Der FSV Pfaffenhofen ist neuer Tabellenführer der Bezirksliga Nord. – Foto: Johannes Traub

BZL Nord: Pfaffenhofen und Nord Lerchenau punktgleich an der Spitze 16. Spieltag der Bezirksliga Nord

Die Bezirksliga Nord ist spannend wie nie. Durch den Sieg des FSV Pfaffenhofen in Feldmoching und den Erfolg des SV Nord Lerchenau in Ingolstadt stehen die beiden Teams punktgleich an der Tabellenspitze.

Spiele am Sonntag

Der FSV Pfaffenhofen hat die Tabellenspitze der Bezirksliga Nord erobert. Beim Topspiel gegen die SpVgg Feldmoching nahm die Mannschaft von Trainer Gerry Lösch trotz Rückstands die drei Punkte mit in die Heimat. Said Magomedov sorgte nach sieben Minuten zunächst für einen Traumstart der Spielvereinigung. Doch der FSV ließ sich dadurch nicht entmutigen und drehte die Partie bis zum Seitenwechsel. Dominik Binder (15.) und Paolo Cipolla in der Nachspielzeit trafen zur 2:1-Pausenführung. Pfaffenhofens Top-Torjäger Jose Maximiliano Andrade Ceballos machte kurz vor Schluss mit dem dritten Treffer dann alles klar. Pfaffenhofen steht samit zwei Punkte vor Feldmoching. SpVgg Feldmoching – FSV Pfaffenhofen/Ilm 1:3

SpVgg Feldmoching: Semih Cakmakci, Enis Derbazi (56. Gabriel Ramaj), Michael Appiah, Robert Leidenberger, Moritz Haile (46. Fabian Imhof), Osman Öztürk, Said Magomedov (46. Cihan Öztürk), Mehmet Köse, Noah Maslaton (46. Baris Karaboga), Dogukan Numcu, Triumf Gudaci (46. Ümit Arik) - Trainer: Gökhan Karakaya - Trainer: Ismail Sahmurat

FSV Pfaffenhofen/Ilm: Maximilian Bleisteiner, Manuel Riebold, Julian Hippacher, Maximilian Voelke, Dominik Binder, Sebastian Waas (63. Nico Ziegler), Philipp Schuler (46. Sadibou Diabang), Simon Heigl (80. Stefan Wagner), Paul Starzer (88. Tobias Oesterle), Paolo Cipolla, Jose Maximiliano Andrade Ceballos (90. Milos Kobilarov) - Trainer: Gerhard Lösch

Schiedsrichter: Luca Schultze (München) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Said Magomedov (7.), 1:1 Dominik Binder (15.), 1:2 Paolo Cipolla (45.+3), 1:3 Jose Maximiliano Andrade Ceballos (84.)

Mit einem klaren Auswärtssieg hat sich der SV Nord Lerchenau hinter dem FSV Pfaffenhofen eingereiht und steht bei 35 Zählern nach 16. Spieltagen. Lazar Cavnic brachte die Mannschaft von Michael Westermair früh in Führung. Peter Zeussel (21./74.) legte zwei weitere Treffer für die Gäste aus dem Münchner Norden nach. Den Ehrentreffer zum 1:3-Endstand aus Sicht des FC Fatih Spor erzielte Joker Semih Kaleli kurz nach seiner Einwechslung. FC Fatih Spor Ingolstadt – SV Nord München-Lerchenau 1:3

FC Fatih Spor Ingolstadt: Marco Ernhofer, Dardan Berisha, Ralf Schröder, Muhammed Demirkol, Alvaro Mehmetovic, Baris Soysal, Roin Koblianidze (59. Erdogan Nasufaj), Muhammed Abasikeles, Boubacarr Saho (74. Oguzhan Kahraman), Ramazan Kurnaz, Mehmet Sin (86. Semih Kaleli) - Trainer: Serkan Demir

SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Patrik Pancic, Satuk Can, Justin Haffendorn, Dominik Besel (63. Arbnor Segashi), Stephan Hagleitner (84. Ilgar Can), Christian Roth (71. Sebastian Bittner), Peter Zeussel (87. Patrick Neser), Karl-Heinz Lappe, Lazar Cavnic (76. Giuliano Rubenbauer), Martin Angermeir - Trainer: Michael Westermair

Schiedsrichter: Maximilian Oligschläger (München) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Lazar Cavnic (8.), 0:2 Peter Zeussel (21.), 0:3 Peter Zeussel (74.), 1:3 Semih Kaleli (90.) Spiele am Samstag

Der SV Dornach verspielte wichtige Punkte im eigenen Stadion. Gegen Rohrbach gerieten die Hausherren nach etwas mehr als 20 Minuten durch Hannes Frank in Rückstand. In Halbzeit zwei erhöhten die Gäste aus Rohrbach schließlich durch Daniel Rückert auf 0:2 und wenig später durch Matthias Federl sogar auf 0:3. Der SV Dornach kam zwar durch einen Doppelschlag von Mika Anneser und Manuel Ring noch einmal heran. Verpasst es aber das Spiel zu drehen und steht mit null Punkten da. SV Dornach – TSV Rohrbach 2:3

SV Dornach: Dominik Bertic, Daniel Mosig (71. Markus Buck), Manuel Wagatha, René Reiter, Noah Soheili, Felix Partenfelder, Suheil Amadodin (71. Mika Anneser) (88. Simon Reitmayer), Vladimir Rankovic, Dominik Gossner, Josef Zander, Manuel Ring - Trainer: Alexander Schmidbauer - Trainer: Manuel Ring

TSV Rohrbach: Marco Zieglmeier, Tobias Eules (60. Marius Fiederer), Andreas Maier, Daniel Kremer, Leon Hagen, Ugur Genc (63. Johannes Forsthofer), Matthias Federl (83. Maximilian Merkl), Thomas Dauer (69. Thomas Schwarzmeier), Daniel Rückert, Michael Humbach, Hannes Frank - Trainer: Stefan Klos - Trainer: Michael Humbach

Schiedsrichter: Marc Skarica (Wettstetten) - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Hannes Frank (23.), 0:2 Daniel Rückert (55.), 0:3 Matthias Federl (76.), 1:3 Mika Anneser (78.), 2:3 Manuel Ring (80. Handelfmeter)

Last-Minute Drama in Eichstätt. In der fünften Minute der Nachspielzeit erzielte Valentin Eichlinger den Ausgleich für die Reserve des VfB. In Durchgang eins waren die Gäste aus Aschheim durch den Treffer von Alessandro de Marco noch in Führung gegangen. Letztendlich trennen sich beide Mannschaften mit einem Unentschieden und teilen sich die Punkte. VfB Eichstätt II – FC Aschheim 1:1

VfB Eichstätt II: Max Dörfler, Julian Scholl, David Luff (73. Elyas Hanaoui), Markus Bittl (91. Alexander Benz), Luca Oehler, Josef Schneider (80. Semih Maden), Valentin Eichlinger, Senih Fazlji, Jakob Luff, Ermin Alagic, Marcel Jasmann - Trainer: Max Dörfler - Trainer: Julian Scholl

FC Aschheim: Pascal Jakob, Falk Schubert, Vincenzo Contento, Domenico Contento, Andreas Petermeier, Alessandro Luzzi (61. Maximilian Finke), David Müller, Patrick Müller, Milorad Stanojevic (77. Moritz Willer), Alpay Özgül, Alessandro De Marco (92. Alessandro Contento) - Trainer: Thomas Seethaler

Schiedsrichter: Felix Schickinger (Günding) - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Alessandro De Marco (43.), 1:1 Valentin Eichlinger (90.+5)

Der SVN München konnte sich mit einem Sieg weiter von der Gefahrenzone absetzen. Gegen das Schlusslicht aus Palzing brachte Rudi Gerhartsreiter die Hausherren früh in Führung. Julien Santana-Mielke erhöhte wenig später auf 2:0. Die Gäste aus Palzing konnten nicht mehr heran kommen und das Ergebnis drehen. Somit steht der SVA nach 16 Spielen weiterhin mit nur neun Zählern am Tabellenende der Bezirksliga Nord. SVN München – SV Ampertal Palzing 2:0

SVN München: Samy Günaydin, Enes Kiran, Miguel Fantl (86. Khalid Bakhouz), Baran Sagiroglu, Kerem Tokdemir, Valon Zeka, Rudi Gerhartsreiter (81. Matija Rajic), Lorent Rexhepi (41. Lucas Cyriacus), Ekrem Kardesoglu, Atiba Scheffler (81. Maximilian Ahammer), Julien Santana-Mielke (72. Julius Beck) - Trainer: Dennis Magro

SV Ampertal Palzing : Christian Berghammer, Julian Wölfle (80. Michael Wellenhofer), Simon Stephan, Vitus Schweiger, Simon Rannertshauser-Widmann (46. Daniel Wendl), Onur Tas, Benedikt Reiter, Tobias Hebel, Leon Klingseisen, Andre Bauer (73. Austin Idukpaye), Noah Staudt (46. Alexander Schneider) - Trainer: Gianluca Dello Buono

Schiedsrichter: Lukas Seider (Oberammergau) - Zuschauer: 35

Tore: 1:0 Rudi Gerhartsreiter (13.), 2:0 Julien Santana-Mielke (25.)

Für den Aufsteiger VSST Günzlhofen war gegen Attaching nichts zu holen. Kurz vor Abpfiff der ersten Hälfte sah Qendrim Beqiri glatt rot. In Unterzahl konnten die Gäste den Kasten nicht mehr sauber halten. Kurz nach Wiederanpfiff traf BC Stürmer Imouroine Ouro-Agouda zur Führung der Attachinger. Der VSST konnte das Spiel mit einem Mann weniger nicht mehr drehen. Sondern stand kurz vor Schluss nach der zweiten gelben Karte gegen Michael Zach nur noch mit neun Spielern auf dem Feld. BC Attaching – VSST Günzlhofen-Oberschweinbach 1:0

BC Attaching: Hans Gamperl, Manuel Thalhammer, Marvin Haug, Daniele Chezzi, Lukas Maximilian Hübner, Patrick Huljina, Mathias Staudigl, Domenic Hörmann, Imouroine Ouro-Agouda (77. Florian Neumaier), Maximilian Tessner (68. Muhamed Hajric), Didier Nguelefack - Trainer: Enes Mehmedovic

VSST Günzlhofen-Oberschweinbach : Nico Theiß, Heiko Roth, Serkan Türkcan (42. Marco Schnellinger), Doader Mala, Qendrim Beqiri, Paul Fischer, Qemajl Beqiri, Michael Zach, Kevin Roth, Hakan Özdemir, Kelvin Gomez - Trainer: Qemajl Beqiri

Schiedsrichter: Mersad Brcaninovic () - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Imouroine Ouro-Agouda (52.)

Rot: Qendrim Beqiri (45./VSST Günzlhofen-Oberschweinbach /)

Gelb-Rot: Michael Zach (82./VSST Günzlhofen-Oberschweinbach /) Spiel am Freitag

Erleichterung beim SV Untermenzing: Dank des Treffers in der Nachspielzeit durch Fabian Keller May hat der Aufsteiger am Freitagabend beim SV Manching den zweiten Saisonsieg eingefahren. Der Gäste-Stürmer eröffnete die Partie mit dem 1:0 nach zehn Minuten. Dann kam Manchings Dreifach-Torschütze Rainer Meisinger erstmals in Fahrt und glich nach 180 Sekunden aus. Leon Dekorsky und Dominik Pfister für den SVU und Meisinger auf Seiten der Platzherren sorgten für den 2:3-Pausenstand aus Sicht des SVM. Nach dem Seitenwechsel schlug Meisinger zum dritten Mal zu und brachte die Hausherren in der 68. Minute wieder auf Augenhöhe. In der ersten Minute der Nachspielzeit gelang der Mannschaft von Nico Formella dann noch der Lucky Punch zum 4:3-Auswärtssieg. SV Manching – SV Untermenzing 3:4

SV Manching: Thomas Obermeier, Qendrim Hoti (49. David Meier), Daniel Spies, Marijan Maričić (49. Kristof Kuchlbauer), Dzenis Seferovic, Thomas Schreiner, Rainer Meisinger, Ousseynou Tamba, Anastasios Porfyriadis (82. Romeo Öxler), Nikita Müller (87. Daniel Schweiger), Mamadou Diallo - Trainer: Fabian Reichenberger

SV Untermenzing: Florian Geck, Thomas Ebner (79. Dominik Echensperger), Baptiste Brachmann, Leon Dekorsy (60. Marc Spornraft) (95. Giuseppe Epifani), Dominik Pfister (66. Michael Bakalis), Christian Benko, Philipp Simonides (92. Calogero Avanzato), Christopher Kolbeck, Alexander Eichner, Moritz Mösmang, Fabian Keller May - Trainer: Nico Formella

Schiedsrichter: Stephan Wagensohner (Mauern) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Fabian Keller May (10.), 1:1 Rainer Meisinger (13.), 1:2 Leon Dekorsy (28.), 1:3 Dominik Pfister (35.), 2:3 Rainer Meisinger (45.+4), 3:3 Rainer Meisinger (68.), 3:4 Fabian Keller May (90.+1)

Verlegt auf Dienstag, 8. November