BZL Nord: Palzing mit spätem Ausgleich – Gerolfing dreht Partie

Am 9. Spieltag in der Bezirksliga Nord trennten sich der FC Moosinning und der SVA Palzing unentschieden. Der FC Gerolfing drehte die Partie gegen den FC Langengeisling. Einen Auswärtssieg feierte der SV Walpertskirchen beim TSV Gaimersheim.

Spiele am Samstag

Der SVA Palzing entreißt dem FC Moosinning spät den Sieg. Maximilian Siebald brachte die Gastgeber kurz nach dem Seitenwechsel in Führung. Vor 130 Zuschauern sah es lange nach einem Sieg für die Mannschaft von Trainer Christoph Ball aus. Doch in der 90. Minute schockte Fabian Radlmaier die Gastgeber und glich aus. FC Moosinning – SV Ampertal Palzing 1:1

FC Moosinning: Aaron Siegl, Tobias Hartmann (76. Maximilian Schmid), Nicolai Brugger, Stefan Haas, Fabian Ulitzka, Felix Meier, Marco Esposito, Tobias Killer, Maximilian Siebald, David Kamm (71. Jean Monty Mendama), Christian Häusler (65. Abdelaziz Abdane) - Trainer: Christoph Ball

SV Ampertal Palzing : Mateja Kostić, Mathias Reinbacher (46. Ioannis Argiriadis), Maximilian Berndl, Mirnes Gurbeta (51. Laurentino Contu), Marcel Radlmaier, Alexander Schneider (80. Andrej Valdivia), Michael Tafelmaier (65. Liam Russo), Fabian Radlmaier, Andre Bauer (76. Samuel Thaler), Dominic Schermbach, Ivan Rakonic - Trainer: Enes Mehmedovic

Schiedsrichter: Christian Babjar (Altötting) - Zuschauer: 130

Tore: 1:0 Maximilian Siebald (50.), 1:1 Fabian Radlmaier (90.)

Der FC Gerolfing gewinnt sein Heimspiel gegen den FC Langengeisling. Fabian Kohlmann brachte die Gäste nach einer knappen halben Stunde zunächst in Führung. In der 52. Minute glich Max Seitle für die Mannschaft von Spielertrainer Christian Träsch aus. Den Führungstreffer für die Gastgeber erzielte dann Lukas Achhammer. FC Gerolfing – FC Langengeisling 2:1

FC Gerolfing: Michael Oblinger, Matthias Hamm, Bastian Heigl, Felix Winkelmeyr (72. Den Lovric), Niklas Nissl, Lukas Achhammer, David Simm (65. Altan Calim), Ahmet Emir Altay (73. Levin Egredzija), David Wendrich, Max Seitle (87. Samuel Nißl), Leonardo Lucic (46. Mamadou Diallo) - Trainer: Christian Träsch

FC Langengeisling: Christian Bernhardt, Maximilian Maier, Kilian Stenzel, Rafael Jorge, David Riederle (60. Carlos Prados), Paul Bucher, Kilian Kaiser, Fabian Kohlmann (71. Elias Mehringer), Valentin Bachmeier, Guilherme Jorge, Sebastian Schubert - Trainer: Douglas Wilson

Schiedsrichter: Mersad Brcaninovic - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Fabian Kohlmann (32.), 1:1 Max Seitle (52.), 2:1 Lukas Achhammer (66.)

Der SV Walpertskirchen entführt drei Punkte aus Gaimersheim. Christian Käser brachte die Gäste nach einer knappen Viertelstunde in Führung. Nach einer halben Stunde glich Eron Dervisi für Gaimersheim aus. Die erneute Führung erzielte Daniel Schuler. TSV Gaimersheim – SV Walpertskirchen 1:2

TSV Gaimersheim: Benedikt Leixner, Qendrim Hoti (84. Luca Mancini), Simon Bellinghausen (46. Elias Burgfeld), Dennis Hüttinger, Nicolae Nechita, Marcus Keilwerth, Hakan Düzgün (84. Zoltan Vati), Thomas Schreiner, Philipp Stipic, Nico von Swiontek Brzezinski, Eron Dervisi (70. Domenic Raimann) - Trainer: Manfred Kroll

SV Walpertskirchen: Florian Leininger, Martin Deutinger, Stefan Pfanzelt (66. Marius Orthuber), Noah Baumann (84. Michael Gartner), Raphael Hösl, Florian Baumann, Daniel Schuler, Maximilian Spreitzer (46. Benedikt Schuler), Nils Wölken, Felix Zehetmaier, Christian Käser - Trainer: Josef Heilmeier

Schiedsrichter: Fotios Seimenis (München) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Christian Käser (16.), 1:1 Eron Dervisi (32.), 1:2 Daniel Schuler (68.) Spiel am Freitag

Achtungserfolg der SpVgg Altenerding in Garching: Gegen den Landesliga-Absteiger fuhren die Veilchen am Freitagabend einen Dreier ein und überholten den VfR in der Tabelle. Die Elf von Pedro Flores Locke erwischte direkt einen Traumstart. Nach fünf Minuten besorgte Mario Dipalo das 1:0. In der zweiten Hälfte erhöhten die Gäste, wieder war es Dipalo, der vom Punkt auf 2:0 stellte. Wegen des Anschlusstreffers von Dennis Niebauer (72.) musste die SpVgg am Ende aber noch zittern. Erst in der 90. Minute sorgte Leart Bilalli (90.) mit dem 3:0 für die Entscheidung. VfR Garching – SpVgg Altenerding 1:3

VfR Garching: Korbinian Dietrich, Oliver Stefanovic, Maik Vogel (60. Leon Sternke), Dominik Eisl (78. Luca Monetti), Marcel Matkowitz, Lukas Wollny (73. Nikolaos Salassidis), Mike Niebauer, Oliver James, Philipp Strube, Dennis Niebauer, Gottfried Agbavon (57. Leon Fellner) - Trainer: Mike Niebauer - Trainer: Nikolaos Salassidis

SpVgg Altenerding: Lukas Loher, Alexander Weiher, Christoph Luberstetter, Pedro Flores, Samuel Kronthaler, Nihad Mujkic, Marco Baumann, Leart Bilalli (94. Johannes Dangl), Wiam Takruri (90. Nasim Khemissi), Leonardo Tunjic (84. Ajdin Nienhaus), Mario Dipalo (91. Advam Vital Rocha De Oliveira) - Trainer: Pedro Flores Locke

Schiedsrichter: Kai Schüler (München) - Zuschauer: 115

Tore: 0:1 Mario Dipalo (5.), 0:2 Mario Dipalo (61. Foulelfmeter), 1:2 Dennis Niebauer (72.), 1:3 Leart Bilalli (90.) Spiele am Sonntag