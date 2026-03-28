BZL Nord: Später Siegtreffer in Gaimersheim - Dachau weiterhin sieglos

Gaimersheim begrüßte das Tabellenschlusslicht. In der ersten Halbzeit fielen keine Tore. Lange dauerte es bis der TSV Gaimersheim seiner Favoritenrolle gerecht wurde. Erst in der Nachspielzeit brachte Joker Michael Graßl die Gastgeber zum Jubeln (90+2). Der FC Fatih Ingolstadt geht erneut leer aus und hat weiterhin keine Punkte auf dem Konto.

TSV Gaimersheim – FC Fatih Spor Ingolstadt 1:0

TSV Gaimersheim: Benedikt Leixner, Lucas Götz (71. Michael Graßl), Zoltan Vati, Qendrim Hoti (71. Daniel Sierck), Dennis Hüttinger, Nicolae Nechita (71. Denis Janjic), Luca Mancini (46. Eron Dervisi), Marcus Keilwerth, Philipp Stipic, Jan Jahnsmüller, Domenic Raimann - Co-Trainer: Daniel Hofmann - Trainer: Manfred Kroll

FC Fatih Spor Ingolstadt: Can Djedović, Boubacarr Saho (78. Faniel Brhane), Faruk Rencber, Sebastian Rutkowski, Muhammed Can Tural, Aaron Toski, Ugur Genc, Atilla Demir (77. Murat Emre Sucuoglu), Robert Henemann, Deniz Aydin, Bright Aikhionbare - Spielertrainer: Ugur Genc - Spielertrainer: Atilla Demir

Schiedsrichter: Fabian Anders - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Michael Graßl (90.+2)