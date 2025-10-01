BZL Nord: Palzing bringt Remis gegen Rohrbach in Unterzahl ins Ziel

Philipp Federl stand am Mittwochabend bei beiden Toren im Fokus. Zuerst brachte er seinen TSV Rohrbach in der 40. Minute in Führung, nur drei Minuten später glich er die Partie mit einem Eigentor wieder aus. Nach einer knappen Stunde schwächte sich Palzing selbst, als Maximilian Berndl mit der Ampelkarte vom Platz flog. In knapp dreißig Minuten Überzahl gelang es Rohrbach nicht, einen weiteren Treffer zu erzielen. Zu allem Überfluss musste zudem Maximilian Merkl in der Nachspielzeit vom Platz, ebenfalls mit gelb-rot. Die Platzierungen beider Teams ändern sich mit dem jeweiligen Punktgewinn nicht: Palzing steht auf Platz 14, Rohrbach ist Achter.

SV Ampertal Palzing – TSV Rohrbach 1:1

SV Ampertal Palzing : Daniel Shabestari, Tobias Wirth, Maximilian Berndl, Mirnes Gurbeta, Antonius Fischer-Stabauer, Marcel Radlmaier, Liam Russo (59. Andrej Valdivia), Michael Tafelmaier (61. Simon Emmersberger), Fabian Radlmaier, Andre Bauer (65. Mathias Reinbacher), Dominic Schermbach (90. Fabio Klersy) - Trainer: Enes Mehmedovic

TSV Rohrbach: Tobias Lindlmaier, Maximilian Merkl, Thomas Hammerschmid, Michael Humbach, Daniel Rückert, Jonas Prawda, Philipp Federl, Thomas Vollnhals, Niklas Schabenberger (86. Nico Elfinger), Kai Suzuki (75. Julian Herzer), Erduart Rushiti (65. Gabriel Niedermeir) - Trainer: Philipp Federl

Schiedsrichter: Farras Fathi (München)

Tore: 0:1 Philipp Federl (40.), 1:1 Philipp Federl (43. Eigentor)

Gelb-Rot: Maximilian Berndl (61./SV Ampertal Palzing /)

Gelb-Rot: Maximilian Merkl (95./TSV Rohrbach/)