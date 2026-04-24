BZL Nord: SEF patzt in Überzahl gegen Kellerkind Langengeisling

Nur einen Punkt gab es für Freising gegen Langengeisling. – Foto: Valentin Hack

Der 27. Spieltag der Bezirksliga Ost ist mit einer richtungsweisenden Partie eröffnet worden: Der SC Eintracht Freising kam im Aufstiegsrennen gegen den Kellerkind FC Langengeisling nicht über einen Punkt hinaus.

Der SC Eintracht Freising springt - Stand Freitagabend - vorerst auf den Relegationsplatz,. Trotzdem dürfte der SCF enttäuscht sein. Schließlich ließen die Hausherren im Rennen um den Aufstieg gegen Kellerkind FC Langengeisling zwei wichtige Zähler liegen.

Die Gäste dagegen sammeln damit einen Big Point im Abstiegskampf. Tore bekamen die Zuschauer in Freising nicht zu sehen. Das einzige "Highlight" war die gelb-rote Karte gegen Lenny Gremm in der Schlussphase. Auch in Überzahl gelang dem Heimteam nicht der entscheidende Treffer.

SC Eintracht Freising – FC Langengeisling 0:0

SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Michael Schmid, Johannes Kleidorfer, Osaro Aiteniora (69. Bastian Lommer), Iosif Racean, Maximilian Schaar, Felix Fischer, Bastian Lomp (46. Andreas Abstreiter), Jonathan Kleimann (83. Louis Goldbrunner), Fabrizio Brandes, Florian Huber (92. Marcel Hack) - Trainer: Mijo Stijepic

FC Langengeisling: Michael Hierl, Lucas Seeholzer (80. Jan Kern), Maximilian Maier, Kilian Stenzel, Philipp Maiberger, Paul Bucher, Carlos Prados, Valentin Bachmeier, Maximilian Birnbeck (80. Karim Howlader), Sebastian Schubert (92. David Riederle), Lenny Gremm - Spielertrainer: Maximilian Hintermaier

Tore: keine Tore

Gelb-Rot: Lenny Gremm (77./FC Langengeisling/)