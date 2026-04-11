BZL Nord: Remis in Gerolfing - Moosinning souverän

– Foto: #rolischafer

Zum 25. Spieltag empfing Moosinning den Tabellenzweiten Walpertskirchen. Am Samstagnachmittag gastierte Rohrbach in Gerolfing. Der Spieltag im Überblick.

Walpertskirchen hatte es an diesem Nachmittag nicht leicht bei Gastgeber Moosinning. In der 17. Minute war Häusler vom FC bereits zur Stelle und läutete die Führung für seine Mannschaft ein. In der zweiten Spielhälfte glänzte Faust, dem sein erster Treffer in der 76. Minute gelang. Sein Doppelpack schnürte Faust dann nur zwei Minuten später. Walpertskirchen bleibt nach dieser deutlichen Niederlage weiterhin auf dem zweiten Tabellenplatz, während Moosinning Platz sieben belegt.

In Gerolfing konnten die beiden Mannschaften diesen Spieltag mit einem Punkt beenden. Zu Gast war der TSV Rohrbach. Der Gastgeber konnte bereits nach zwei Spielminuten dank Rushiti die Führung einleiten. Nach Wiederanpfiff zur zweiten Hälfte war Rohrbach dann direkt zur Stelle. In der 49. Minute gelang Haunschild der Ausgleich.

Gerolfing befindet sich nach diesem Spiel auf Platz neun, während Rohrbach Platz fünf einnimmt.

FC Gerolfing – TSV Rohrbach 1:1

FC Gerolfing: Florian Meier, Den Lovric, Bastian Heigl (20. Donat Bashota), Felix Winkelmeyr, Dissan Mutyaba, Philipp Haunschild, Niklas Nissl, Christian Träsch, Lukas Achhammer, Ahmet Emir Altay, Anastasios Porfyriadis - Spielertrainer: Christian Träsch

TSV Rohrbach: Marco Zieglmeier, Andreas Maier, Maximilian Merkl, Thomas Hammerschmid, Michael Humbach, Daniel Rückert, Jonas Prawda, Philipp Federl, Thomas Schwarzmeier, Julian Herzer, Erduart Rushiti - Spielertrainer: Philipp Federl

Schiedsrichter: Maximilian Biertümpfel - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Erduart Rushiti (2.), 1:1 Philipp Haunschild (49.)

Spiele am Sonntag

Morgen, 15:00 Uhr VfR Garching VfR Garching FC Langengeisling FC Langengeisling 15:00 PUSH

Morgen, 17:00 Uhr FC Fatih Spor Ingolstadt FC Fatih Spor Ingolstadt SpVgg Altenerding Altenerding 17:00 PUSH

Morgen, 15:00 Uhr TSV Gaimersheim Gaimersheim SC Eintracht Freising SE Freising 15:00 PUSH