BZL Nord LIVE: Zwei Mal Rot – Palzing legt noch eine Schippe drauf

Am Sonntag des 15. Spieltags stehen vier Partien an. Um 12:30 Uhr gastiert Gaimersheim beim TSV Ober-Unterhaunstadt.Um 15 Uhr spielen FC Fatih Spor Ingolstadt gegen Amp Palzing, Garching empfängt den SV Walpertskirchen und Kammerberg reist zum TSV München 1954.

Spiele am Samstag:

Der FC Langengeisling sicherte sich gegen den TSV Rohrbach einen verdienten 3:1-Heimsieg. Die Gäste mussten dabei früh in Unterzahl spielen: In der 20. Minute sah Thomas Vollnhals die Gelb-Rote Karte. Trotz der numerischen Schwächung ging Rohrbach kurz vor der Pause in Führung, als Philipp Federl in der Nachspielzeit (45.+1) traf. Doch Langengeisling antwortete postwendend – nur zwei Minuten später glich Hannes Dornauer (45.+3) zum 1:1 aus. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gastgeber zunehmend die Kontrolle. Paul Bucher brachte Langengeisling in der 63. Minute mit 2:1 in Front, ehe Maximilian Maier kurz vor Schluss per Foulelfmeter (89.) den Endstand herstellte. FC Langengeisling – TSV Rohrbach 3:1

FC Langengeisling: Michael Hierl, Maximilian Maier, Kilian Stenzel, Severin Stenzel, Philipp Maiberger, Rafael Jorge, Hannes Dornauer (85. Maximilian Birnbeck), Paul Bucher (66. Karim Howlader), Valentin Bachmeier, Guilherme Jorge (74. David Riederle), Sebastian Schubert

TSV Rohrbach: Tobias Lindlmaier, Maximilian Merkl (74. Nico Elfinger), Michael Humbach, Daniel Rückert, Jonas Prawda, Philipp Federl, Thomas Vollnhals, Thomas Schwarzmeier, Niklas Schabenberger, Kai Suzuki (66. Julian Herzer), Erduart Rushiti (66. Michael Sperrer)

Schiedsrichter: Laurin Schmitt (Feldkirchen-Westerham) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Philipp Federl (45.+1), 1:1 Hannes Dornauer (45.+3), 2:1 Paul Bucher (63.), 3:1 Maximilian Maier (89. Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Thomas Vollnhals (20./TSV Rohrbach/)

Die SpVgg Altenerding und der SV Nord München-Lerchenau trennten sich leistungsgerecht 1:1. Die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen in der 19. Minute durch Pedro Flores in Führung. Doch die Gäste aus Lerchenau zeigten sich unbeeindruckt und kamen noch vor der Pause durch Mats Hoffmann (35.) zum Ausgleich. Beide Mannschaften setzen sich mit dem Remis in den Top-Fünf fest. SpVgg Altenerding – SV Nord München-Lerchenau 1:1

SpVgg Altenerding: Lukas Loher, Alexander Weiher (85. Nessim Mahsas), Ridwan Bello, Christoph Luberstetter, Pedro Flores, Samuel Kronthaler, Marco Baumann (85. Jannik Obermaier), Leart Bilalli, Wiam Takruri, Leonardo Tunjic (77. Nihad Mujkic), Mario Dipalo (85. Ajdin Nienhaus)

SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Alexander Rösler, Mats Gebelein (58. Florian Besel), Nikolaos Mangasaros (86. Benedikt Wellnhofer), Yasir Ammar Sami, Edin Smajlovic, Thomas Winterer, Mats Hoffmann, Andreas Weiß, Martin Angermeir (53. Achraf Ben Letaifa), Karl-Heinz Lappe

Schiedsrichter: Johannes Oberrader (Traunstein) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Pedro Flores (19.), 1:1 Mats Hoffmann (35.)

Spiele am Freitag:

Tabellenführung für den ASV Dachau! Durch den 2:1-Sieg über den SC Eintracht Freising haben die Dachauer nun ebenso viele Punkte wie der SV Walpertskirchen. Am Freitagabend lief erst die 4. Spielminute, als Niklas Kiermeier den ASC Dachau in Führung schoss. Teamkollege Sebastian Mack baute diese in der 38. Minute auf 2:0 aus. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gelang dem Gastgeber zwar noch der Anschlusstreffer durch Maximilian Rudzki, doch nach dem Seitenwechsel folgten keine weiteren Tore. Knapp setzte sich Dachau also durch und jubelt über die vorübergehende Tabellenführung. SC Eintracht Freising – ASV Dachau 1:2

SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Michael Schmid, Rafael Wiesinger, Andreas Abstreiter, Maximilian Schaar (88. Artin Recica), Felix Fischer, Maximilian Rudzki (79. Marcel Hack), Jonathan Kleimann (65. Johannes Grubmüller), Louis Goldbrunner, Fabrizio Brandes, Florian Huber (85. Mika List) - Trainer: Heiko Baumgärtner

ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Tobias Erl, Stefan Aust, Matthias Cebulla, Maximilian Bergner (68. Cihan Öztürk), Thomas Rieger, Leon Schleich, Niklas Kiermeier (69. Sergen Retzep), Marco Demmel (58. Luca Demmel), Sebastian Mack, Leonardo di Pasquale (90. Harun Mohamed) - Trainer: Matthias Koston

Schiedsrichter: Laurenz Trunk (München) - Zuschauer: 110

Tore: 0:1 Niklas Kiermeier (4.), 0:2 Sebastian Mack (38.), 1:2 Maximilian Rudzki (45.+3)

Gelb-Rot: Louis Goldbrunner (92./SC Eintracht Freising/)