durch eine Zeitstrafe von Lukas Cyriacus ab der 74. Spielminute in Unterzahl spielen und verlor durch eine gelb-rote Karte in Minute 90 auch noch Angreifer Andrade Ceballos.

Durch den Sieg klettert der VfB im Klassement ans obere Ende der Relegationsplätze. Der Vorsprung von Spitzenreiter München könnte durch einen Gaimersheimer Sieg auf zwei Punkte schmelzen.

VfB Eichstätt II – SVN München 2:1

VfB Eichstätt II: Roth, Eberlein, Bittl, Hallmeier, Belousow, Scholl, Matzel, Güzel (85. Meier), Fazlji (63. Mederer), Jung, Lukic - Trainer: Dörfler

SVN München: Ünver, Kiran, Cyriacus, Köse, Sagiroglu, Tokdemir (20. Mikač) (70. Sivic), Santana-Mielke (70. Zeka), Kranjcec (48. Tougan), Andrade Ceballos, Gerhartsreiter (59. Oesterle), Nguelefack - Trainer: Magro

Tore: 0:1 Gerhartsreiter (1.), 1:1 Fazlji (30.), 2:1 Lukic (56.)

Gelb-Rot: Andrade Ceballos (90./SVN München/)

Spiele am Freitagabend:

Der SC Eintracht Freising feiert einen Derby-Heimsieg gegen den BC Attaching und hält weiter den Anschluss an die Spitzenplätze der Bezirksliga Nord. In einem engen Spiel in Freising erzielte SEF-Angreifer Maximilian Rudzki per Fallrückzieher im Strafraum noch kurz vor der Pause den wohl schönsten Treffer des Spieltags. Treffer Nummer zwei für die Hausherren fiel in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit. Bastian Lomp besorgte dem SEF mit seinem Treffer zum 2:0 in der 96. Spielminute Gewissheit. Freising darf dank dem Heim-Dreier gegen den Lokalrivalen aus Attaching weiter den Blick nach oben in der Tabelle richten. Der Abstand auf Platz zwei beträgt für die Freisinger vorerst nur zwei Punkte. Der BCA muss sich hingegen weiter strecken um Punkte für den sicheren Klassenerhalt zu holen. SC Eintracht Freising – BC Attaching 2:0

SC Eintracht Freising: Trost, Schmid, Kleidorfer, Hack, Wiesinger, Mrowczynski, Fischer, Rudzki, Valdivia (73. Bobonja), Lomp, Brandes (87. Kleimann) - Trainer: Schmidbauer

BC Attaching: Gamperl, Chezzi, Thalhammer, Haug, Hübner, Gamperl (68. Goodluck), Ederer, Mijović, Huljina (85. Franke), Hörmann, Mbohou (46. Koussetou) - Trainer: Fürst

Tore: 1:0 Rudzki (45.), 2:0 Lomp (90.+6)