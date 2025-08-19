 2025-08-14T11:39:53.462Z

Der ASV Dachau kann der vierten Sieg im fünften Spiel holen.
Der ASV Dachau kann der vierten Sieg im fünften Spiel holen. – Foto: Jenni Maul

BZL Nord: Nullnummer im Duell zwischen Lerchenau und Dachau

4. Spieltag der Bezirksliga Nord

Am Dienstagabend traf in der Bezirksliga Nord der ASV Dachau auf den SV Nord München-Lerchenau. Das Spiel endete torlos.

Spiel am Dienstag

Heute, 18:15 Uhr
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
0
0
Abpfiff

Keine Tore im Topspiel zwischen dem SV Nord München-Lerchenau und dem ASV Dachau. Nach 90 Minuten stand auf beiden Seiten die Null. Die Mannschaften bleiben durch das Remis punktgleich. Für beide war es die erste Punkteteilung der Saison.

SV Nord München-Lerchenau – ASV Dachau 0:0
SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Alexander Rösler, Florian Besel (71. Amanuel Wodere), Nikolaos Mangasaros, Yasir Ammar Sami, Edin Smajlovic, Thomas Winterer, Dominik Besel, Mats Hoffmann (83. Patrick Neser), Andreas Weiß, Martin Angermeir (63. Gabriel Prehl) - Trainer: Peter Zeussel
ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Tobias Erl, Stefan Aust, Luca Demmel (80. Sergen Retzep), Matthias Cebulla (46. Leon Sauermann), Maximilian Bergner (56. David Dworsky), Thomas Rieger, Leon Schleich, Niklas Kiermeier (83. Harun Mohamed), Kilian Knöferl (83. Sebastian Just), Leonardo di Pasquale - Trainer: Matthias Koston
Schiedsrichter: Florian Bauer (Malchin) - Zuschauer: 125
Tore: keine Tore

Spiele am Mittwoch

Morgen, 18:15 Uhr
FC Langengeisling
FC LangengeislingFC Langengeisling
SV Walpertskirchen
SV WalpertskirchenSV Walpertskirchen
18:15

Morgen, 18:15 Uhr
FC Fatih Spor Ingolstadt
FC Fatih Spor IngolstadtFC Fatih Spor Ingolstadt
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
18:15

Morgen, 19:00 Uhr
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
19:00

