BZL Nord: Palzing im Torrausch – zwei Platzverweise in Garching

Sechs Tore und sechs verschiedene Torschützen weißt Palzing am 15. Spieltag auf – Foto: Roland Schäfer | #inkogni

Der TSV Ober-Unterhaunstadt patzt und bleibt im Tabellenkeller. Palzing schießt sich den Frust von der Seele und fegt Fatih Spor vom Platz. Garching und Walpertskirchen trennen sich Remis und München 54 siegt nach sieben Niederlagen in Folge.

Spiele am Sonntag:

Gaimersheim gastierte heute beim TSV Ober-Unterhaunstadt. Domenic Raimann schoss die Gäste mit dem 1:0 in Führung (23.). Etwas später erhöhte Zoltan Vati auf 2:0 (37.) Nach der Pause verwandelte Ramazan Kurnaz einen Elfmeter und verkürzte so auf 1:2 (75.). Fast zeitgleich mit dem Schlusspfiff entschieden die Gäste die Partie dann endgültig für sich. Hakan Düzgün erzielte das 3:1 (90.) und machte den Deckel drauf. Der TSV Gaimersheim kletterte somit auf den 7. Tabellenplatz. Die Hausherren sind mit zehn Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz Vorletzter.

TSV Ober- Unterhaunstadt – TSV Gaimersheim 1:3

TSV Ober- Unterhaunstadt: Ali Cakmakci, Baran Cakir, David Romanow, Dogan Tiryaki (89. Raul Hirsch), David Polster, Fabio Udella, Angelo Boharu (69. Cem Hezer), Oliver Günther, Ramazan Kurnaz, Nail Dizdarevic (83. Nico Hirschle), Alem Husejnovic (65. Tarik Ahmetovic) - Trainer: Servet Mengilli

TSV Gaimersheim: Benedikt Leixner, Zoltan Vati, Qendrim Hoti (69. Denis Janjic), Simon Bellinghausen, Nicolae Nechita (57. Thomas Schreiner), Luca Mancini (57. Tim Kriegl), Marcus Keilwerth, Hakan Düzgün, Philipp Stipic, Nico von Swiontek Brzezinski, Domenic Raimann - Trainer: Manfred Kroll

Schiedsrichter: Leonhard Winkler (Mammendorf) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Domenic Raimann (23.), 0:2 Zoltan Vati (37.), 1:2 Ramazan Kurnaz (75. Foulelfmeter), 1:3 Hakan Düzgün (90.

Im Kellerduell zwischen FC Fatih Spor Ingolstadt und Amp Plazing schossen sich die Gäste den Frust von der Seele. Der SVA befand sich im Torrausch: Bereits nach zehn Minuten erzielte Fabian Radlmaier das 1:0. Maximilian Brandl und Liam Russo waren die Torschützen zum Halbzeitstand von 3:0 (20./41.) für die Gäste. In der zweiten Hälfte sorgten Laurentino Contu, Andre Bauer und Antonius Fischer-Stabauer für den Entstand von 6:0 (58./75./85.). Fatih Spor ist weiterhin Tabellenletzter mit null Punkten. Palzing steht mit einem Zähler Rückstand ans rettende Ufer auf dem ersten Relegationsplatz. FC Fatih Spor Ingolstadt – SV Ampertal Palzing 0:6

FC Fatih Spor Ingolstadt: Daniel Wolf, Boubacarr Saho, Faruk Rencber, Sebastian Rutkowski, Muhammed Can Tural (77. Murat Emre Sucuoglu), Aaron Toski, Ugur Genc, Atilla Demir, Robert Henemann (67. Faniel Brhane), Eray Genc (77. Mert Karatas), Bright Aikhionbare - Spielertrainer: Ugur Genc - Spielertrainer: Atilla Demir

SV Ampertal Palzing : Mateja Kostić, Mathias Reinbacher, Tobias Wirth (46. Laurentino Contu), Maximilian Berndl, Antonius Fischer-Stabauer, Marcel Radlmaier, Alexander Schneider, Liam Russo (69. Simon Emmersberger), Andrej Valdivia (46. Fabio Klersy), Fabian Radlmaier (69. Andre Bauer), Ivan Rakonic (52. Samuel Thaler) - Trainer: Enes Mehmedovic

Schiedsrichter: Felix Albegger (München) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Fabian Radlmaier (10.), 0:2 Maximilian Berndl (20.), 0:3 Liam Russo (41.), 0:4 Laurentino Contu (58.), 0:5 Andre Bauer (75.), 0:6 Antonius Fischer-Stabauer (85.)

Das Spitzenspiel zwischen dem VfR Garching und dem SV Walpertskirchen endete am Sonntag torlos. Die Gastgeber mussten früh ihren Matchplan anpassen, denn Vitus Eicke wurde nach 18 Minuten von Dominik von Maffei vom Platz gestellt. Aber auch die Gäste dezimierten sich selbst. Nach 13 Minuten in Überzahl verabschiedete sich Felix Zehetmaier vorzeitig unter die Dusche. Die Gäste bleiben mit 32 Punken an der Spitze, Garching ist mit 26 Zählern Vierter. VfR Garching – SV Walpertskirchen 0:0

VfR Garching: Korbinian Dietrich, Oliver Stefanovic, Nikolaos Salassidis (69. Benedikt Seeger), Vitus Eicke, Dominik Eisl, Marcel Matkowitz (46. Dennis Niebauer), Mike Niebauer, Philipp Strube, Luca Monetti (55. Leon Sternke), Paulo Sostaric (73. Gottfried Agbavon), Leon Fellner - Spielertrainer: Nikolaos Salassidis - Spielertrainer: Mike Niebauer

SV Walpertskirchen: Florian Leininger, Martin Deutinger, Benedikt Schuler, Raphael Hösl (72. Noah Baumann), Florian Baumann (46. Daniel Schuler), Nils Wölken, Felix Zehetmaier, Luca Fellermeier, Christian Käser, Paul Jäger (81. Michael Gartner) - Trainer: Josef Heilmeier

Schiedsrichter: Dominik von Maffei (Miesbach) - Zuschauer: 120

Tore: keine Tore

Rot: Vitus Eicke (18./VfR Garching/)

Rot: Felix Zehetmaier (31./SV Walpertskirchen/)