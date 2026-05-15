 2026-05-15T09:36:57.455Z

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BZL Nord: Palzing im Torrausch - Dachau verliert

30. Spieltag der Bezirksliga Nord

von Luca Hayden · Gestern, 12:02 Uhr · 0 Leser
Verteidigt der FC Moosinning Rang zwei in der Bezirksliga Nord?
Verteidigt der FC Moosinning Rang zwei in der Bezirksliga Nord? – Foto: Marc Marasescu

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BZL Oberbayern Nord
VfR Garching
München 54
TSV Ober- Unterhaunstadt
Amp Palzing

Wer schnappt sich den Relegationsplatz zur Landesliga? Moosinning und der ASV Dachau kämpfen um Rang zwei. Außerdem will die SpVgg Altenerding den Relegationsplatz am letzten Spieltag verlassen.

Spiele am Samstag

Heute, 14:00 Uhr
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach
FC Langengeisling
FC LangengeislingFC Langengeisling
2
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
1
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
0
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
FC Fatih Spor Ingolstadt
FC Fatih Spor IngolstadtFC Fatih Spor Ingolstadt
6
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Walpertskirchen
SV WalpertskirchenSV Walpertskirchen
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
3
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
2
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
TSV München 1954
TSV München 1954München 54
3
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
2
1