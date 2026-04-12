BZL Nord LIVE: VfR Garching nur noch zu zehnt, aber mit dem Anschluss

In der Bezirksliga Nord stehen am Sonntag sechs Partien auf dem Programm. Im Kampf um die Aufstiegsplätze empfängt Garching Langengeisling, Freising gastiert in Gaimersheim. Der Spitzenreiter aus Lerchenau tritt bei München 54 an. Im Kampf um den Nichtabstieg duellieren sich Kammerberg und Palzing sowie Schlusslicht Fatih Ingolstadt und Altenerding. Der Vorletzte Ober-/Unterhaunstadt muss nach Dachau. Der Spieltag in der Übersicht.
Walpertskirchen hatte es an diesem Nachmittag nicht leicht bei Gastgeber Moosinning. In der 17. Minute war Häusler vom FC bereits zur Stelle und läutete die Führung für seine Mannschaft ein. In der zweiten Spielhälfte glänzte Faust, dem sein erster Treffer in der 76. Minute gelang. Sein Doppelpack schnürte Faust dann nur zwei Minuten später.
Walpertskirchen bleibt nach dieser deutlichen Niederlage weiterhin auf dem zweiten Tabellenplatz, während Moosinning Platz sieben belegt.
FC Moosinning – SV Walpertskirchen 3:0
FC Moosinning: Daniel Auerweck, Maximilian Voelke, Nicolai Brugger, Stefan Haas, Fabian Ulitzka, Abdelaziz Abdane, Mohamed Abdane (74. Elias Faust), Marco Esposito (71. Maximilian Lechner), Tobias Killer, Maximilian Siebald (89. Maximilian Schmid), Christian Häusler (85. Lucas Hones) - Trainer: Christoph Ball
SV Walpertskirchen: Deniz Erden, Martin Deutinger, Noah Baumann, Florian Baumann, Florian Rauch (71. Adrian Alexy), Marius Orthuber (85. Raphael Hösl), Maximilian Spreitzer (46. Tobias Rauch), Felix Zehetmaier (85. Stefan Pfanzelt), Luca Fellermeier (87. Julian Jaros), Christian Käser, Tom Simml - Trainer: Josef Heilmeier
Schiedsrichter: Tobias Spindler (Rosenheim) - Zuschauer: 333
Tore: 1:0 Christian Häusler (17.), 2:0 Elias Faust (76.), 3:0 Elias Faust (79.)
In Gerolfing konnten die beiden Mannschaften diesen Spieltag mit einem Punkt beenden. Zu Gast war der TSV Rohrbach. Der Gastgeber konnte bereits nach zwei Spielminuten dank Rushiti die Führung einleiten. Nach Wiederanpfiff zur zweiten Hälfte war Rohrbach dann direkt zur Stelle. In der 49. Minute gelang Haunschild der Ausgleich.
Gerolfing befindet sich nach diesem Spiel auf Platz neun, während Rohrbach Platz fünf einnimmt.
FC Gerolfing – TSV Rohrbach 1:1
FC Gerolfing: Florian Meier, Den Lovric, Bastian Heigl (20. Donat Bashota), Felix Winkelmeyr, Dissan Mutyaba, Philipp Haunschild, Niklas Nissl, Christian Träsch, Lukas Achhammer, Ahmet Emir Altay, Anastasios Porfyriadis - Spielertrainer: Christian Träsch
TSV Rohrbach: Marco Zieglmeier, Andreas Maier, Maximilian Merkl, Thomas Hammerschmid, Michael Humbach, Daniel Rückert, Jonas Prawda, Philipp Federl, Thomas Schwarzmeier, Julian Herzer, Erduart Rushiti - Spielertrainer: Philipp Federl
Schiedsrichter: Maximilian Biertümpfel - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Erduart Rushiti (2.), 1:1 Philipp Haunschild (49.)