Der SV Walpertskirchen kann mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen.
Der SV Walpertskirchen kann mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen.

BZL Nord LIVE: Übernimmt Walpertskirchen die Tabellenführung?

12. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Nord

Am Sonntagnachmittag kann der SV Walpertskirchen die Tabellenführung der Bezirksliga Nord übernehmen. Im Gegensatz dazu sucht das Tabellenschlusslicht Fatih Ingolstadt nach den ersten Punkten.

Spiele am Sonntag:

Heute, 13:30 Uhr
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
0
0

Heute, 14:00 Uhr
SV Walpertskirchen
SV WalpertskirchenSV Walpertskirchen
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
14:00

Heute, 14:00 Uhr
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach
FC Fatih Spor Ingolstadt
FC Fatih Spor IngolstadtFC Fatih Spor Ingolstadt
14:00

Heute, 14:30 Uhr
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
14:30

Spiel am Freitag:

Fr., 03.10.2025, 15:00 Uhr
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
1
0

Spiele am Samstag:

Gestern, 12:00 Uhr
FC Langengeisling
FC LangengeislingFC Langengeisling
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
0
3
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
1
1
Abpfiff

Gestern, 17:00 Uhr
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
TSV München 1954
TSV München 1954München 54
5
1
Abpfiff

