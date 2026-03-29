BZL Nord: Spitzenduo verliert – Freising gewinnt in Garching

Spitzenreiter SV Nord musste sich in Kammerberg geschlagen geben. – Foto: Jenni Maul

Sowohl der SV Nord München Lerchenau, als auch der SV Walpertskirchen mussten sich zum Abschluss des 23. Spieltags geschlagen geben. Freising gewann in Garching und Langengeisling sammelte Big Points im Tabellenkeller.

Spiele am Sonntag:

Rückschlag für den Tabellenführer der Bezirksliga Nord. Der SV Nord München Lerchenau war in Kammerberg gefordert und musste sich der heimischen Spielvereinigung mit 0:1 geschlagen geben. Der goldene Treffer der Partie viel noch in der ersten Halbzeit. Kurz vor dem Pausenpfiff war es Mario Stanic, der Kammerberg in Führung brachte (45.). In der zweiten Halbzeit ließen sich die Hausherren den Sieg nicht mehr nehmen.

SpVgg Kammerberg – SV Nord München-Lerchenau 1:0

SpVgg Kammerberg: Robin Anselment, Alexander Nefzger, Christof Pihale, Beren Mete, Robert Villand, Mario Stanić, Martin Reindl, Lukas Fladung (77. Damjan Knetemann), Florian Machl, Domenik Kaiser (90. Tim Hoffmann), Dario Stanić (90. Luka Fantisch) - Trainer: Victor Medeleanu

SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Alexander Rösler (84. Martin Angermeir), Nikolaos Mangasaros, Yasir Ammar Sami, Jungne Chonker (77. Achraf Ben Letaifa), Edin Smajlovic, Thomas Winterer (60. Andreas Weiß), Fabio Zöller (67. Mats Gebelein), Dominik Besel, Vukasin Pajic (46. Arbnor Segashi), Karl-Heinz Lappe - Trainer: Peter Zeussel

Schiedsrichter: Dominik Dersein (Markt Schwaben) - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Mario Stanić (45.+2)

Rot: Alexander Nefzger (75./SpVgg Kammerberg/)

Keine Punkte für Walpertskirchen. Der SVW verlor gegen den SV Ampertal Palzing mit 2:3. Nach der Niederlage des SV Nord, hatte Walpertskirchen die Chance mit dem Spitzenreiter gleichzuziehen, verpasste sie aber. Nach der ersten Halbzeit sah es sogar so aus, als könnte Palzing einen sicheren Dreier einfahren. Marzuk Shaban (4.) und Fabian Radlmaier (45.) sorgte für die 2:0 Pausenführung der Gäste. Walpertskirchen antwortete in der zweiten Halbzeit. Erst erzielte Luca Fellermeier den Anschlusstreffer (54.), dann glich Martin Deutinger zum 2:2 aus (61.). Kurz vor Schluss war es erneut Radlmaier, der den späten Siegtreffer erzielte (86.). SV Walpertskirchen – SV Ampertal Palzing 2:3

SV Walpertskirchen: Deniz Erden, Thomas Pfanzelt (47. Maximilian Spreitzer), Martin Deutinger, Noah Baumann, Raphael Hösl, Florian Baumann, Nils Wölken (46. Felix Zehetmaier), Luca Fellermeier, Christian Käser, Paul Jäger (63. Adrian Alexy), Tom Simml - Trainer: Josef Heilmeier

SV Ampertal Palzing : Mateja Kostić, Maximilian Berndl, Mirnes Gurbeta, Antonius Fischer-Stabauer, Philipp Götz, Marcel Radlmaier, Marzuk Shaban (90. Simon Emmersberger), Fabian Radlmaier, Andre Bauer (65. Laurentino Contu), Dominic Schermbach, Ivan Rakonic (73. Alexander Schneider) - Trainer: Enes Mehmedovic

Schiedsrichter: Andreas Klinger - Zuschauer: 170

Tore: 0:1 Marzuk Shaban (4.), 0:2 Fabian Radlmaier (45.), 1:2 Luca Fellermeier (54.), 2:2 Martin Deutinger (61.), 2:3 Fabian Radlmaier (86.)

Beim Spiel zwischen dem TSV Ober- Unterhaunstadt gegen den TSV Rohrbach gab es nach 90 Minuten keinen Sieger. Die Partie endete mit einem 1:1-Unentschieden. Lange Zeit blieb es in der ersten Halbzeit torlos, bis es kurz vor dem Pausenpfiff hektisch wurde. Erduart Rushiti brachte Rohrbach vom Punkt in Führung (42.). Die Antwort der Hausherren folgte nur wenig später. Fabio Udella glich für den TSV aus (45.). In der zweiten Halbzeit passierte nichts mehr und so blieb es beim Remis. TSV Ober- Unterhaunstadt – TSV Rohrbach 1:1

TSV Ober- Unterhaunstadt: Ali Cakmakci, Baran Cakir, Emre Erdogan, David Polster, Fabio Udella, Tarik Ahmetovic (72. Amadeus Taubert), Oliver Günther, Baha Asici (79. Manuel Hunner), Nail Dizdarevic (86. Cem Hezer), Alem Husejnovic (79. Angelo Boharu), Nikola Kamenjasevic (66. Dogan Tiryaki) - Trainer: Servet Mengilli

TSV Rohrbach: Tobias Lindlmaier (53. Nico Elfinger), Andreas Maier, Maximilian Merkl, Thomas Hammerschmid, Michael Humbach, Gabriel Niedermeir, Jonas Prawda, Philipp Federl, Thomas Vollnhals, Michael Sperrer (70. Julian Herzer), Erduart Rushiti - Spielertrainer: Philipp Federl

Schiedsrichter: Dominik Schneider (Beilngries) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Erduart Rushiti (42. Foulelfmeter), 1:1 Fabio Udella (45.+2)

Big Points im Tabellenkeller. Der FC Langengeisling gewinnt das Kellerduell bei TSV München 1954 klar mit 4:1 und rückt näher ans rettende Ufer. Lenny Gremm war es, der die Gäste früh in Führung brachte (11.). München 54 antwortete in Person von Berkan Altug postwendend und glich aus (13.). Noch vor dem Pausenpfiff ging der FCL erneut in Führung. Rafael Jorge erzielte das 2:1 aus Sicht der Gäste (30.). In der zweiten Halbzeit erhöhten Sebastian Schubert (53.) und Fabian Kohlmann (75.) auf den 4:1-Endstand. TSV München 1954 – FC Langengeisling 1:4

TSV München 1954: Markus Blohmann, Collin Appiah (69. Robert Pechkovski), Manuel Exner, Mustafa Yemin, Berkan Altug, Giuliano Rubenbauer (59. Omar Seni Worogo), Korab Rusiti (64. Fareed Tourey), Marcel Scheingraber, Ahmet Ünal, Florian Morina (87. Dani Sako) - Spielertrainer: Adam Puta

FC Langengeisling: Michael Hierl, Lucas Seeholzer, Maximilian Maier, Kilian Stenzel, Philipp Maiberger, Rafael Jorge (79. Benedikt Kreischer), Kilian Kaiser, Valentin Bachmeier, Maximilian Birnbeck (69. Fabian Kohlmann), Sebastian Schubert (69. Karim Howlader), Lenny Gremm (86. Faruk Sitou) - Spielertrainer: Maximilian Hintermaier

Schiedsrichter: Philipp Rank (München) - Zuschauer: 60

Tore: 1:2 Rafael Jorge, 0:1 Lenny Gremm (11.), 1:1 Berkan Altug (13.), 1:3 Sebastian Schubert (53.), 1:4 Fabian Kohlmann (75.)

Gelb-Rot: Ahmet Ünal (57./TSV München 1954/)

Der VfR Garching verliert im Heimspiel gegen den SC Eintracht Freising. In einer engen Partie siegte der SEF letztlich mit 1:0. Den goldenen Treffer der Partie erzielte Florian Huber. In der 56. Minute brachte er die Gäste in Führung. Der VfR suchte in der Folge vergeblich nach der passenden Antwort und musste sich Freising geschlagen geben. VfR Garching – SC Eintracht Freising 0:1

VfR Garching: Korbinian Dietrich, Oliver Stefanovic, Nikolaos Salassidis, Vitus Eicke, Dominik Eisl (60. Filippos Koliantzas), Mike Niebauer, Leon Sternke (70. Luiz Landler), Philipp Strube, Paulo Sostaric (78. Gottfried Agbavon), Leon Fellner (65. Dennis Niebauer), Thomas Niggl - Spielertrainer: Nikolaos Salassidis - Spielertrainer: Mike Niebauer

SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Osaro Aiteniora, Iosif Racean (55. Johannes Kleidorfer), Maximilian Schaar, Florian Wagner, Felix Fischer (78. Andreas Abstreiter), Bastian Lomp, Luca Stubenvoll (60. Christian Schmuckermeier), Jonathan Kleimann (70. Louis Goldbrunner), Fabrizio Brandes (83. Marcel Hack), Florian Huber - Trainer: Mijo Stijepic

Schiedsrichter: Niklas Hampel (Mammendorf) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Florian Huber (56.)

Spiele am Samstag:

Am Samstagnachmittag empfing der FC Gerolfing die SpVgg Altenerding. Marco Baumann brachte die Gäste vor 90 Zuschauern mit seinem Treffer zum 1:0 in Führung (19.). Mit diesem Zwischenstand verabschiedeten sich beide Parteien in die Pause. Im zweiten Durchgang traf Lukas Achhammer und rette Gerolfing einen Punkt. FC Gerolfing – SpVgg Altenerding 1:1

FC Gerolfing: Flaur Bashota (46. Niklas Nissl), Felix Winkelmeyr, Lukas Achhammer, Timo Kraus (69. Mamadou Diallo), Ahmet Emir Altay (82. Elias Simm), Max Seitle (46. David Wendrich), Anastasios Porfyriadis (46. Donat Bashota) - Trainer: Den Lovric - Spielertrainer: Christian Träsch

SpVgg Altenerding: Alexander Weiher, Christoph Luberstetter (82. Johannes Dangl), Johannes Dangl, Lukas Rymas, Marco Baumann, Jannik Obermaier (75. Haki Vranovci), Mario Dipalo (82. Advam Vital Rocha De Oliveira) - Trainer: Pedro Flores Locke

Schiedsrichter: Leonhard Winkler (Mammendorf) - Zuschauer: 90

Tore: 0:1 Marco Baumann (19.), 1:1 Lukas Achhammer (74.)

Gaimersheim begrüßte das Tabellenschlusslicht. In der ersten Halbzeit fielen keine Tore. Lange dauerte es bis der TSV Gaimersheim seiner Favoritenrolle gerecht wurde. Erst in der Nachspielzeit brachte Joker Michael Graßl die Gastgeber zum Jubeln (90+2). Der FC Fatih Ingolstadt geht erneut leer aus und hat weiterhin keine Punkte auf dem Konto. TSV Gaimersheim – FC Fatih Spor Ingolstadt 1:0

TSV Gaimersheim: Benedikt Leixner, Lucas Götz (71. Michael Graßl), Zoltan Vati, Qendrim Hoti (71. Daniel Sierck), Dennis Hüttinger, Nicolae Nechita (71. Denis Janjic), Luca Mancini (46. Eron Dervisi), Marcus Keilwerth, Philipp Stipic, Jan Jahnsmüller, Domenic Raimann - Co-Trainer: Daniel Hofmann - Trainer: Manfred Kroll

FC Fatih Spor Ingolstadt: Can Djedović, Boubacarr Saho (78. Faniel Brhane), Faruk Rencber, Sebastian Rutkowski, Muhammed Can Tural, Aaron Toski, Ugur Genc, Atilla Demir (77. Murat Emre Sucuoglu), Robert Henemann, Deniz Aydin, Bright Aikhionbare - Spielertrainer: Ugur Genc - Spielertrainer: Atilla Demir

Schiedsrichter: Fabian Anders - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Michael Graßl (90.+2)