BZL Nord LIVE: VfR gegen Kellerkind ‒ ASV Dachau jagt Tabellenführung

Die Bezirksliga Nord geht in den Jahres-Schlusspurt. Der VfR Garching will gegen Kellerkind Ober-Unterhaunstadt die nächsten Punkte im Aufstiegskampf. Schlusslicht Ingolstadt empfängt Kammerberg, Der ASV Dachau jagt in Rohrbach weiter einer möglichen Tabellenführung hinterher und Nord-Lerchenau spielt gegen Gaimersheim.

Der TSV München 1954 hat am Samstag einen wichtigen Dreier im Kampf um den Klassenerhalt beim FC Gerolfing gefeiert. Die Gäste gingen im ersten Durchgang nach 36 Minuten durch Florian Morina in Führung.

Kurz nach Wiederanpfiff legte Jorame Zitoto Dembo das 2:0 für die Elf von Spielertrainer Adam Puta nach. Die Rote Karte nach 58 Minuten war der nächste Rückschlag für den FCG, doch Ahmet Emir Altay gelang dennoch der Anschlusstreffer zum 1:2 (62.).

In der Schlussphase wurde es noch einmal hektisch. Zunächst meldete sich Omar Seni Worogo mit Geld-Rot (88.) ab. In der Nachspielzeit handelte sich auch Mustafa Yemin noch die Ampelkarte ein, doch 1954 rettete den Sieg über die Zeit.

FC Gerolfing – TSV München 1954 1:2

FC Gerolfing: Michael Oblinger, Matthias Hamm, Flaur Bashota (56. Niklas Nissl), Bastian Heigl, Felix Winkelmeyr, Philipp Haunschild (65. Max Seitle), Lukas Achhammer (60. David Simm), Ahmet Emir Altay, David Wendrich (73. Den Lovric), Donat Bashota (46. Mamadou Diallo), Anastasios Porfyriadis - Trainer: Den Lovric - Spielertrainer: Christian Träsch

TSV München 1954: Markus Blohmann, Manuel Exner, Mustafa Yemin, Omar Seni Worogo, Dennis Appiah, Berkan Altug (90. Dani Sako), Adam Puta, Jorame Zitoto Dembo (65. Giuliano Rubenbauer), Marcel Scheingraber, Ahmet Ünal, Florian Morina - Spielertrainer: Adam Puta

Schiedsrichter: Iris Spitaler (Moosburg) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Florian Morina (36.), 0:2 Jorame Zitoto Dembo (50.), 1:2 Ahmet Emir Altay (62.)

Rot: Matthias Hamm (58./FC Gerolfing/)

Gelb-Rot: Omar Seni Worogo (88./TSV München 1954/)

Gelb-Rot: Mustafa Yemin (90./TSV München 1954/)