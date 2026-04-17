BZL Nord: Palzing siegt im Kellerduell

Der SV Ampertal Palzing entscheidet das Kellerduell gegen den TSV Ober-/Unterhaunstadt mit 3:1 für sich. Kurz vor dem Pausenpfiff brachte Fabian Radlmaier die Hausherren in Führung (38.).

Per Elfmeter erhöhte Dominic Schermbach auf 2:0 (45.) und brachte Palzing auf die Siegerstraße. Philipp Götz machte in der zweiten Halbzeit alles klar (53.). Die Gäste kamen nur noch zum Treffer zum 1:3 durch Tarik Ahmetovic (61.).