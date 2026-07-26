BZL Nord: Sieben-Tore-Spektakel in Rohrbach – Garching siegt klar 1. Spieltag der Bezirksliga Nord von Michel Guddat · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Der TSV Gaimersheim (schwarz) und der SC Eintracht Freising (gelb) teilen sich die Punkte. – Foto: Jürgen Meyer

Zum Abschluss des ersten Spieltags der Bezirksliga Nord empfängt unter anderem der TSV Rohrbach den SV Denkendorf, der SC Eintracht Freising ist beim TSV Gaimersheim zu Gast und der FC Phönix München bekommt es mit dem VfR Garching zu tun. Alle Spiele am ersten Spieltag der Bezirksliga Nord in der Übersicht.

Spiele am Sonntag:

Der TSV Rohrbach brennt ein Offensivfeuerwerk ab und lässt dem SV Denkendorf keine Chance. Zunächst gingen die Gäste durch einen Treffer von Marcel Jasmann sogar in Führung, nur wenige Minuten später sorgte ein Eigentor jedoch für den Ausgleich. In der Folge übernahm Rohrbach das Kommando. Philipp Federl (23.) und Noah Maysami (35.) sorgten für eine beruhigende Führung zur Pause.

Im zweiten Durchgang blieben die Hausherren weiter auf dem Gas. Eduard Rushiti baute den Vorsprung mit einem Doppelpack aus (58. und 66.) bevor Jonas Prawda in der 75. Minute für den 6:1-Endstand sorgte. TSV Rohrbach – SV Denkendorf 6:1

TSV Rohrbach: Tobias Lindlmaier, Andreas Maier, Thomas Hammerschmid, Michael Sterr (63. Jonas Prawda), Philipp Federl, Thomas Vollnhals (73. Jonah Schabenberger), Yannik Werle (73. Moritz Zierer), Kai Suzuki (67. Nico Elfinger), Julian Herzer, Erduart Rushiti, Noah Maysami (70. Enes-Fuat Mete)

SV Denkendorf: Lukas Schießl, Thomas Kirschner, Oliver Stanisavovski, Bastian Stadler, Johannes Lehner, David Landes, Johannes Treffer (55. Philip Bauer), Jonas Löffler, Marcel Jasmann, Stjepan Lucic (67. Jonas Reinecke), Lukas Bauer

Tore: 0:1 Marcel Jasmann (15.), 1:1 (20. Eigentor), 2:1 Philipp Federl (23.), 3:1 Noah Maysami (35.), 4:1 Erduart Rushiti (58.), 5:1 Erduart Rushiti (66.), 6:1 Jonas Prawda (75.)

Der TSV Gaimersheim und der SC Eintracht Freising trennen sich Unentschieden. Über die Dauer der Partie konnte sich keiner der beiden Mannschaften einen entscheidenden Vorteil verschaffen, somit müssen sich beide Teams mit einem Punkt zufrieden geben. TSV Gaimersheim – SC Eintracht Freising 0:0

TSV Gaimersheim: Benedikt Leixner, Lucas Götz, Mykyta Sapunov, Gabriel Weiß (54. Daniel Sierck), Dennis Hüttinger, Nicolae Nechita, Marcus Keilwerth (77. Luca Mancini), Luis Friedrich, Michael Kraft, Tim Kriegl (77. Marlon Hochwart), Benjamin Anikin (54. Tarik Ahmetovic)

SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Michael Schmid, Fabian Löw, Osaro Aiteniora, Florian Wagner (85. Maximilian Schaar), Felix Fischer, Andreas Abstreiter (90. Bastian Lomp), Jakob Schmid (64. Joshua Steindorf), Christian Schmuckermeier (55. Florian Hölzl), Fabrizio Brandes, Florian Huber (80. Marwane Gobitaka)

Tore: keine Tore

Der VfR Garching schlägt den FC Phönix München deutlich. Mike Niebauer brachte die Gäste schon in der vierten Minute auf die Siegerstraße, in der 23. Minute baute Mario Dipalo den Vorsprung noch aus. Unmittelbar nach der Pause gelang Ugljesa Stevanovic zwar der Anschlusstreffer für die Hausherren, Garching ließ sich den Sieg aber nicht mehr nehmen. Luiz Landler (51.), Dennis Niebauer (83.) und Mike Nibauer (90.) tüteten mit ihren Treffern einen ungefährdeten Sieg für den VfR ein. FC Phönix München – VfR Garching 1:5

FC Phönix München: Cerruti Zola, Thomas Spychalski, Mouhcine Oumane, Stefan Lazarevic (56. Salim Hussein), Finn Kopmann, Domagoj Ticaric, Dragan Wagner, Maximilian Augustin (56. Moritz Siply), Constantin Knopp (69. Tugay Oktay), Dragoljub Dekanovic (83. Paul Euteneier), Ugljesa Stevanovic

VfR Garching: Korbinian Dietrich, Oliver Stefanovic, Vitus Eicke, Dominik Eisl, Marcel Matkowitz (67. Philipp Strube), Mike Niebauer, Leon Sternke, Luiz Landler (78. Frederik Simon), Staas Mitko (84. Thomas Niggl), Paulo Sostaric (72. Dennis Niebauer), Mario Dipalo (72. Leon Fellner)

Tore: 0:1 Mike Niebauer (4.), 0:2 Mario Dipalo (23.), 1:2 Ugljesa Stevanovic (46.), 1:3 Luiz Landler (51.), 1:4 Dennis Niebauer (83. Foulelfmeter), 1:5 Mike Niebauer (90.)

Der FC Türk Sport Garching gewinnt einen spektakulären Schlagabtausch mit der SpVgg Kammerberg. Domenik Kaiser brachte die Gäste zunächst in Führung (28.), noch vor der Pause konnte Garching die Partie jedoch durch Treffer von Kaan Aygün (32.) und Abdulhamit Zorlu (38.) drehen. In der zweiten Hälfte gelang Kammerberg in Person von Ardian Bashota noch einmal der Ausgleich (71.), das letzte Wort hatten aber die Gäste. Baldwin Wilson erzielte in der Nachspielzeit das goldene Tor und sicherte seiner Mannschaft einen Auftaktsieg. C Türk S. Garching – SpVgg Kammerberg 3:2

FC Türk S. Garching: Florian Rauh, Koray Altinay, Bryan Stubhan (85. Uros Mirkovic), Emanuel Gstettner, Armin Krndzija (79. Baldwin Wilson), Emre Altunay, Andreas Jerkovic, Abdulhamit Zorlu (90. Özkan Cinar), Cihan Öztürk (62. Harun Mohamed), Kaan Aygün

SpVgg Kammerberg: Daniil Battermann, Thomas Eichenseer, Alexander Nefzger, Johannes Petschner (32. Christof Pihale), Ardian Bashota, Benedikt Holzmeier (62. Lucio Gonzalo Theveny), Philipp Beetz (39. Martin Reindl), Lukas Fladung (62. Agon Bashota), Florian Machl (68. Beren Mete), Domenik Kaiser, Ivan Mijatovic

Tore: 0:1 Domenik Kaiser (28.), 1:1 Kaan Aygün (32.), 2:1 Abdulhamit Zorlu (38.), 2:2 Ardian Bashota (71.), 3:2 Baldwin Wilson (90.+2)

Rot: Lucio Gonzalo Theveny (90./SpVgg Kammerberg/) Spiel am Samstag:

Der TSV Eintracht Karlsfeld hat den FC Gerolfing mit einer starken Vorstellung deutlich in die Schranken gewiesen. Den Anfang machte Leonardo Kristic, der nach 23 Minuten für die Führung der Gastgeber sorgte. Mit dem knappen Vorsprung ging Karlsfeld in die Pause, ließ nach dem Seitenwechsel aber schnell erkennen, dass es dabei nicht bleiben sollte. Erneut war Kristic zur Stelle und erhöhte in der 51. Minute auf 2:0. Nur sieben Minuten später legte Roman Gertsmann den dritten Treffer nach und brachte Karlsfeld endgültig auf die Siegerstraße. Gerolfing fand keine Antwort auf die Offensivaktionen der Hausherren und musste dem Rückstand hinterherlaufen. Den letzten Akzent setzte schließlich der eingewechselte Florian Schrattenecker tief in der Nachspielzeit. Sein Treffer zum 4:0 rundete einen gelungenen Nachmittag für die Eintracht ab. Am Ende stand ein klarer Heimerfolg, bei dem Karlsfeld vor allem nach der Pause den Unterschied machte. TSV Eintracht Karlsfeld – FC Gerolfing 4:0

TSV Eintracht Karlsfeld: Philip Slansky, Nicolas Eicher, Jonas Eicher, Lukas Paunert (72. Stipe Mašić), Thomas Ettenberger, Jonas Kuhn (82. Bastian Kirschner), Tobias Beyer (46. Fabian Barth), Willhelm Ampenberger, Koray Candar, Roman Gertsmann (72. Florian Schrattenecker), Leonardo Kristic - Trainer: Florian Hönisch - Trainer: Florian Beutlhauser

FC Gerolfing: Michael Oblinger, Flaur Bashota (59. Maximilian Huber), Astrit Topalaj (59. Leonit Ismajli), Marko Miskovic, Philipp Haunschild (59. Donat Bashota), Christian Träsch, Lukas Achhammer, Timo Kraus (72. Leo Zängler), Atilla Demir, Ugur Genc, Giulio Conti (72. Mamadou Diallo) - Trainer: Den Lovric - Spielertrainer: Christian Träsch

Schiedsrichter: Christian Honnef (Freising)

Tore: 1:0 Leonardo Kristic (23.), 2:0 Leonardo Kristic (51.), 3:0 Roman Gertsmann (58.), 4:0 Florian Schrattenecker (90.+3) Spiele am Freitag:

Der SV Dornach hat dem FC Aschheim vor 400 Zuschauern früh den Zahn gezogen. Bereits nach neun Minuten brachte René Reiter die Gastgeber in Führung. Dornach blieb auch danach am Drücker und baute den Vorsprung durch Noah Soheili (25.) sowie Christian Häusler (30.) weiter aus. Als Leon Hoffmann in der 35. Minute für Aschheim traf, keimte kurz Hoffnung auf Seiten der Gäste auf. Noch vor der Pause stellte Juri Falch den alten Abstand wieder her und sorgte in der 40. Minute für den vierten Dornacher Treffer des Tages. Mit diesem deutlichen Vorsprung im Rücken ging der SV Dornach in die zweite Halbzeit. Den Schlusspunkt setzte Luca Geiling, der in der 88. Minute zum 5:1 traf. Damit stand am Ende ein klarer Erfolg der Gastgeber, die sich mit fünf Toren gegen den FC Aschheim durchsetzten. SV Dornach – FC Aschheim 5:1

SV Dornach: Hugo Kaiser, René Reiter (52. Simon Reitmayer), Maurice Albers, Domenico De Marco, Myroslav Mitin, Noah Soheili, Juri Falch (60. David Blagojevic), Felix Partenfelder (60. Yasin Yilmaz), Hugo Heise, Christian Häusler (73. Fabian Aicher), Dylan Tougan (69. Luca Geiling) - Trainer: Robert Rakaric

FC Aschheim: Amar Isaković, Falk Schubert (78. Luka Jovičić), Art Bitiqi, Kevin Balusik, Noah Jovisic, Mark Scholler (57. Jehova Emanuel), Kirubel Getnet (23. Christ Emmanuel Makangilu), Altan Duman, Albin Crnogaj, Leon Hoffmann (84. Gabriel Laci), Atal Ebrahimi - Trainer: Mirza Mesic

Schiedsrichter: Julian Neumann (Wörth) - Zuschauer: 400

Tore: 1:0 René Reiter (9.), 2:0 Noah Soheili (25.), 3:0 Christian Häusler (30.), 43:1 Leon Hoffmann (35.), 4:0 Juri Falch (40.), 5:1 Luca Geiling (88.)

Die Partie zwischen dem TSV Allershausen und dem SV Ampertal Palzing nahm direkt Fahrt auf. Gerade einmal drei Minuten waren gespielt, als Thomas Ostermaier die Gastgeber mit dem ersten Angriffserfolg des Nachmittags in Führung brachte. Allershausen erwischte damit einen Auftakt nach Maß, konnte den Vorsprung jedoch nicht lange verteidigen. Palzing arbeitete sich zurück in die Begegnung und wurde dafür noch vor der Pause belohnt. In der 34. Minute traf Marcel Radlmaier zum 1:1 und stellte den Gleichstand wieder her. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel suchten beide Mannschaften den entscheidenden Treffer, doch ein weiterer Torjubel blieb aus. So mussten sich die rund 300 Zuschauer mit zwei Toren in der ersten Halbzeit begnügen. Am Ende teilten sich der TSV Allershausen und der SV Ampertal Palzing die Punkte. TSV Allershausen – SV Ampertal Palzing 1:1

TSV Allershausen: Marcel Zach, Maciej Machi (79. Florian Augscheller), Lukas Zainer, Simon Raabe, Jaleel Kanze, Alexander Holzmaier, Domenik Baller, Luca Rothamer, Thomas Ostermaier (90. Thomas Mayr), Dario Turkman (89. Tufan Tetik), Joshua Goodluck (60. Marc Gundel) - Trainer: Michael Stiller

SV Ampertal Palzing : Mateja Kostić, Tobias Wirth, Maximilian Berndl, Philipp Götz, Marcel Radlmaier, Marzuk Shaban (78. Alexander Schneider), Edin Smajlovic, Luca Stubenvoll (66. Michael Tafelmaier), Fabian Radlmaier (78. Andre Bauer), Dominic Schermbach (30. Laurentino Contu), Ivan Rakonic (61. Florian Pinkert) - Trainer: Enes Mehmedovic

Schiedsrichter: Maximilian Biertümpfel - Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Thomas Ostermaier (3.), 1:1 Marcel Radlmaier (34.) Spiel am Donnerstag: