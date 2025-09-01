BZL Nord 🗣: Nichts für schwache Nerven in München – Lob für 1954

Beim SV Nord München-Lerchenau stimmt die Moral, und weil Moosinning den Sack nicht zumacht, wird die Zeussel-Elf belohnt. In Walpertskirchen lobt Trainer Heilmeier trotz der Pleite gegen den ASV Dachau. Gerolfing schlägt den SE Freising, und fügt dem SEF die erste Auswärtspleite zu. Die ersten Stimmen zum 7. Spieltag der Bezirksliga Nord.

Peter Zeussel, Trainer des SV Nord München-Lerchenau: »Heute haben wir uns sehr schwergetan gegen einen guten Gegner. Trotz vieler Ausfälle hat die Moral aber gestimmt. Am Ende haben wir in Unterzahl nach einer längeren Behandlung von einem Verteidiger unserer Mannschaft zurückgeschlagen. Fazit aus unserer Sicht: Wenn der Gegner das Spiel nicht zumacht , schlagen wir halt zu. Moosinning wünschen wir in der Saison viel Glück.«

Pedro Locke, Trainer der SpVgg Altenerding: »Erst einmal Gratulation an den Gegner TSV 54 München, der hochverdient gewonnen hat. Das ist eine starke Mannschaft, für mich aktuell spielerisch die stärkste, die ich bislang gesehen habe. Das muss man neidlos anerkennen, gerade auch auf deren kleinem Kunstrasenplatz. Dort ist es sehr futsal-lastig, aber sie spielen dort sehr erfolgreich. Wir haben es einfach nicht geschafft, unsere 3:1-Führung zur Halbzeit zu verteidigen. Der Gegner hat mehr investiert, ist mehr ins Risiko gegangen und hat das Spiel dadurch verdient gewonnen. Wir schauen nach vorne – am Mittwoch geht es im Pokal weiter.«

Mohamed Asad, Sportdirektor von München 54: »Das Spiel gegen Alterding war heute definitiv nichts für schwache Nerven. Wir sind gut in die Partie gestartet und konnten früh mit 1:0 in Führung gehen, doch kurz darauf hat Alterding direkt ausgeglichen. Kurz vor der Halbzeit gab es zwar einen berechtigten Elfmeter gegen uns, jedoch war zuvor ein klares Foulspiel zu erkennen. In der zweiten Halbzeit wollten wir noch offensiver agieren, wurden dann aber eiskalt mit einem Konter bestraft. Was ich aber hervorheben möchte: Unsere Mannschaft gibt nie auf – eine unglaubliche Moral! Wir haben enormen Druck aufgebaut und bekamen schließlich ebenfalls einen berechtigten Elfmeter, der zum 2:3 führte. In der 75. Minute wurde unser Stürmer erneut gefoult, doch leider konnten wir den fälligen Strafstoß nicht verwandeln. Nach einer Ecke gelang uns kurz darauf das 3:3, ehe das überfällige 4:3 und schließlich auch noch das 5:3 folgten. Mein Fazit: Trotz einiger, sagen wir mal, zweifelhafter Entscheidungen haben wir nie aufgegeben und unser Spiel bis zum Ende durchgezogen. Alterding wünschen wir alles Gute für die weitere Saison.«

Den Lovric, Trainer des FC Gerolfing: »Ein starker Auftritt von uns daheim. In der ersten Halbzeit machen wir zwei schön heraus gespielte Tore und ein Standardtor. Wir waren vorne brandgefährlich und haben unsere Treffer gemacht. In der zweiten Halbzeit haben wir nachgelassen und der Gegner drückte auf das Anschlusstor. Wir hatten aber auch Konterchancen, konnten diese aber nicht nutzen. Insgesamt ein verdienter Sieg, weil wir drei Tore geschossen haben und hinten gut gestanden sind.«

Daniel Hofmann, Co-Trainer TSV Gaimersheim: Die erste Halbzeit war ein Spiel auf überschaubaren Niveau. Man hat gemerkt, dass beide Mannschaften zurecht unten stehen. Wir haben uns die Tore selbst um die Ohren gehauen. In der zweiten Halbzeit konnten wir schnell das 2:2 erzielen. Die drei Wechsel nach der Pause haben uns gutgetan. Leider war das Spiel danach durch viele Unterbrechungen geprägt und es kam kein wirklicher Spielfluss zustande. Palzing hatte keine Torchance bis zum 2:3. Wir müssen eigentlich das 3:2 machen und fangen hinten wieder eins. Danach haben wir aber super reagiert und das Spiel gedreht.

Walpertskirchen trotz Pleite zufrieden: »Riesenrespekt an meine Jungs«

Sepp Heilmeier, Trainer des SV Walpertskirchen: »Großes Lob für meine Mannschaft. Das war ein sehr gutes Spiel auf Augenhöhe. Ich denke, wir hatten insgesamt sogar die besseren Chancen. Dachau war im Abschluss eiskalt. Drei Schüsse aufs Tor – drei waren drin. Ich möchte nicht von einem unverdienten Sieg sprechen. Heute hat einfach die abgeklärtere Mannschaft einen am Ende glücklichen Sieg errungen. Glückwunsch nach Dachau, aber auch Riesenrespekt an meine Jungs. Großer Kampf mit letztem Aufgebot.«