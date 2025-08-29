 2025-08-28T05:22:00.927Z

Jubelt Garching heute über den vierten Saisonsieg?
Jubelt Garching heute über den vierten Saisonsieg? – Foto: Simone Orth

BZL Nord LIVE: VfR Garching empfängt punktlosen Fatih Sport Ingolstadt

7. Spieltag der Bezirksliga Nord

BZL Oberbayern Nord
VfR Garching
München 54
TSV Ober- Unterhaunstadt
Amp Palzing

Garching and Fatih Spor Ingolstadt läuten den 7. Spieltag der Bezirksliga Nord ein. Die Gäste verloren bisher jedes ihrer sechs Saisonspiele, Garching kann drei Sieg vorweisen. Der Spieltag im Live-Ticker.

Spiel am Freitag

Heute, 19:30 Uhr
VfR Garching
VfR Garching
FC Fatih Spor Ingolstadt
FC Fatih Spor Ingolstadt
19:30

Spiele am Samstag

Morgen, 13:00 Uhr
FC Moosinning
FC Moosinning
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-Lerchenau
13:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- Unterhaunstadt
FC Langengeisling
FC Langengeisling
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Walpertskirchen
SV Walpertskirchen
ASV Dachau
ASV Dachau
14:00

Morgen, 16:00 Uhr
FC Gerolfing
FC Gerolfing
SC Eintracht Freising
SC Eintracht Freising
16:00

Spiele am Sonntag

So., 31.08.2025, 13:00 Uhr
SpVgg Kammerberg
SpVgg Kammerberg
TSV Rohrbach
TSV Rohrbach
13:00

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
TSV München 1954
TSV München 1954
SpVgg Altenerding
SpVgg Altenerding
15:00

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Gaimersheim
TSV Gaimersheim
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing
15:00

