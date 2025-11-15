 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Der SV Walpertskirchen siegt im letzten Spiel vor der Winterpause in Altenerding.
Der SV Walpertskirchen siegt im letzten Spiel vor der Winterpause in Altenerding. – Foto: Johannes Traub

BZL Nord: Siege für 54 und Walpertskirchen - Palzing rettet Remis

18. Spiieltag der Bezirksliga Nord

Der SV Walpertskrichen verabschiedet sich mit einem Sieg im Topspiel bei der SpVgg Altenerding in die Winterpause. Palzing jubelt über einen ganz späten Treffer. Gerolfing verliert zuhause gegen München 54.

Spiele am Samstag

SpVgg Altenerding – SV Walpertskirchen 0:2
SpVgg Altenerding: Lukas Loher, Alexander Weiher (76. Nasim Khemissi), Ridwan Bello, Christoph Luberstetter, Ajdin Nienhaus, Pedro Flores, Samuel Kronthaler, Leart Bilalli, Wiam Takruri (85. Salomon Mwamba), Leonardo Tunjic, Mario Dipalo (85. Advam Vital Rocha De Oliveira) - Trainer: Pedro Flores Locke
SV Walpertskirchen: Florian Leininger, Tobias Rauch, Noah Baumann (55. Maximilian Spreitzer), Florian Baumann, Marius Orthuber, Daniel Schuler, Nils Wölken, Felix Zehetmaier, Michael Gartner (57. Luca Fellermeier), Christian Käser, Paul Jäger (95. Stefan Pfanzelt) - Trainer: Josef Heilmeier
Schiedsrichter: Pascal Hohberger - Zuschauer: 500
Tore: 0:1 Daniel Schuler (38.), 0:2 Christian Käser (90.+1)
Rot: Felix Zehetmaier (84./SV Walpertskirchen/Foulspiel)
Gelb-Rot: Leonardo Tunjic (90./SpVgg Altenerding/Foulspiel)

FC Langengeisling – SV Ampertal Palzing 1:1
FC Langengeisling: Michael Hierl, Lucas Seeholzer, Maximilian Maier, Kilian Stenzel, Philipp Maiberger, Rafael Jorge, David Riederle (71. Guilherme Jorge), Paul Bucher, Karim Howlader (87. Severin Stenzel), Valentin Bachmeier (63. Carlos Prados), Sebastian Schubert (80. Fabian Kohlmann) - Spielertrainer: Maximilian Hintermaier
SV Ampertal Palzing : Mateja Kostić, Mathias Reinbacher, Maximilian Berndl, Fabio Klersy, Laurentino Contu, Marcel Radlmaier, Alexander Schneider (82. Dominic Schermbach), Michael Tafelmaier, Fabian Radlmaier (32. Liam Russo), Andre Bauer (68. Samuel Thaler), Ivan Rakonic - Trainer: Enes Mehmedovic
Schiedsrichter: Niklas Teschauer - Zuschauer: 160
Tore: 1:0 Maximilian Maier (39. Foulelfmeter), 1:1 Mathias Reinbacher (90.+1)

Spiele am Sonntag

