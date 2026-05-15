BZL Nord: Palzing im Torrausch - Altenerding auf dem Relegationsplatz

Verteidigt der FC Moosinning Rang zwei in der Bezirksliga Nord? – Foto: Marc Marasescu

Wer schnappt sich den Relegationsplatz zur Landesliga? Moosinning und der ASV Dachau kämpfen um Rang zwei. Außerdem will die SpVgg Altenerding den Relegationsplatz am letzten Spieltag verlassen.

Spiele am Samstag

In einer Verfolgungsjagd beim TSV Rohrbach sicherte sich der FC Langengeisling an diesem Spieltag einen Punkt. Rushiti gelingt kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit das erste Tor für die Gastgeber. In der 59. Minute erhöht Teamkollege Federl auf 2:0. In der 79.Minute kam der FC dann mit Maier zurück. Der Ausgleich gelingt kurz darauf Bucher.

Mit jeweils einem Punkt im Gepäck landet Rohrbach auf Tabellenplatz sechs und Langengeisling besetzt Platz zehn. TSV Rohrbach – FC Langengeisling 2:2

TSV Rohrbach: Tobias Lindlmaier, Maximilian Merkl (20. Jonas Prawda), Thomas Hammerschmid, Michael Humbach, Daniel Rückert, Philipp Federl, Thomas Schwarzmeier, Kai Suzuki (82. Enes-Fuat Mete), Julian Herzer (65. Maximilian Amper), Erduart Rushiti (65. Gabriel Niedermeir), Nico Elfinger (65. Michael Sperrer) - Spielertrainer: Philipp Federl

FC Langengeisling: Michael Hierl, Lucas Seeholzer, Maximilian Maier, Kilian Stenzel, Philipp Maiberger, Paul Bucher, Kilian Kaiser (82. Karim Howlader), Valentin Bachmeier (65. Fabian Kohlmann), Maximilian Birnbeck, Sebastian Schubert (65. Carlos Prados), Lenny Gremm - Spielertrainer: Maximilian Hintermaier

Schiedsrichter: Niklas Teschauer - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Erduart Rushiti (41.), 2:0 Philipp Federl (59.), 2:1 Maximilian Maier (79.), 2:2 Paul Bucher (82.)

Ein knapper Heimsieg für die SV Nord München-Lerchenau. Zu Gast war die SpVgg Altenerding. Bis zur 84. Spielminute verlief das Spiel unspektakulär, doch dan war Besel zur Stelle und traf zum Siegestor. Lerchenau baut mit drei gewonnen Punkten seinen Vorsprung an der Tabellenspitze weiter aus und Altenerding kann dem Relegationsplatz nicht entkommen. SV Nord München-Lerchenau – SpVgg Altenerding 1:0

SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Korbinian Hafner (46. Karl-Heinz Lappe), Mats Gebelein (60. Achraf Ben Letaifa), Nikolaos Mangasaros, Yasir Ammar Sami, Edin Smajlovic (66. Sebastian Bittner), Thomas Winterer, Fabio Zöller, Dominik Besel, Andreas Weiß (70. Arbnor Segashi), Martin Angermeir (46. Florian Besel) - Trainer: Peter Zeussel

SpVgg Altenerding: Jonas Pamer (16. Lukas Loher), Alexander Weiher, Christoph Luberstetter, Ajdin Nienhaus, Juan Diego Gomez Moreno (60. Haki Vranovci), Johannes Dangl, Lukas Rymas (46. Nessim Mahsas), Marco Baumann, Leonardo Tunjic, Jannik Obermaier, Advam Vital Rocha De Oliveira (20. Marc Winkelmann) (62. Ridwan Bello) - Trainer: Stefan Huber

Schiedsrichter: Dominik von Maffei (Miesbach) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Dominik Besel (84.)

Das direkte Duell der Tabellennachbarn ASV Dachau und SC Eintracht Freising gewinnen an diesem Spieltag die Gäste. Nach weniger als zehn Minuten Spielzeit ist Brandes zur Stelle und trifft für die Freisinger. Weitere Tore fielen in dieser Partie nicht mehr. Dachau wird damit Tabellendritter, dicht gefolgt von Freising auf Platz vier. ASV Dachau – SC Eintracht Freising 0:1

ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Luca Demmel, Matthias Cebulla (75. Matthias Koston), Noah Bezjak (65. Sergen Retzep), Felix Käser, Thomas Rieger (83. Leon Schleich), Niklas Kiermeier, Andreas Jerkovic, Leonardo di Pasquale, Cihan Öztürk, Jonas Grundmann (57. Sebastian Mack) - Trainer: Matthias Koston

SC Eintracht Freising: Jonas Trost (68. Brendon Korom), Fabian Löw, Johannes Kleidorfer, Iosif Racean (73. Marcel Hack), Florian Wagner, Felix Fischer, Bastian Lomp (65. Andreas Abstreiter), Jonathan Kleimann (71. Luca Stubenvoll), Fabrizio Brandes, Florian Huber - Trainer: Mijo Stijepic

Schiedsrichter: Niklas Hampel (Mammendorf) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Fabrizio Brandes (9.)

Insgesamt acht Tore konnten die Zuschauer der Partie SV Ampertal Palzing gegen FC Fatih Spor Ingolstadt beobachten. Nach weniger als zehn gespielten Minuten gelang den Gastgebern durch Wirth die Führung. Teamkollege Bauer erhöhte weniger als zehn Minuten später und Fischer-Stabauer traf in der 30. Minute zum 3:0. Kurz vor Abpfiff der ersten Hälfte war Bauer dann nochmal zur Stelle. In der zweiten Spielhälfte zeigten sich die Gäste aus Ingolstadt dann noch präsent. Can Tural traf zum 4:1 in der 56. Minute, bevor Palzing mit Shaban konterte. Dieser legte kurze Zeit später direkt nochmal nach. In der 84. Minute gelang Ingolstadt dann noch das 6:2 ; erneut durch Can Tural. Palzing befindet sich nach diesem Spieltag weiterhin in der Relegation, während Ingolstadt das Schlusslicht der Tabelle bleibt. SV Ampertal Palzing – FC Fatih Spor Ingolstadt 6:2

SV Ampertal Palzing : Mateja Kostić, Tobias Wirth, Maximilian Berndl (64. Samuel Thaler), Fabio Klersy, Antonius Fischer-Stabauer (45. Mirnes Gurbeta), Philipp Götz, Marcel Radlmaier (45. Laurentino Contu), Alexander Schneider, Fabian Radlmaier (45. Marzuk Shaban), Andre Bauer, Dominic Schermbach (45. Liam Russo) - Trainer: Enes Mehmedovic

FC Fatih Spor Ingolstadt: Daniel Wolf, Boubacarr Saho, Faruk Rencber, Sebastian Rutkowski, Süheyl Kaleli (63. Faniel Brhane), Muhammed Can Tural, Aaron Toski, Ugur Genc, Atilla Demir, Robert Henemann (46. Semih Kaleli), Deniz Aydin - Spielertrainer: Ugur Genc - Spielertrainer: Atilla Demir

Schiedsrichter: Sonja Bachhuber (Karlskron) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Tobias Wirth (9.), 2:0 Andre Bauer (18.), 3:0 Antonius Fischer-Stabauer (30.), 4:0 Andre Bauer (36.), 4:1 Muhammed Can Tural (56.), 5:1 Marzuk Shaban (60.), 6:1 Marzuk Shaban (76.), 6:2 Muhammed Can Tural (84.)

Der SV Walpertskirchen zeigte sich souverän gegen die Gäste des VfR Garching. In der 66. Minute traf Fellermeier zum 1:0 für den SV. In der 79. Minute schnürte Fellmeier dann sein Doppelpack, bevor Käser kurz darauf das dritte Tor gelingt. In der 84. Minute gelingt Niebauer vom VfR noch der Anschlusstreffer. Walpertskirchen setzt sich damit auf Platz fünf, während Garching Platz sieben einnimmt. SV Walpertskirchen – VfR Garching 3:1

SV Walpertskirchen: Deniz Erden, Martin Deutinger, Tobias Rauch (76. Stefan Pfanzelt), Raphael Hösl, Florian Rauch, Marius Orthuber (76. Florian Baumann), Maximilian Spreitzer, Nils Wölken (90. Noah Baumann), Luca Fellermeier, Paul Jäger (67. Christian Käser), Tom Simml (82. Nikolaus Puschmann) - Trainer: Josef Heilmeier

VfR Garching: Fabian Schmid, Oliver Stefanovic, Patrick Hölzl, Nino Kardum, Dominik Eisl (64. Marcel Matkowitz), Maik Vogel (73. Filippos Koliantzas), Luca Monetti (65. Mike Niebauer), Dennis Niebauer, Paulo Sostaric, Leon Fellner (69. Leon Sternke), Gottfried Agbavon - Spielertrainer: Nikolaos Salassidis

Schiedsrichter: Moritz Martin - Zuschauer: 160

Tore: 1:0 Luca Fellermeier (66.), 2:0 Luca Fellermeier (79.), 3:0 Christian Käser (82.), 3:1 Mike Niebauer (84.)

Der FC Moosinning nimmt nach einem Sieg gegen den FC Gerolfing den zweiten Tabellenplatz ein. Nach einer torlosen ersten Hälfte ist Achhammer in der 53. Minute zur Stelle und trifft zum 0:1 für die Gäste. Moosinning kontert kurz darauf mit einem Ausgleich durch Esposito. In der 70. Minute gelingt Abdane dann der Führungstreffer für die Gastgeber. FC Moosinning – FC Gerolfing 2:1

FC Moosinning: Aaron Siegl, Maximilian Voelke, Nicolai Brugger, Stefan Haas, Fabian Ulitzka, Felix Meier (88. Thomas Auerweck), Abdelaziz Abdane, Mohamed Abdane (82. Tobias Hartmann), Marco Esposito (90. Maximilian Schmid), Tobias Killer (88. Elias Faust), Maximilian Lechner - Trainer: Christoph Ball

FC Gerolfing: Florian Meier, Flaur Bashota, Dissan Mutyaba (22. Armin Bortenschlager), Philipp Haunschild (46. Elias Simm), Niklas Nissl, Christian Träsch, Lukas Achhammer, Timo Kraus (53. David Simm) (65. Leo Zängler), Levin Egredzija, Ahmet Emir Altay, Donat Bashota (80. David Wendrich) - Trainer: Den Lovric - Spielertrainer: Christian Träsch

Schiedsrichter: Timon Knorr - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Lukas Achhammer (53.), 1:1 Marco Esposito (60.), 2:1 Mohamed Abdane (70.)

Gelb-Rot: Flaur Bashota (41./FC Gerolfing/)

Ein Kopf an Kopf Rennen spielte sich an diesem Nachmittag bei der SpVgg Kammerberg ab. Zu Gast war der TSV München. Quasi direkt nach Anpfiff der Partie leitete Fladung mit seinem Treffer für die SpVgg die Führung ein. Zehn Minuten später folgte prompt der Ausgleich durch Rubenbauer. Teamkollege Morina gelingt dann in der 33. Minute das 1:2, bevor die Gastgeber mit Kaiser wieder ausgleichen. Das Spiel drehte sich erneut und die SpVgg ging erneut in Führung dank eines Treffers durch Mete. Mit dem Abpfiff der Partie gelingt dem TSV dann noch der Ausgleich, als Sako in der 90. Minute trifft. Kammerberg befindet sich damit auf Platz elf, während der TSV München auf Platz 14 sitzt. SpVgg Kammerberg – TSV München 1954 3:3

SpVgg Kammerberg: Robin Anselment, Thomas Eichenseer, Alexander Nefzger, Christof Pihale, Beren Mete, Peter Graf (46. Martin Reindl), Jan Lipovsek (91. Darvin Knetemann), Lukas Fladung (88. Justin Fauland), Florian Machl, Domenik Kaiser, Dario Stanić (80. Jonas Frevel) - spielender Co-Trainer: Thomas Eichenseer - Trainer: Victor Medeleanu

TSV München 1954: Andreas Schäffler, Collin Appiah, Manuel Exner, Omar Seni Worogo, Benedikt Wellnhofer (46. Korab Rusiti), Admir Rramanaj, Giuliano Rubenbauer, Jorame Zitoto Dembo (64. Dani Sako), Marcel Scheingraber, Ahmet Ünal, Florian Morina - Spielertrainer: Adam Puta

Schiedsrichter: Vincenzo Amoro (München) - Zuschauer: 110

Tore: 1:0 Lukas Fladung (2.), 1:1 Giuliano Rubenbauer (12.), 1:2 Florian Morina (33.), 2:2 Domenik Kaiser (47.), 3:2 Beren Mete (67.), 3:3 Dani Sako (90.)