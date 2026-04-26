BZL Nord: Moosinning springt auf Rang zwei – Rohrbach siegt klar

Der FC Moosinning besiegte Kammerberg und ist endgültig zurück im Aufstiegsrennen. – Foto: Marc Marasescu

Fünf Spiele schloßen des 27. Spieltag der Bezirksliga Nord ab. Unter anderem war der FC Moosinning zu Gast bei Kammerberg und konnte auf Rang zwei springen. Außerdem feierte Rohrbach einen klaren Erfolg.

Spiele am Sonntag:

Der Traum vom Aufstieg lebt für den FC Moosinning weiter! Zu Gast bei der SpVgg Kammerberg setzte man sich mit 4:1 durch. Der FCM klettert auf Rang zwei der Bezirksliga Nord.

Nach rund einer halben Stunde ging Kammerberg in Führung. Domenik Kaiser erzielte das 1:0 (27.). In der Folge drehte Moosinning auf. Mohamed Abdane (35.), Christian Häusler (37.) und Stefan Haas (45.) drehten die Partie. In der zweiten Halbzeit schnürte Abdane den Doppelpack und stellte auf den 4:1-Endstand (65.). SpVgg Kammerberg – FC Moosinning 1:4

SpVgg Kammerberg: Robin Anselment, Alexander Nefzger, Christof Pihale (46. Justin Fauland), Marko Bilkić (54. Damjan Knetemann), Beren Mete, Peter Graf (54. Jan Lipovsek), Robert Villand, Lukas Fladung (85. Darvin Knetemann), Florian Machl, Domenik Kaiser, Dario Stanić (76. Luka Fantisch) - Trainer: Victor Medeleanu

FC Moosinning: Daniel Auerweck, Tobias Hartmann, Maximilian Voelke (88. Lukas Winhart), Nicolai Brugger, Stefan Haas (46. Fabian Ulitzka), Mohamed Abdane (74. Lucas Hones), Marco Esposito, Tobias Killer, Elias Faust (46. Abdelaziz Abdane), Maximilian Lechner (76. Felix Meier), Christian Häusler - Trainer: Christoph Ball

Schiedsrichter: Laurin Schmitt (Feldkirchen-Westerham) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Domenik Kaiser (27.), 1:1 Mohamed Abdane (35.), 1:2 Christian Häusler (37.), 1:3 Stefan Haas (45.+3), 1:4 Mohamed Abdane (65.)

Überraschung in der Bezirksliga Nord. Kellerkind TSV Ober-/Unterhaunstadt führte lange gegen den SV Walpertskirchen, musste sich am Ende aber mit einem Punkt zufriedengeben. Den Führungstreffer der Hausherren erzielte Baha Asici (64.). Der Last-Minute-Ausgleich von Luca Fellermeier rettete dem SVW ein Remis (90.). TSV Ober- Unterhaunstadt – SV Walpertskirchen 1:1

TSV Ober- Unterhaunstadt: Ali Cakmakci, Baran Cakir, Emre Erdogan, Amadeus Taubert, David Polster, Fabio Udella, Tarik Ahmetovic (70. Manuel Hunner), Baha Asici (73. Dogan Tiryaki), Nail Dizdarevic (62. Cem Hezer), Alem Husejnovic (90. David Romanow), Nikola Kamenjasevic - Trainer: Servet Mengilli

SV Walpertskirchen: Deniz Erden, Martin Deutinger, Tobias Rauch (73. Felix Zehetmaier), Stefan Pfanzelt (79. Nikolaus Puschmann), Raphael Hösl (88. Julian Jaros), Marius Orthuber, Nils Wölken, Luca Fellermeier, Christian Käser, Tom Simml, Adrian Alexy - Trainer: Josef Heilmeier - spielender Co-Trainer: Nils Wölken

Schiedsrichter: Florian Kleemann (Treuchtlingen) - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Baha Asici (64.), 1:1 Luca Fellermeier (90.)

Rot: Enes Erdogan (7./TSV Ober- Unterhaunstadt/)

Rot: David Romanow (90./TSV Ober- Unterhaunstadt/)

Im Tabellenkeller der Bezirksliga Nord zieht der TSV 1954 München am SVA Palzing vorbei. Der TSV besiegte Palzing im direkten Duell mit 3:1. Nach einer torlosen ersten Halbzeit ging der SVA durch Simon Emmersberger in Führung (48.). In der Folge drehten die Hausherren die Partie. Guiliano Rubenbauer (53.) und Robart Pechovski (67.) brachten den TSV in Führung. Kurz vor Schluss schnürte Pechovski den Doppelpack und stellte auf den 3:1-Endstand (90.). TSV München 1954 – SV Ampertal Palzing 3:1

TSV München 1954: Markus Blohmann, Collin Appiah (90. Dani Sako), Manuel Exner, Mustafa Yemin, Omar Seni Worogo, Benedikt Wellnhofer (74. Omar Seni Worogo), Dennis Appiah, Berkan Altug, Marcel Scheingraber, Florian Morina (66. Robert Pechkovski), Robert Pechkovski - Spielertrainer: Adam Puta

SV Ampertal Palzing : Christian Berghammer, Mathias Reinbacher (63. Fabio Klersy), Tobias Wirth, Maximilian Berndl, Laurentino Contu, Simon Emmersberger (77. Mateja Kostić), Marzuk Shaban (24. Alexander Schneider), Fabian Radlmaier, Andre Bauer (63. Samuel Thaler), Dominic Schermbach, Ivan Rakonic - Trainer: Enes Mehmedovic

Schiedsrichter: Silas Kempf (München) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Simon Emmersberger (48.), 1:1 Giuliano Rubenbauer (53.), 2:1 Robert Pechkovski (67.), 3:1 Robert Pechkovski (90.) Heute, 16:00 Uhr TSV Gaimersheim Gaimersheim SpVgg Altenerding Altenerding 3 2 TSV Gaimersheim besiegt die SpVgg Altenerding spät. Die Begegnung endete mit einem 2:2-Unentschieden. Die erste Halbzeit lief ganz nach Plan der Hausherren. Luca Mancini (32.) und Benjamin Anikin (41.) brachten Gaimersheim mit 2:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit zeigte Altenerding die passende Reaktion. Die SpVgg bewies Moral. Erst erzielte Pedro Flores den Anschlusstreffer (51.), kurz vor Schluss glich Leart Bilalli dann sogar noch aus (83.). Das Spiel hatte eine weitere Wendung parat: Dennis Hüttinger schoss Gaimersheim doch noch zum Heimsieg (90.). TSV Gaimersheim – SpVgg Altenerding 3:2

TSV Gaimersheim: Benedikt Leixner, Lucas Götz, Qendrim Hoti, Simon Bellinghausen, Dennis Hüttinger, Nicolae Nechita, Luca Mancini, Marcus Keilwerth (74. Tim Kriegl), Philipp Stipic, Domenic Raimann (74. Eron Dervisi), Benjamin Anikin (46. Denis Janjic) - Trainer: Manfred Kroll

SpVgg Altenerding: Jonas Pamer, Ridwan Bello (82. Advam Vital Rocha De Oliveira), Christoph Luberstetter, Ajdin Nienhaus (70. Nihad Mujkic), Pedro Flores, Samuel Kronthaler (78. Lukas Rymas), Nessim Mahsas (46. Juan Diego Gomez Moreno), Marco Baumann, Leart Bilalli, Leonardo Tunjic, Jannik Obermaier (46. Alexander Weiher) - Trainer: Pedro Flores Locke

Schiedsrichter: Philipp Spateneder (Anzenkirchen) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Luca Mancini (32.), 2:0 Benjamin Anikin (41.), 2:1 Pedro Flores (51.), 2:2 Leart Bilalli (83.), 3:2 Dennis Hüttinger (90.+5)

Klarer Sieg für den TSV Rohrbach. Zu Gast bei Schlusslicht FC Fatih Spor Ingolstadt ließ der Favorit nichts anbrennen und entschied die Partie schon in der ersten Halbzeit. Ein perfekter Hattrick von Phillipp Federl sorgte früh für klare Verhältnisse und stellte schon in der ersten Halbzeit auf 3:0 (2., 26., 32.). Für den Schlusspunkt sorgte Kai Suzuki (62.), der den Treffer zum 4:0-Endstand erzielte.

FC Fatih Spor Ingolstadt – TSV Rohrbach 0:4

FC Fatih Spor Ingolstadt: Daniel Wolf, Faruk Rencber, Sebastian Rutkowski, Muhammed Can Tural, Aaron Toski, Faniel Brhane (56. Emre Kuvvet), Atilla Demir, Robert Henemann, Deniz Aydin, Murat Emre Sucuoglu - Spielertrainer: Ugur Genc - Spielertrainer: Atilla Demir

TSV Rohrbach: Marco Zieglmeier, Maximilian Merkl (57. Niklas Schabenberger), Thomas Hammerschmid, Michael Humbach, Daniel Rückert, Gabriel Niedermeir, Philipp Federl (70. George Dosi), Thomas Schwarzmeier (46. Michael Sperrer), Kai Suzuki, Julian Herzer, Nico Elfinger - Spielertrainer: Philipp Federl

Schiedsrichter: Max Rottenwaller - Zuschauer: 65

Tore: 0:1 Philipp Federl (2.), 0:2 Philipp Federl (26.), 0:3 Philipp Federl (32.), 0:4 Kai Suzuki (62.)

Rot: Murat Emre Sucuoglu (85./FC Fatih Spor Ingolstadt/) Spiele am Samstag:

Spiel am Freitag: