BZL Nord LIVE: Walpertskirchen führt in Dachau

In der Bezirksliga Nord steht der 22. Spieltag an. Am Samstag empfängt der ASV Dachau Walpertskirchen. Der TSV Ober- Unterhaunstadt muss sich beim FC Langengeisling beweisen und der FC Faith Spor Ingolstadt hat den VfR Garching zu Gast. Alle Siele in der Übersicht.
Spiele am Samstag
Spiel am Freitag
Wilde Partie in Freising. Nach 90 Minuten endete das Duell mit dem FC Gerolfing 2:2-Unentschieden. Anastasios Porfyriadis schockte die Hausherren und brachte Gerolfing früh in Führung (14.).
Die Antwort der Hausherren stimmte. Erst erzielte Florian Huber den Ausgleichstreffer (17.), rund zehn Minuten später brachte Fabrizio Brandes Freising sogar in Führung (27.). Gerolfing steckte in der Folge nicht auf und kam Ahmet Emir Altay zum 2:2-Ausgleichstreffer (45.), der gleichzeitig der Schlusspunkt der Partie war.
SC Eintracht Freising – FC Gerolfing 2:2
SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Michael Schmid, Osaro Aiteniora (66. Andreas Abstreiter), Iosif Racean, Maximilian Schaar, Felix Fischer, Bastian Lomp, Luca Stubenvoll (84. Johannes Kleidorfer), Jonathan Kleimann (73. Christian Schmuckermeier), Fabrizio Brandes, Florian Huber - Trainer: Mijo Stijepic
FC Gerolfing: Michael Oblinger, Flaur Bashota, Armin Bortenschlager (71. Astrit Topalaj), Bastian Heigl, Felix Winkelmeyr (87. Levin Egredzija), Philipp Haunschild (66. Max Seitle), Christian Träsch, Lukas Achhammer, Timo Kraus (63. David Simm), Ahmet Emir Altay, Anastasios Porfyriadis (81. Leo Zängler) - Trainer: Den Lovric - Spielertrainer: Christian Träsch
Schiedsrichter: Kai Schüler (München) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Anastasios Porfyriadis (14.), 1:1 Florian Huber (17.), 2:1 Fabrizio Brandes (27.), 2:2 Ahmet Emir Altay (45.)
Spiele am Sonntag