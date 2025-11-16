BZL Nord: Spektakel! ASV gibt mögliche Tabellenführung aus der Hand

– Foto: Simone Orth

Die Bezirksliga Nord geht in den Jahres-Schlusspurt. Der VfR Garching will gegen Kellerkind Ober-Unterhaunstadt die nächsten Punkte im Aufstiegskampf. Schlusslicht Ingolstadt empfängt Kammerberg, Der ASV Dachau jagt in Rohrbach weiter einer möglichen Tabellenführung hinterher und Nord-Lerchenau spielt gegen Gaimersheim.

Der VfR ballert sich zu einem gelungenem Jahresabschluss und darf weiter von den Aufstiegsplätzen träumen. Bereits nach 18 Minuten markierte Paulo Sostaric den Start des Torfestivals, ehe Niebauer, Fellner, James und Agbavon auf eine Sieben-Tore-Führung erhöhten. Garching steht damit vorrübergehend auf Rang drei, der TSV Ober- Unterhaunstadt bleibt Vorletzter.

VfR Garching – TSV Ober- Unterhaunstadt 7:0

VfR Garching: Korbinian Dietrich, Nikolaos Salassidis, Nino Kardum, Dominik Eisl (59. Dennis Niebauer), Marcel Matkowitz, Mike Niebauer, Oliver James (70. Christoph Thoss), Leon Sternke (56. Gottfried Agbavon), Philipp Strube, Paulo Sostaric, Leon Fellner (70. Luiz Landler) - Spielertrainer: Nikolaos Salassidis - Spielertrainer: Mike Niebauer

TSV Ober- Unterhaunstadt: Ali Cakmakci, Baran Cakir, David Romanow, Killian Sherry Pastor, Dogan Tiryaki, Fabio Udella, Cem Hezer, Oliver Günther, Ramazan Kurnaz (64. Angelo Boharu), Nail Dizdarevic, Alem Husejnovic - Trainer: Servet Mengilli

Tore: 1:0 Paulo Sostaric (18.), 2:0 Mike Niebauer (35.), 3:0 Leon Fellner (49.), 4:0 Oliver James (51.), 5:0 Dennis Niebauer (53.), 6:0 Leon Fellner (59.), 7:0 Gottfried Agbavon (68.) Heute, 14:30 Uhr FC Fatih Spor Ingolstadt FC Fatih Spor Ingolstadt SpVgg Kammerberg Kammerberg 0 5 Abpfiff Kammerberg feiert ihren Doppelpack-Youngster Dario Stanic und darf über drei Punkte in der Ferne jubeln. Beim abgeschlagenen Schlusslicht Fatih Ingolstadt trifft der 18-Jährige Stanic in den ersten 30 Minuten doppelt und bringt seine SpVgg damit auf die Siegerstraße. Kammerberg ist dank des Auswärtsdreiers vorerst auf Tabellenrang neun geklettert. Ingolstadt ist weiter mit null Punkten letzter und muss langsam für die Kreisliga planen. FC Fatih Spor Ingolstadt – SpVgg Kammerberg 0:5

FC Fatih Spor Ingolstadt: Ömer Ilgen, Faruk Rencber, Sebastian Rutkowski, Anton Rehberg, Süheyl Kaleli, Aaron Toski, Faniel Brhane, Ugur Genc, Atilla Demir, Murat Emre Sucuoglu (30. Robert Henemann), Bright Aikhionbare - Spielertrainer: Ugur Genc - Spielertrainer: Atilla Demir

SpVgg Kammerberg: Nicolas Eicher, Thomas Eichenseer, Alexander Nefzger, Christof Pihale, Marko Bilkić, Robert Villand, Mario Stanić (70. Damjan Knetemann), Jan Lipovsek, Domenik Kaiser (87. Florian Machl), Dario Stanić (81. Jonas Frevel), Peter Graf (70. Lukas Fladung) - Trainer: Victor Medeleanu

Tore: 0:1 Dario Stanić (15.), 0:2 Peter Graf (21.), 0:3 Dario Stanić (28.), 0:4 Alexander Nefzger (64.), 0:5 Domenik Kaiser (66.) Heute, 14:30 Uhr TSV Rohrbach Rohrbach ASV Dachau ASV Dachau 5 3 Abpfiff Was für ein Spektakel in Rohrbach. Der ASV Dachau vergibt die Chance, ganz nah an Tabellenführer Walpertskirchen heranzurücken und verliert ein munteres Torfestival in Rohrbach. Die Gäste aus Dachau gingen früh in Führung, wurden aber ebenso schnell per Rohrbacher Doppelschlag wieder aus dem Tritt gebracht. Mit einem Pausenstand von 3:3 ging es in die Halbzeit, bevor der TSV in Durchgang zwei den längeren Atem bewies, mit zwei Toren nachlegte und einen Heimsieg bejubeln durfte. Heute, 15:00 Uhr SV Nord München-Lerchenau N. Lerchenau TSV Gaimersheim Gaimersheim 2 1 Abpfiff Ein aufgeweckter Start versüßt dem SV Nord den Jahrenabschluss. Im Spiel gegen den TSV Gaimersheim gewinnt die Elf um Spielertrainer Lappe dank früher Tore von Besel (Minute 4) und Lappe (Minute 7) mit 2:1. Der SVN klettert damit auf Rang vier und ist weiter mittendrin im Aufstiegsrennen. Gaimersheim rutscht ins Tabellenmittelfeld ab. Spiele am Samstag

Der TSV München 1954 hat am Samstag einen wichtigen Dreier im Kampf um den Klassenerhalt beim FC Gerolfing gefeiert. Die Gäste gingen im ersten Durchgang nach 36 Minuten durch Florian Morina in Führung. Kurz nach Wiederanpfiff legte Jorame Zitoto Dembo das 2:0 für die Elf von Spielertrainer Adam Puta nach. Die Rote Karte nach 58 Minuten war der nächste Rückschlag für den FCG, doch Ahmet Emir Altay gelang dennoch der Anschlusstreffer zum 1:2 (62.). In der Schlussphase wurde es noch einmal hektisch. Zunächst meldete sich Omar Seni Worogo mit Geld-Rot (88.) ab. In der Nachspielzeit handelte sich auch Mustafa Yemin noch die Ampelkarte ein, doch 1954 rettete den Sieg über die Zeit. FC Gerolfing – TSV München 1954 1:2

FC Gerolfing: Michael Oblinger, Matthias Hamm, Flaur Bashota (56. Niklas Nissl), Bastian Heigl, Felix Winkelmeyr, Philipp Haunschild (65. Max Seitle), Lukas Achhammer (60. David Simm), Ahmet Emir Altay, David Wendrich (73. Den Lovric), Donat Bashota (46. Mamadou Diallo), Anastasios Porfyriadis - Trainer: Den Lovric - Spielertrainer: Christian Träsch

TSV München 1954: Markus Blohmann, Manuel Exner, Mustafa Yemin, Omar Seni Worogo, Dennis Appiah, Berkan Altug (90. Dani Sako), Adam Puta, Jorame Zitoto Dembo (65. Giuliano Rubenbauer), Marcel Scheingraber, Ahmet Ünal, Florian Morina - Spielertrainer: Adam Puta

Schiedsrichter: Iris Spitaler (Moosburg) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Florian Morina (36.), 0:2 Jorame Zitoto Dembo (50.), 1:2 Ahmet Emir Altay (62.)

Rot: Matthias Hamm (58./FC Gerolfing/)

Gelb-Rot: Omar Seni Worogo (88./TSV München 1954/)

Gelb-Rot: Mustafa Yemin (90./TSV München 1954/)

Der SV Walperstkirchen bleibt das Maß aller Dinge in der Bezirksliga Nord und wird bis zum Rückrundenstart gerne auf die Tabelle schauen. Der Spitzenreiter setzte sich im Topspiel bei der SpVgg Altenerding vor 500 Zuschauern mit 2:0 durch. Die Elf von Josef Heilmeier setzte kurz vor der Halbzeit den ersten Stich. Daniel Schuler traf zur 1:0-Pausenführung. Die Hausherren kämpften nach der Pause. Nach 84 Minuten waren Spielertrainer Pedro Flores Locke und seine Kollegen nach dem Platzverweis gegen Felix Zehetmaier in Überzahl. Trotzdem sorgte Christian Käser dann aber für die Entscheidung in der Nachspielzeit zum 2:0-Endstand. SpVgg Altenerding – SV Walpertskirchen 0:2

SpVgg Altenerding: Lukas Loher, Alexander Weiher (76. Nasim Khemissi), Ridwan Bello, Christoph Luberstetter, Ajdin Nienhaus, Pedro Flores, Samuel Kronthaler, Leart Bilalli, Wiam Takruri (85. Salomon Mwamba), Leonardo Tunjic, Mario Dipalo (85. Advam Vital Rocha De Oliveira) - Trainer: Pedro Flores Locke

SV Walpertskirchen: Florian Leininger, Tobias Rauch, Noah Baumann (55. Maximilian Spreitzer), Florian Baumann, Marius Orthuber, Daniel Schuler, Nils Wölken, Felix Zehetmaier, Michael Gartner (57. Luca Fellermeier), Christian Käser, Paul Jäger (95. Stefan Pfanzelt) - Trainer: Josef Heilmeier

Schiedsrichter: Pascal Hohberger - Zuschauer: 500

Tore: 0:1 Daniel Schuler (38.), 0:2 Christian Käser (90.+1)

Rot: Felix Zehetmaier (84./SV Walpertskirchen/Foulspiel)

Gelb-Rot: Leonardo Tunjic (90./SpVgg Altenerding/Foulspiel)

Der SV Ampertal Palzing freut sich über einen Last-Minute-Punkt im Kellerduell beim FC Langengeisling. Die Platzherren gingen nach einem verwandelten Strafstoß von Maximilian Maier in der 39. Minute mit einer knappen Führung in die Pause. Der Vorsprung hielt lange, aber nicht lange genug, denn in der Nachspielzeit knipste Mathis Reinbacher zum 1:1-Ausgleich. Palzing bleibt durch den Punkt (21) vier Zähler vor dem FCL auf einem Relegationsplatz. FC Langengeisling – SV Ampertal Palzing 1:1

FC Langengeisling: Michael Hierl, Lucas Seeholzer, Maximilian Maier, Kilian Stenzel, Philipp Maiberger, Rafael Jorge, David Riederle (71. Guilherme Jorge), Paul Bucher, Karim Howlader (87. Severin Stenzel), Valentin Bachmeier (63. Carlos Prados), Sebastian Schubert (80. Fabian Kohlmann) - Spielertrainer: Maximilian Hintermaier

SV Ampertal Palzing : Mateja Kostić, Mathias Reinbacher, Maximilian Berndl, Fabio Klersy, Laurentino Contu, Marcel Radlmaier, Alexander Schneider (82. Dominic Schermbach), Michael Tafelmaier, Fabian Radlmaier (32. Liam Russo), Andre Bauer (68. Samuel Thaler), Ivan Rakonic - Trainer: Enes Mehmedovic

Schiedsrichter: Niklas Teschauer - Zuschauer: 160

Tore: 1:0 Maximilian Maier (39. Foulelfmeter), 1:1 Mathias Reinbacher (90.+1) Verlegtes Spiel