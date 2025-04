BZL Nord: Nutznießer Gaimersheim? ASV Dachau und SVN München patzen

Der SC Eintracht Freising konnte einen souveränen Auswärtssieg bei der SpVgg Feldmoching einfahren. Fabrizio Brandes brachte die Gäste nach dem Seitenwechsel in Führung (49.), Osaro Aiteniora erhöhte zehn Minuten später. Liam Russo setzte in Minute 85 den Schlusspunkt. Aufgrund der Niederlage erreicht Feldmoching den direkten Klassenerhalt nicht mehr, der Rückstand von zehn Punkten ist in den verbleibenden drei Spielen nicht mehr aufholbar. Freising festigt mit dem Dreier Platz vier.

SpVgg Feldmoching – SC Eintracht Freising 0:3

SpVgg Feldmoching: Semih Cakmakci, Robert Leidenberger, Harun Balci, Gabriel Ramaj (78. Edwin Padan), Edon Prebreza, Yanis Ammar (46. Pablo Sliwka Seoane), Lorik Miftari (75. Solomon Mensah), Emre Yalcin (46. Marko Ivic), Patrick Wojcik, Jordan Vekonj, Philipp Rentschler (60. Ümit Arik) - Trainer: Daniel Maether

SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Michael Schmid, Fabian Löw, Osaro Aiteniora, Alexander Mrowczynski, Sebastian Thalhammer, Felix Fischer, Bastian Lomp (77. Daniel Müller), Johannes Grubmüller (77. Niklas Tatzer), Christian Schmuckermeier (73. Liam Russo), Fabrizio Brandes - Trainer: Alexander Schmidbauer

Tore: 0:1 Fabrizio Brandes (49.), 0:2 Osaro Aiteniora (59.), 0:3 Liam Russo (85.)