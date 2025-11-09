BZL Nord LIVE: Tabellenführer will ausbauen – Kammerberg wartet

Der Tabellenzweite ASV Dachau hat sein Heimspiel gegen den FC Langengeisling knapp, aber souverän mit 1:0 gewonnen. Leonardo di Pasquale erzielte den goldenen Treffer nach bereits 14 Minuten. Dachau bleibt mit einem Punkt Rückstand weiter am Tabellenführer SV Walpertskirchen dran, Langengeisling bleibt im Keller auf Platz 14 stecken.

ASV Dachau – FC Langengeisling 1:0

ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Tobias Erl, Luca Demmel, Matthias Cebulla (70. Harun Mohamed), Leon Aust, Maximilian Bergner, Thomas Rieger, Leon Schleich (90. Muhammed Chaouch), Niklas Kiermeier (81. Cihan Öztürk), Sebastian Mack, Leonardo di Pasquale (90. Onur Cetin) - Trainer: Matthias Koston

FC Langengeisling: Michael Hierl, Lucas Seeholzer, Maximilian Maier, Kilian Stenzel, Philipp Maiberger, Rafael Jorge (71. Severin Stenzel), Hannes Dornauer (65. Karim Howlader), David Riederle (65. Guilherme Jorge), Paul Bucher, Valentin Bachmeier (75. Fabian Kohlmann), Sebastian Schubert - Spielertrainer: Maximilian Hintermaier

Tore: 1:0 Leonardo di Pasquale (14.)

Der TSV Gaimersheim hat den TSV München 1954 am Ende deutlich besiegt. Die Gastgeber starteten blitzschnell, nach einer gespielten Minute klingelte es erstmals im Kasten von Gäste-Keeper Markus Blohmann - Zoltan Vati war der Torschütze. Eine gute Viertelstunde gelang München 54 der Ausgleich, Simon Bellinghausen traf ins eigene Tor. Noch vor der Pause stellte Qendrim Hoti den alten Abstand aber wieder her (90.+2). In Hälfte zwei erhöhten nach und nach Nicolae Nechita, Denis Janjic und Domenic Raimann auf 5:1 (71., 80. und 82.). In der Schlussphase flogen mit Samet Bastürk und Collin Appiah zu allem Überfluss noch zwei Gästespieler vom Platz. Gaimersheim klettert auf den vierten Platz, München 54 steht auf Rang 13.

TSV Gaimersheim – TSV München 1954 5:1

TSV Gaimersheim: Benedikt Leixner, Zoltan Vati (7. Lucas Götz), Qendrim Hoti, Simon Bellinghausen, Dennis Hüttinger (82. Niklas Wolsdorff), Nicolae Nechita (73. Denis Janjic), Luca Mancini (65. Tim Kriegl), Marcus Keilwerth (82. Jan Jahnsmüller), Philipp Stipic, Nico von Swiontek Brzezinski, Domenic Raimann - Co-Trainer: Daniel Hofmann - Trainer: Manfred Kroll

TSV München 1954: Markus Blohmann, Samet Bastürk, Manuel Exner, Mustafa Yemin, Dennis Appiah (46. Collin Appiah), Berkan Altug, Adam Puta, Korab Rusiti (79. Jorame Zitoto Dembo), Marcel Scheingraber (69. Omar Seni Worogo), Ahmet Ünal, Florian Morina (71. Giuliano Rubenbauer) - Spielertrainer: Adam Puta

Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Zoltan Vati (1.), 1:1 Simon Bellinghausen (17. Eigentor), 2:1 Qendrim Hoti (45.+2), 3:1 Nicolae Nechita (71.), 4:1 Denis Janjic (80.), 5:1 Domenic Raimann (82.)

Rot: Samet Bastürk (87./TSV München 1954/)

Rot: Collin Appiah (99.+2./TSV München 1954/)