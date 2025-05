BZL Nord LIVE: Tore ohne Ende – unfassbare Schlussphase in Gerolfing

Der BC Attaching unterliegt der SpVgg Kammerberg und verpasst es damit, die Relegationsränge zu verlassen. Nach einem torlosen ersten Durchgang war es die Spielvereinigung, die besser aus der Kabine kam. Domenik Kaiser brachte die Hausherren in der 54. Minute in Führung.

Durch den Sieg zieht der ASV Dachau in der Tabelle an Gaimersheim vorbei und hat es nun in der eigenen Hand, die Aufstiegsrelegation klarzumachen. Die Gäste müssen nun hingegen auf einen Ausrutscher der Konkurrenz hoffen, um noch eine Chance auf den Aufstieg zu haben.

Auch in der zweiten Hälfte änderte sich nichts an der Dachauer Überlegenheit. Justin Oko stellte nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff auf 3:0. In der 63. Minute war es dann wieder der überragende Öztürk, der mit seinem dritten Treffer des Tages endgültig für die Entscheidung sorgte.

Der Untermenzinger Moritz Mösmang schießt den SC Eintracht Freising im Alleingang ab und festigt den fünften Tabellenplatz seiner Mannschaft. Bereits in der 12. Minute war Mösmang zu ersten Mal zur Stelle und brachte seine Mannschaft in Führung. Nach einer halben Stunde verdoppelte der Torjäger den Vorsprung auf 2:0. In der 37. Minute vervollständigte Mösmang seinen lupenreinen Hattrick und sorgte damit schon für die Vorentscheidung.

In der zweiten Hälfte ließ Untermenzing nichts mehr anbrennen, das 3:0 war gleichzeitig der Endstand. Durch die Niederlage verpasst es Freising, den Anschluss an die Aufstiegsränge wiederherzustellen. Untermenzing rückt in der Tabelle auf sechs Punkte an den heutigen Gegner heran.

SC Eintracht Freising – SV Untermenzing 0:3

SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Fabian Löw, Osaro Aiteniora (76. Marcel Hack), Rafael Wiesinger, Alexander Mrowczynski, Daniel Müller, Felix Fischer, Liam Russo (69. Andrej Valdivia), Bastian Lomp (46. Michael Schmid), Stefan Mikerevic (69. Johannes Grubmüller), Fabrizio Brandes (78. Niklas Tatzer)

SV Untermenzing: Florian Geck, Fabian Keller May, Philipp Simonides, Alexander Berg, Julian Heigl (62. David Marinkovic), Leon Dekorsy (83. Anton Schlick), Tobias Halfmann (70. Baptiste Brachmann), Nico Rosenthal (50. Jakob Renner), Abdou Tchagodomou (75. David Müller), Moritz Mösmang, Lasse Peter Wippert

Tore: 0:1 Moritz Mösmang (12.), 0:2 Moritz Mösmang (30.), 0:3 Moritz Mösmang (37.)

Spiele am Sonntag:

