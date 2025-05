BZL Nord: Srbija kassiert späten Ausgleich – SVN mit 7:0 zum Titel

Der SVN München krönt eine überragende Saison mit dem Meistertitel! Gegen Kammerberg ließen die Neuperlacher nichts anbrennen und setzten beim 7:0 ein weiteres klares Statement. Bereits zur Pause führte der SVN mit 3:0. Toptorjäger Ceballos (31., 45., 83.) baute zudem per Dreierpack seine Führung in der Torjägerliste aus.

Die Eichstätter hatten schon vor dem Spieltag keine Chance mehr auf den direkten Klassenerhalt, können aber weiterhin auf den letzten Platz abrutschen und müssen zittern. Für Freising geht es bei sechs Punkten Rückstand auf Gaimersheim (plus verlorenem direkten Vergleich) nur noch darum, die Saison vernünftig abzuschließen.

Freising siegt in letzter Minute bei der Reserve des VfB Eichstätt! Müller (90.+2) besorgte in der Nachspielzeit den einzigen Treffer des Nachmittags.

SV Nord München-Lerchenau – FC Fatih Spor Ingolstadt 6:1 SV Nord München-Lerchenau: Andreas Schäffler, Mats Gebelein (70. Achraf Ben Letaifa), Omer Berbic, Nikolaos Mangasaros, Yasir Ammar Sami (79. Benedikt Wellnhofer), Patrick Neser, Edin Smajlovic, Arbnor Segashi, Thomas Winterer (70. Korbinian Hafner), Fabio Zöller (63. Peter Zeussel), Karl-Heinz Lappe (63. Amanuel Wodere) - Trainer: Michael Westermair FC Fatih Spor Ingolstadt: Ömer Ilgen, Marko Miskovic, Emre Berk, Erdogan Nasufaj, Atilla Demir, Ugur Genc, Aaron Toski, Baris Soysal, Alim Sapmaz (58. Elyesa Sucuoglu), Eron Dervisi, Muhammed Can Tural - Trainer: Marko Miskovic - Trainer: Atilla Demir Schiedsrichter: Korbinian Badmann - Zuschauer: 50 Tore: 1:0 Patrick Neser (19.), 2:0 Omer Berbic (36.), 3:0 Fabio Zöller (41.), 4:0 Karl-Heinz Lappe (58.), 5:0 Patrick Neser (64.), 6:0 Peter Zeussel (72.), 6:1 Erdogan Nasufaj (90.)

Durch den Sieg im direkten Duell überholt Nord die Ingolstädter in der Tabelle. Mit jeweils 35 Punkten haben beide Teams 3 Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone.

Der SV Nord setzt ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf und schlägt Fatih mit 6:1. Neser (19.), Berbic (36.) und Zöller (41.) sorgten bereits vor dem Seitenwechsel für eine klare Führung. In Durchgang zwei erhöhten Lappe (58.), Neser zum zweiten (64.) und Zeussel (72.) diese. Fatih kam mit Ablauf der regulären Spielzeit noch zum Ehrentreffer (Nasufaj 90.).

Dachau schlägt im Kampf um Platz zwei zurück und gewinnt mit 3:2 in Obermenzing.

Die frühe Gästeführung durch Öztürk (10.) glich Arthur zunächst postwendend (11.) aus. Anschließen drehten die Hausherren noch vor dem Seitenwechsel die Partie (Schemat 37.). In Durchgang zwei holte sich der ASV dann per Doppelschlage (Schleich 65. & Mack 70.) die Führung zurück und brachte diese in der Folge über die Zeit.

Die Dachauer bleiben damit bis auf zwei Punkte an Gaimersheim dran. Obermenzing ist seit letztem Wochenende gerettet. Der Ärger über die knappe Niederlage dürfte demnach nur kurz anhalten.