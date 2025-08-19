BZL Nord: Nullnummer im Duell zwischen Lerchenau und Dachau

Keine Tore im Topspiel zwischen dem SV Nord München-Lerchenau und dem ASV Dachau. Nach 90 Minuten stand auf beiden Seiten die Null. Die Mannschaften bleiben durch das Remis punktgleich. Für beide war es die erste Punkteteilung der Saison.

SV Nord München-Lerchenau – ASV Dachau 0:0

SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Alexander Rösler, Florian Besel (71. Amanuel Wodere), Nikolaos Mangasaros, Yasir Ammar Sami, Edin Smajlovic, Thomas Winterer, Dominik Besel, Mats Hoffmann (83. Patrick Neser), Andreas Weiß, Martin Angermeir (63. Gabriel Prehl) - Trainer: Peter Zeussel

ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Tobias Erl, Stefan Aust, Luca Demmel (80. Sergen Retzep), Matthias Cebulla (46. Leon Sauermann), Maximilian Bergner (56. David Dworsky), Thomas Rieger, Leon Schleich, Niklas Kiermeier (83. Harun Mohamed), Kilian Knöferl (83. Sebastian Just), Leonardo di Pasquale - Trainer: Matthias Koston

Schiedsrichter: Florian Bauer (Malchin) - Zuschauer: 125

Tore: keine Tore

