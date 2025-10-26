BZL Nord: Palzing im Torrausch – zwei Platzverweise in Garching

TSV Ober- Unterhaunstadt – TSV Gaimersheim 1:3
TSV Ober- Unterhaunstadt: Ali Cakmakci, Baran Cakir, David Romanow, Dogan Tiryaki (89. Raul Hirsch), David Polster, Fabio Udella, Angelo Boharu (69. Cem Hezer), Oliver Günther, Ramazan Kurnaz, Nail Dizdarevic (83. Nico Hirschle), Alem Husejnovic (65. Tarik Ahmetovic) - Trainer: Servet Mengilli
TSV Gaimersheim: Benedikt Leixner, Zoltan Vati, Qendrim Hoti (69. Denis Janjic), Simon Bellinghausen, Nicolae Nechita (57. Thomas Schreiner), Luca Mancini (57. Tim Kriegl), Marcus Keilwerth, Hakan Düzgün, Philipp Stipic, Nico von Swiontek Brzezinski, Domenic Raimann - Trainer: Manfred Kroll
Schiedsrichter: Leonhard Winkler (Mammendorf) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Domenic Raimann (23.), 0:2 Zoltan Vati (37.), 1:2 Ramazan Kurnaz (75. Foulelfmeter), 1:3 Hakan Düzgün (90.
Im Kellerduell zwischen FC Fatih Spor Ingolstadt und Amp Plazing schossen sich die Gäste den Frust von der Seele. Der SVA befand sich im Torrausch: Bereits nach zehn Minuten erzielte Fabian Radlmaier das 1:0. Maximilian Brandl und Liam Russo waren die Torschützen zum Halbzeitstand von 3:0 (20./41.) für die Gäste.
In der zweiten Hälfte sorgten Laurentino Contu, Andre Bauer und Antonius Fischer-Stabauer für den Entstand von 6:0 (58./75./85.). Fatih Spor ist weiterhin Tabellenletzter mit null Punkten. Palzing steht mit einem Zähler Rückstand ans rettende Ufer auf dem ersten Relegationsplatz.
FC Fatih Spor Ingolstadt – SV Ampertal Palzing 0:6
FC Fatih Spor Ingolstadt: Daniel Wolf, Boubacarr Saho, Faruk Rencber, Sebastian Rutkowski, Muhammed Can Tural (77. Murat Emre Sucuoglu), Aaron Toski, Ugur Genc, Atilla Demir, Robert Henemann (67. Faniel Brhane), Eray Genc (77. Mert Karatas), Bright Aikhionbare - Spielertrainer: Ugur Genc - Spielertrainer: Atilla Demir
SV Ampertal Palzing : Mateja Kostić, Mathias Reinbacher, Tobias Wirth (46. Laurentino Contu), Maximilian Berndl, Antonius Fischer-Stabauer, Marcel Radlmaier, Alexander Schneider, Liam Russo (69. Simon Emmersberger), Andrej Valdivia (46. Fabio Klersy), Fabian Radlmaier (69. Andre Bauer), Ivan Rakonic (52. Samuel Thaler) - Trainer: Enes Mehmedovic
Schiedsrichter: Felix Albegger (München) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Fabian Radlmaier (10.), 0:2 Maximilian Berndl (20.), 0:3 Liam Russo (41.), 0:4 Laurentino Contu (58.), 0:5 Andre Bauer (75.), 0:6 Antonius Fischer-Stabauer (85.)
Das Spitzenspiel zwischen dem VfR Garching und dem SV Walpertskirchen endete am Sonntag torlos. Die Gastgeber mussten früh ihren Matchplan anpassen, denn Vitus Eicke wurde nach 18 Minuten von Dominik von Maffei vom Platz gestellt.
Aber auch die Gäste dezimierten sich selbst. Nach 13 Minuten in Überzahl verabschiedete sich Felix Zehetmaier vorzeitig unter die Dusche. Die Gäste bleiben mit 32 Punken an der Spitze, Garching ist mit 26 Zählern Vierter.
VfR Garching – SV Walpertskirchen 0:0
VfR Garching: Korbinian Dietrich, Oliver Stefanovic, Nikolaos Salassidis (69. Benedikt Seeger), Vitus Eicke, Dominik Eisl, Marcel Matkowitz (46. Dennis Niebauer), Mike Niebauer, Philipp Strube, Luca Monetti (55. Leon Sternke), Paulo Sostaric (73. Gottfried Agbavon), Leon Fellner - Spielertrainer: Nikolaos Salassidis - Spielertrainer: Mike Niebauer
SV Walpertskirchen: Florian Leininger, Martin Deutinger, Benedikt Schuler, Raphael Hösl (72. Noah Baumann), Florian Baumann (46. Daniel Schuler), Nils Wölken, Felix Zehetmaier, Luca Fellermeier, Christian Käser, Paul Jäger (81. Michael Gartner) - Trainer: Josef Heilmeier
Schiedsrichter: Dominik von Maffei (Miesbach) - Zuschauer: 120
Tore: keine Tore
Rot: Vitus Eicke (18./VfR Garching/)
Rot: Felix Zehetmaier (31./SV Walpertskirchen/)
Der Aufsteiger aus München hat seine lange Durststrecke beendet und endlich wieder drei Punkte eingefahren. Bereits nach drei Minuten brachte Florian Morina die Gastgeber in Führung.
Die Gäste aus Kammerberg kamen stärker aus der Pause zurück. In der 50. MInute gelang Thomas Eichenseer der Ausgleich zum 1:1. Doch die Elf von Dennis Appiah und Adam Puta trumpfte noch einmal auf: Ahmet Ünal und Dennis Appiiah erhöhten auf 3:1 (67./79.) und sicherten so den ersten Sieg nach sieben Niederlagen.
TSV München 1954 – SpVgg Kammerberg 3:1
TSV München 1954: Markus Blohmann, Manuel Exner, Mustafa Yemin, Dennis Appiah, Berkan Altug, Adam Puta, Korab Rusiti, Marcel Scheingraber (64. Omar Seni Worogo), Ahmet Ünal (75. Jorame Zitoto Dembo), Florian Morina (64. Robert Pechkovski) - Spielertrainer: Adam Puta - Spielertrainer: Dennis Appiah
SpVgg Kammerberg: Robin Anselment, Thomas Eichenseer, Alexander Nefzger, Justin Fauland, Marko Bilkić (74. Christof Pihale), Mario Stanić (85. Jonas Frevel), Martin Reindl (74. Luka Fantisch), Lukas Fladung (74. Darvin Knetemann), Domenik Kaiser, Dario Stanić, Peter Graf - Trainer: Victor Medeleanu
Schiedsrichter: David Feistauer - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Florian Morina (3.), 1:1 Thomas Eichenseer (50.), 2:1 Ahmet Ünal (67.), 3:1 Dennis Appiah (79.)
Spiele am Samstag:
Der FC Langengeisling sicherte sich gegen den TSV Rohrbach einen verdienten 3:1-Heimsieg. Die Gäste mussten dabei früh in Unterzahl spielen: In der 20. Minute sah Thomas Vollnhals die Gelb-Rote Karte. Trotz der numerischen Schwächung ging Rohrbach kurz vor der Pause in Führung, als Philipp Federl in der Nachspielzeit (45.+1) traf. Doch Langengeisling antwortete postwendend – nur zwei Minuten später glich Hannes Dornauer (45.+3) zum 1:1 aus.
Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gastgeber zunehmend die Kontrolle. Paul Bucher brachte Langengeisling in der 63. Minute mit 2:1 in Front, ehe Maximilian Maier kurz vor Schluss per Foulelfmeter (89.) den Endstand herstellte.
FC Langengeisling – TSV Rohrbach 3:1
FC Langengeisling: Michael Hierl, Maximilian Maier, Kilian Stenzel, Severin Stenzel, Philipp Maiberger, Rafael Jorge, Hannes Dornauer (85. Maximilian Birnbeck), Paul Bucher (66. Karim Howlader), Valentin Bachmeier, Guilherme Jorge (74. David Riederle), Sebastian Schubert
TSV Rohrbach: Tobias Lindlmaier, Maximilian Merkl (74. Nico Elfinger), Michael Humbach, Daniel Rückert, Jonas Prawda, Philipp Federl, Thomas Vollnhals, Thomas Schwarzmeier, Niklas Schabenberger, Kai Suzuki (66. Julian Herzer), Erduart Rushiti (66. Michael Sperrer)
Schiedsrichter: Laurin Schmitt (Feldkirchen-Westerham) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Philipp Federl (45.+1), 1:1 Hannes Dornauer (45.+3), 2:1 Paul Bucher (63.), 3:1 Maximilian Maier (89. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Thomas Vollnhals (20./TSV Rohrbach/)
Die SpVgg Altenerding und der SV Nord München-Lerchenau trennten sich leistungsgerecht 1:1. Die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen in der 19. Minute durch Pedro Flores in Führung. Doch die Gäste aus Lerchenau zeigten sich unbeeindruckt und kamen noch vor der Pause durch Mats Hoffmann (35.) zum Ausgleich. Beide Mannschaften setzen sich mit dem Remis in den Top-Fünf fest.
SpVgg Altenerding – SV Nord München-Lerchenau 1:1
SpVgg Altenerding: Lukas Loher, Alexander Weiher (85. Nessim Mahsas), Ridwan Bello, Christoph Luberstetter, Pedro Flores, Samuel Kronthaler, Marco Baumann (85. Jannik Obermaier), Leart Bilalli, Wiam Takruri, Leonardo Tunjic (77. Nihad Mujkic), Mario Dipalo (85. Ajdin Nienhaus)
SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Alexander Rösler, Mats Gebelein (58. Florian Besel), Nikolaos Mangasaros (86. Benedikt Wellnhofer), Yasir Ammar Sami, Edin Smajlovic, Thomas Winterer, Mats Hoffmann, Andreas Weiß, Martin Angermeir (53. Achraf Ben Letaifa), Karl-Heinz Lappe
Schiedsrichter: Johannes Oberrader (Traunstein) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Pedro Flores (19.), 1:1 Mats Hoffmann (35.)
Spiele am Freitag:
Fr., 24.10.2025, 19:30 Uhr
Tabellenführung für den ASV Dachau! Durch den 2:1-Sieg über den SC Eintracht Freising haben die Dachauer nun ebenso viele Punkte wie der SV Walpertskirchen. Am Freitagabend lief erst die 4. Spielminute, als Niklas Kiermeier den ASC Dachau in Führung schoss. Teamkollege Sebastian Mack baute diese in der 38. Minute auf 2:0 aus.
In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gelang dem Gastgeber zwar noch der Anschlusstreffer durch Maximilian Rudzki, doch nach dem Seitenwechsel folgten keine weiteren Tore. Knapp setzte sich Dachau also durch und jubelt über die vorübergehende Tabellenführung.
SC Eintracht Freising – ASV Dachau 1:2
SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Michael Schmid, Rafael Wiesinger, Andreas Abstreiter, Maximilian Schaar (88. Artin Recica), Felix Fischer, Maximilian Rudzki (79. Marcel Hack), Jonathan Kleimann (65. Johannes Grubmüller), Louis Goldbrunner, Fabrizio Brandes, Florian Huber (85. Mika List) - Trainer: Heiko Baumgärtner
ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Tobias Erl, Stefan Aust, Matthias Cebulla, Maximilian Bergner (68. Cihan Öztürk), Thomas Rieger, Leon Schleich, Niklas Kiermeier (69. Sergen Retzep), Marco Demmel (58. Luca Demmel), Sebastian Mack, Leonardo di Pasquale (90. Harun Mohamed) - Trainer: Matthias Koston
Schiedsrichter: Laurenz Trunk (München) - Zuschauer: 110
Tore: 0:1 Niklas Kiermeier (4.), 0:2 Sebastian Mack (38.), 1:2 Maximilian Rudzki (45.+3)
Gelb-Rot: Louis Goldbrunner (92./SC Eintracht Freising/)
Fr., 24.10.2025, 20:00 Uhr
Der FC Moosinning hat Boden gut gemacht in der Tabelle. Gegen den FC Gerolfing siegte die Elf von Trainer Christoph Ball mit 3:0. David Kamm war der Spieler, der die Gäste in der 13. Spielminute in Führung schoss. Nach einer halben Stunde Spielzeit war es dann FCM-Spieler Christian Häusler, der diese ausbaute (30.).
Exakt 30 weitere Spielminuten später avancierte Häusler zum Doppeltorschützen der Partie, als er mit seinem Treffer den 3:0-Endstand für die Gäste herstellte.
FC Gerolfing – FC Moosinning 0:3
FC Gerolfing: Michael Oblinger, Matthias Hamm, Flaur Bashota, Oliver Stanisavovski, Bastian Heigl, Philipp Haunschild (66. Mamadou Diallo), Lukas Achhammer, David Simm (58. Anastasios Porfyriadis), Ahmet Emir Altay (24. Levin Egredzija), Max Seitle (76. Felix Winkelmeyr), Donat Bashota (76. Niklas Nissl) - Trainer: Den Lovric - Spielertrainer: Christian Träsch
FC Moosinning: Aaron Siegl, Maximilian Schmid, Maximilian Voelke, Georg Ball (89. Luis Haumann), Fabian Ulitzka, Felix Meier, Marco Esposito, Tobias Killer, Maximilian Siebald (87. Tim Schmolmann), David Kamm (67. Maximilian Lechner), Christian Häusler (76. Maximilian Reisinger) - Trainer: Christoph Ball
Schiedsrichter: Cristian Ciolacu - Zuschauer: 110
Tore: 0:1 David Kamm (13.), 0:2 Christian Häusler (30.), 0:3 Christian Häusler (60.)