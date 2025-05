BZL Nord: Rohrbach rettet sich - Srbija muss runter - BCA Relegation

Die SpVgg Feldmoching rettet sich am letzten Spieltag und kann sich immerhin noch über die Aufstiegs-Relegation in der Bezirksliga halten. Ümit Arik erzielte vor 60 Zuschauern den entscheidenden Treffer gegen die SpVgg Kammerberg. Diese beenden die Saison auf Platz 7 und verbessern sich im Vergleich zum Vorjahr um einen Platz.

Feldmoching muss in der Relegation zwei Runden mit je Hin- und Rückspiel überstehen. Bereits am kommenden Dienstag (kann um einen Tag verschoben werden) tritt die SpVgg gegen den FC Neuhadern an, ehe es am Samstag, 24. Mai, zum Rückspiel kommt. Der Gewinner trifft am 27. und 31. Mai auf Habach oder Altenerding und entscheidet einen von drei verbleibenden Plätzen in der Bezirksliga.