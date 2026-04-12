 2026-04-10T07:15:08.667Z

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BZL Nord LIVE: VfR Garching nur noch zu zehnt, aber mit dem Anschluss

25. Spieltag der Bezirksliga Nord

von Louisa Genthe · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser
Der Ligaprimus SV Nord Lerchenau gastiert am Sonntag beim TSV 54 DJK München.
Der Ligaprimus SV Nord Lerchenau gastiert am Sonntag beim TSV 54 DJK München. – Foto: Johannes Traub

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BZL Oberbayern Nord
VfR Garching
München 54
TSV Ober- Unterhaunstadt
Amp Palzing

In der Bezirksliga Nord stehen am Sonntag sechs Partien auf dem Programm. Im Kampf um die Aufstiegsplätze empfängt Garching Langengeisling, Freising gastiert in Gaimersheim. Der Spitzenreiter aus Lerchenau tritt bei München 54 an. Im Kampf um den Nichtabstieg duellieren sich Kammerberg und Palzing sowie Schlusslicht Fatih Ingolstadt und Altenerding. Der Vorletzte Ober-/Unterhaunstadt muss nach Dachau. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Sonntag

Heute, 13:00 Uhr
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
6
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
0
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV München 1954
TSV München 1954München 54
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
15:00

Heute, 15:00 Uhr
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
0
0

Heute, 15:00 Uhr
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
FC Langengeisling
FC LangengeislingFC Langengeisling
1
2

Heute, 17:00 Uhr
FC Fatih Spor Ingolstadt
FC Fatih Spor IngolstadtFC Fatih Spor Ingolstadt
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
17:00live

Spiele am Samstag

Gestern, 13:00 Uhr
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
SV Walpertskirchen
SV WalpertskirchenSV Walpertskirchen
3
0
Abpfiff

Walpertskirchen hatte es an diesem Nachmittag nicht leicht bei Gastgeber Moosinning. In der 17. Minute war Häusler vom FC bereits zur Stelle und läutete die Führung für seine Mannschaft ein. In der zweiten Spielhälfte glänzte Faust, dem sein erster Treffer in der 76. Minute gelang. Sein Doppelpack schnürte Faust dann nur zwei Minuten später.
Walpertskirchen bleibt nach dieser deutlichen Niederlage weiterhin auf dem zweiten Tabellenplatz, während Moosinning Platz sieben belegt.

FC Moosinning – SV Walpertskirchen 3:0
FC Moosinning: Daniel Auerweck, Maximilian Voelke, Nicolai Brugger, Stefan Haas, Fabian Ulitzka, Abdelaziz Abdane, Mohamed Abdane (74. Elias Faust), Marco Esposito (71. Maximilian Lechner), Tobias Killer, Maximilian Siebald (89. Maximilian Schmid), Christian Häusler (85. Lucas Hones) - Trainer: Christoph Ball
SV Walpertskirchen: Deniz Erden, Martin Deutinger, Noah Baumann, Florian Baumann, Florian Rauch (71. Adrian Alexy), Marius Orthuber (85. Raphael Hösl), Maximilian Spreitzer (46. Tobias Rauch), Felix Zehetmaier (85. Stefan Pfanzelt), Luca Fellermeier (87. Julian Jaros), Christian Käser, Tom Simml - Trainer: Josef Heilmeier
Schiedsrichter: Tobias Spindler (Rosenheim) - Zuschauer: 333
Tore: 1:0 Christian Häusler (17.), 2:0 Elias Faust (76.), 3:0 Elias Faust (79.)

Gestern, 16:00 Uhr
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach
1
1

In Gerolfing konnten die beiden Mannschaften diesen Spieltag mit einem Punkt beenden. Zu Gast war der TSV Rohrbach. Der Gastgeber konnte bereits nach zwei Spielminuten dank Rushiti die Führung einleiten. Nach Wiederanpfiff zur zweiten Hälfte war Rohrbach dann direkt zur Stelle. In der 49. Minute gelang Haunschild der Ausgleich.
Gerolfing befindet sich nach diesem Spiel auf Platz neun, während Rohrbach Platz fünf einnimmt.

FC Gerolfing – TSV Rohrbach 1:1
FC Gerolfing: Florian Meier, Den Lovric, Bastian Heigl (20. Donat Bashota), Felix Winkelmeyr, Dissan Mutyaba, Philipp Haunschild, Niklas Nissl, Christian Träsch, Lukas Achhammer, Ahmet Emir Altay, Anastasios Porfyriadis - Spielertrainer: Christian Träsch
TSV Rohrbach: Marco Zieglmeier, Andreas Maier, Maximilian Merkl, Thomas Hammerschmid, Michael Humbach, Daniel Rückert, Jonas Prawda, Philipp Federl, Thomas Schwarzmeier, Julian Herzer, Erduart Rushiti - Spielertrainer: Philipp Federl
Schiedsrichter: Maximilian Biertümpfel - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Erduart Rushiti (2.), 1:1 Philipp Haunschild (49.)