BZL Nord LIVE: VfR gegen Kellerkind ‒ ASV Dachau jagt Tabellenführung

Die Bezirksliga Nord geht in den Jahres-Schlusspurt. Der VfR Garching will gegen Kellerkind Ober-Unterhaunstadt die nächsten Punkte im Aufstiegskampf. Schlusslicht Ingolstadt empfängt Kammerberg, Der ASV Dachau jagt in Rohrbach weiter einer möglichen Tabellenführung hinterher und Nord-Lerchenau spielt gegen Gaimersheim.
Der TSV München 1954 hat am Samstag einen wichtigen Dreier im Kampf um den Klassenerhalt beim FC Gerolfing gefeiert. Die Gäste gingen im ersten Durchgang nach 36 Minuten durch Florian Morina in Führung.
Kurz nach Wiederanpfiff legte Jorame Zitoto Dembo das 2:0 für die Elf von Spielertrainer Adam Puta nach. Die Rote Karte nach 58 Minuten war der nächste Rückschlag für den FCG, doch Ahmet Emir Altay gelang dennoch der Anschlusstreffer zum 1:2 (62.).
In der Schlussphase wurde es noch einmal hektisch. Zunächst meldete sich Omar Seni Worogo mit Geld-Rot (88.) ab. In der Nachspielzeit handelte sich auch Mustafa Yemin noch die Ampelkarte ein, doch 1954 rettete den Sieg über die Zeit.
FC Gerolfing – TSV München 1954 1:2
FC Gerolfing: Michael Oblinger, Matthias Hamm, Flaur Bashota (56. Niklas Nissl), Bastian Heigl, Felix Winkelmeyr, Philipp Haunschild (65. Max Seitle), Lukas Achhammer (60. David Simm), Ahmet Emir Altay, David Wendrich (73. Den Lovric), Donat Bashota (46. Mamadou Diallo), Anastasios Porfyriadis - Trainer: Den Lovric - Spielertrainer: Christian Träsch
TSV München 1954: Markus Blohmann, Manuel Exner, Mustafa Yemin, Omar Seni Worogo, Dennis Appiah, Berkan Altug (90. Dani Sako), Adam Puta, Jorame Zitoto Dembo (65. Giuliano Rubenbauer), Marcel Scheingraber, Ahmet Ünal, Florian Morina - Spielertrainer: Adam Puta
Schiedsrichter: Iris Spitaler (Moosburg) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Florian Morina (36.), 0:2 Jorame Zitoto Dembo (50.), 1:2 Ahmet Emir Altay (62.)
Rot: Matthias Hamm (58./FC Gerolfing/)
Gelb-Rot: Omar Seni Worogo (88./TSV München 1954/)
Gelb-Rot: Mustafa Yemin (90./TSV München 1954/)
Der SV Walperstkirchen bleibt das Maß aller Dinge in der Bezirksliga Nord und wird bis zum Rückrundenstart gerne auf die Tabelle schauen. Der Spitzenreiter setzte sich im Topspiel bei der SpVgg Altenerding vor 500 Zuschauern mit 2:0 durch.
Die Elf von Josef Heilmeier setzte kurz vor der Halbzeit den ersten Stich. Daniel Schuler traf zur 1:0-Pausenführung. Die Hausherren kämpften nach der Pause. Nach 84 Minuten waren Spielertrainer Pedro Flores Locke und seine Kollegen nach dem Platzverweis gegen Felix Zehetmaier in Überzahl. Trotzdem sorgte Christian Käser dann aber für die Entscheidung in der Nachspielzeit zum 2:0-Endstand.
SpVgg Altenerding – SV Walpertskirchen 0:2
SpVgg Altenerding: Lukas Loher, Alexander Weiher (76. Nasim Khemissi), Ridwan Bello, Christoph Luberstetter, Ajdin Nienhaus, Pedro Flores, Samuel Kronthaler, Leart Bilalli, Wiam Takruri (85. Salomon Mwamba), Leonardo Tunjic, Mario Dipalo (85. Advam Vital Rocha De Oliveira) - Trainer: Pedro Flores Locke
SV Walpertskirchen: Florian Leininger, Tobias Rauch, Noah Baumann (55. Maximilian Spreitzer), Florian Baumann, Marius Orthuber, Daniel Schuler, Nils Wölken, Felix Zehetmaier, Michael Gartner (57. Luca Fellermeier), Christian Käser, Paul Jäger (95. Stefan Pfanzelt) - Trainer: Josef Heilmeier
Schiedsrichter: Pascal Hohberger - Zuschauer: 500
Tore: 0:1 Daniel Schuler (38.), 0:2 Christian Käser (90.+1)
Rot: Felix Zehetmaier (84./SV Walpertskirchen/Foulspiel)
Gelb-Rot: Leonardo Tunjic (90./SpVgg Altenerding/Foulspiel)
Der SV Ampertal Palzing freut sich über einen Last-Minute-Punkt im Kellerduell beim FC Langengeisling. Die Platzherren gingen nach einem verwandelten Strafstoß von Maximilian Maier in der 39. Minute mit einer knappen Führung in die Pause.
Der Vorsprung hielt lange, aber nicht lange genug, denn in der Nachspielzeit knipste Mathis Reinbacher zum 1:1-Ausgleich. Palzing bleibt durch den Punkt (21) vier Zähler vor dem FCL auf einem Relegationsplatz.
FC Langengeisling – SV Ampertal Palzing 1:1
FC Langengeisling: Michael Hierl, Lucas Seeholzer, Maximilian Maier, Kilian Stenzel, Philipp Maiberger, Rafael Jorge, David Riederle (71. Guilherme Jorge), Paul Bucher, Karim Howlader (87. Severin Stenzel), Valentin Bachmeier (63. Carlos Prados), Sebastian Schubert (80. Fabian Kohlmann) - Spielertrainer: Maximilian Hintermaier
SV Ampertal Palzing : Mateja Kostić, Mathias Reinbacher, Maximilian Berndl, Fabio Klersy, Laurentino Contu, Marcel Radlmaier, Alexander Schneider (82. Dominic Schermbach), Michael Tafelmaier, Fabian Radlmaier (32. Liam Russo), Andre Bauer (68. Samuel Thaler), Ivan Rakonic - Trainer: Enes Mehmedovic
Schiedsrichter: Niklas Teschauer - Zuschauer: 160
Tore: 1:0 Maximilian Maier (39. Foulelfmeter), 1:1 Mathias Reinbacher (90.+1)