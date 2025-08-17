BZL Nord LIVE: Ungeschlagener SVW empfängt Rohrbach

Der 5. Spieltag in der Bezirksliga Nord ist in vollem Gange. Am Sonntag empfängt Kammerberg Altenerding, Rohrbach ist zu Gast in Walpertskirchen, Aufsteiger München 54 empfängt Fatih Ingolstadt und Ober-Unterhaunstadt spielt gegen Freising.

Vor einer beeindruckenden Kulisse von 350 Zuschauern feierte der FC Langengeisling beim FC Moosinning seinen ersten Saisonsieg. Man des Spiels war dabei Maximilan Birnbeck. Der Langengeislinger erzielte alle drei Tore selbst, und das innerhalb von nur acht Minuten. Durch den Sieg springen die Gäste in der Tabelle einige Plätze nach oben. FC Moosinning – FC Langengeisling 0:3

FC Moosinning: Aaron Siegl, Lukas Winhart (46. Mateus Hones) (82. Tamino Luidinant), Tim Schmolmann, Nicolai Brugger, Thomas Auerweck (59. Tobias Killer), Georg Ball (64. Christian Häusler), Stefan Haas, Fabian Ulitzka, Felix Meier, Maximilian Siebald, David Kamm (87. Christoph Nottrodt) - Trainer: Christoph Ball

FC Langengeisling: Paul Maiberger, Severin Stenzel, Philipp Maiberger, Rafael Jorge (83. Jan Kern), Hannes Dornauer (81. Benedikt Kreischer), Paul Bucher, Kilian Kaiser, Valentin Bachmeier, Maximilian Birnbeck, Guilherme Jorge, Sebastian Schubert - Trainer: Maximilian Hintermaier

Zuschauer: 350

Tore: 0:1 Maximilian Birnbeck (57.), 0:2 Maximilian Birnbeck (59.), 0:3 Maximilian Birnbeck (65.) Spiele am Freitag: Schwere Aufgaben für Garching und SVA

Der ASV Dachau bleibt erstmal an der Spitze oben dran. Niklas Kiermeier brachte die Gäste beim TSV Gaimersheim kurz vor der Pause in Front. Nur wenige Augenblicke nach dem Wiederanpfiff erhöhte Kilian Knöferl. Nach 65 Minuten verkürzte Hakan Düzgün. Die Dachauer retteten das Ergebnis gegen den TSV, der weiter nur einen Punkt auf dem Konto hat, über die Ziellinie. TSV Gaimersheim – ASV Dachau 1:2

TSV Gaimersheim: Sebastian Hirschbeck, Lucas Götz, Simon Bellinghausen, Dennis Hüttinger (72. Niklas Wolsdorff), Nicolae Nechita, Thomas Schreiner (75. Luis Friedrich), Michael Graßl, Elias Burgfeld, Philipp Stipic, Denis Janjic, Domenic Raimann (59. Hakan Düzgün) - Trainer: Manfred Kroll

ASV Dachau: Martin Schneider, Tobias Erl, Stefan Aust, Justin Oko, Matthias Cebulla (65. Onur Cetin), Thomas Rieger, Leon Schleich (75. Harun Mohamed), Niklas Kiermeier, Kilian Knöferl (88. Sebastian Just), Sebastian Mack, Leonardo di Pasquale (78. David Dworsky) - Trainer: Matthias Koston

Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Niklas Kiermeier (38.), 0:2 Kilian Knöferl (48.), 1:2 Hakan Düzgün (65.)

Am vergangenen Wochenende hatte der VfR Garching den ersten Sieg nach dem Landesliga-Abstieg gefeiert, am Freitag legte der ehemalige Bayernligist dann direkt beim bislang so starken FC Gerolfing nach. Mike Niebauer traf vor der Pause zur Führung. Maik Vogel machte in der absoluten Schlussphase den Deckel drauf. FC Gerolfing – VfR Garching 0:2

FC Gerolfing: Florian Meier, Den Lovric (85. Flaur Bashota), Matthias Hamm, Armin Bortenschlager (74. Lukas Achhammer), Bastian Heigl, Timo Kraus, Ahmet Emir Altay (65. Leonardo Lucic), Max Seitle, Leo Zängler (46. Levin Egredzija), Donat Bashota (46. David Simm), Mamadou Diallo - Trainer: Den Lovric - Trainer: Christian Träsch

VfR Garching: Korbinian Dietrich, Oliver Stefanovic, Vitus Eicke, Maik Vogel (93. Patrick Hölzl), Staas Mitko, Dominik Eisl, Mike Niebauer (59. Lucas Reilly-Schott), Oliver James (79. Mato Lujic), Leon Sternke (66. Tolla Karim), Paulo Sostaric (65. Amar Kovacevic), Leon Fellner - Trainer: Mike Niebauer - Trainer: Nikolaos Salassidis

Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Mike Niebauer (43.), 0:2 Maik Vogel (86.)